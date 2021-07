Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 85 éves áldozat azt hitte, ügyvédre adja a pénzt, mert segítenek neki visszaszerezni a drága készítmények árát.","shortLead":"A 85 éves áldozat azt hitte, ügyvédre adja a pénzt, mert segítenek neki visszaszerezni a drága készítmények árát.","id":"20210705_csalas_kamugyogyszer_orizetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dfcc3b-3558-40e9-a352-32ebe61f8c1a","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_csalas_kamugyogyszer_orizetben","timestamp":"2021. július. 05. 08:36","title":"Több mint 10 milliót csalt ki egy idős nőtől egy kamugyógyszereket áruló cég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt éve nincsenek már képernyőn a „humor nagyágyúi”, de a Heti Hetes egykori készítői egymásról továbbra is rendre kitálalnak. Most épp a műsor producere, Ónodi György beszélt a Boros Lajos YouTube-on futó műsorában néhány szereplőről.","shortLead":"Öt éve nincsenek már képernyőn a „humor nagyágyúi”, de a Heti Hetes egykori készítői egymásról továbbra is rendre...","id":"20210705_Verebes_hazug_Havas_ujsagirocska_Csiszar_buta__egyre_rondabb_a_Heti_hetes_utoelete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd87b3a-d448-4c17-a72e-a748c2bcc6ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08be0d27-c11c-4e94-8c41-7ef07f74fdf4","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Verebes_hazug_Havas_ujsagirocska_Csiszar_buta__egyre_rondabb_a_Heti_hetes_utoelete","timestamp":"2021. július. 05. 11:37","title":"Verebes „hazug”, Havas „újságírócska”, Csiszár „buta” – egyre rondább a Heti Hetes utóélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de0dc7c-a808-49ee-9620-e0dfee811450","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább növelte előnyét Németországban a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetsége a Zöldekkel szemben a szeptemberi parlamenti választásokra készülő pártok támogatottságát mérő közvélemény-kutatásokban.","shortLead":"Tovább növelte előnyét Németországban a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetsége...","id":"20210704_Mar_10_szazalek_a_nemet_CDUCSU_elonye_a_Zoldekkel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0de0dc7c-a808-49ee-9620-e0dfee811450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d886d2ad-8974-4041-b50e-2b6cea4f9409","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_Mar_10_szazalek_a_nemet_CDUCSU_elonye_a_Zoldekkel_szemben","timestamp":"2021. július. 04. 21:23","title":"Már 10 százalék a német CDU/CSU előnye a Zöldekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46be8ab3-26c1-4005-8ced-6dc7c5cc46ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bakuban nem lehet csak úgy ilyeneket lobogtatni.","shortLead":"Bakuban nem lehet csak úgy ilyeneket lobogtatni.","id":"20210703_szivarvanyos_zaszlo_azerbajdzsan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46be8ab3-26c1-4005-8ced-6dc7c5cc46ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72201acf-2e43-4fd9-b474-c742a45fcf0e","keywords":null,"link":"/elet/20210703_szivarvanyos_zaszlo_azerbajdzsan","timestamp":"2021. július. 03. 20:07","title":"Biztonsági őr rakatta el Bakuban a szivárványos zászló egy dán szurkolóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6115d0-5f97-450b-a2b2-922449698e25","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Karafiáth Orsolyának most ezekből kellett ihletet merítenie: majorságkönyvtár, tilalomfa, hotelhiszti, kaszálás, Lopez.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek...","id":"20210702_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c6115d0-5f97-450b-a2b2-922449698e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d2c843-5756-4b06-81af-a607abab3f49","keywords":null,"link":"/360/20210702_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2021. július. 04. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya, ha a NER-ről van szó, már magát is utálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692cd9a2-2833-4e57-900a-4916b5a78932","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az emléktábla felavatásán Bödőcs Tibor nem csak ironizált, de őszinte gondolatait is megosztotta arról, hogy mi a legtöbb, amit egy humorista elérhet.","shortLead":"Az emléktábla felavatásán Bödőcs Tibor nem csak ironizált, de őszinte gondolatait is megosztotta arról, hogy mi...","id":"20210703_hofi_geza_bodocs_tibor_emlektabla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=692cd9a2-2833-4e57-900a-4916b5a78932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3110756-14a9-40c6-933d-8c2a76564101","keywords":null,"link":"/kultura/20210703_hofi_geza_bodocs_tibor_emlektabla","timestamp":"2021. július. 03. 14:28","title":"„Van, amivel lehet viccelni, és van, amivel szabad” – Hofi Géza emléktáblát avatott Bödőcs Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"befd8a9d-51eb-4d21-8c55-601a5e819e9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közútkezelő azt mondta az autósnak, akit a kár ért, hogy a történtekért az felel, aki elhagyta a bútordarabokat. Őt viszont nem találják.","shortLead":"A közútkezelő azt mondta az autósnak, akit a kár ért, hogy a történtekért az felel, aki elhagyta a bútordarabokat. Őt...","id":"20210703_autopalya_felpattano_butorlap_kar_felelos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=befd8a9d-51eb-4d21-8c55-601a5e819e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3212403-e6c4-4ec7-80e7-01c33f034c01","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_autopalya_felpattano_butorlap_kar_felelos","timestamp":"2021. július. 03. 19:58","title":"Autópályán felpattanó bútordarab okozott több százezres kárt, nincsen meg a felelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdd0968-dd41-472c-ab85-7b2f16bfbfa4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lángok és a füst nem veszélyezteti a környéket.","shortLead":"A lángok és a füst nem veszélyezteti a környéket.","id":"20210704_Tuz_utott_ki_egy_MEHtelepen_Salgotarjanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bdd0968-dd41-472c-ab85-7b2f16bfbfa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf6ce45-dead-4dcb-9194-05256566823c","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Tuz_utott_ki_egy_MEHtelepen_Salgotarjanban","timestamp":"2021. július. 04. 16:41","title":"Tűz ütött ki egy MÉH-telepen Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]