Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Homolya Róbert szerint bőven lenne mit javítani az infrastruktúrán, de vannak dolgok, amelyekre nincs pénze a társaságnak.","shortLead":"Homolya Róbert szerint bőven lenne mit javítani az infrastruktúrán, de vannak dolgok, amelyekre nincs pénze...","id":"20180924_Sok_eszkozunk_otvenhatvan_eves_es_veszelyes_uzem_vagyunk__interjut_adott_a_MAV_elnokvezerigazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425c015b-6197-483e-8518-a5ab8d4834e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Sok_eszkozunk_otvenhatvan_eves_es_veszelyes_uzem_vagyunk__interjut_adott_a_MAV_elnokvezerigazgatoja","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:22","title":"Sok eszközünk ötven-hatvan éves, veszélyes üzem vagyunk – interjút adott a MÁV elnök-vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ac5161-7e3d-4c4d-90f8-741194fdc93d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint a jobb- és baloldalnak együtt kell működnie a pártállam lebontásában.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint a jobb- és baloldalnak együtt kell működnie a pártállam lebontásában.","id":"20180925_MarkiZay_Peter_a_Jobbikkal_egyutt_is_juttatna_el_az_igazsagot_az_utolso_faluba_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39ac5161-7e3d-4c4d-90f8-741194fdc93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765b667c-d0fa-4921-8247-203c9bc2c5a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_MarkiZay_Peter_a_Jobbikkal_egyutt_is_juttatna_el_az_igazsagot_az_utolso_faluba_is","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:53","title":"Márki-Zay Péter a Jobbik elnökével egyeztetett az új ellenzéki összefogásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb280e87-777f-46eb-b78b-bc5f96f8603c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészt zavarba hozza, hogy hősnek tartják emiatt.","shortLead":"A színészt zavarba hozza, hogy hősnek tartják emiatt.","id":"20180924_Sherlockkent_allitotta_meg_Benedict_Cumberbatch_a_rablokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb280e87-777f-46eb-b78b-bc5f96f8603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef37bd6c-9153-4869-94a7-50020b15652b","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_Sherlockkent_allitotta_meg_Benedict_Cumberbatch_a_rablokat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:10","title":"Sherlockként állította meg Benedict Cumberbatch a rablókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapest Park-buli mindig fontos volt Majkáéknak, ezúttal Curtis nélkül léptek fel. De szóba került a volt társuk.\r

\r

","shortLead":"A Budapest Park-buli mindig fontos volt Majkáéknak, ezúttal Curtis nélkül léptek fel. De szóba került a volt társuk.\r

\r

","id":"20180924_Majka_megint_a_szinpadrol_uzent_Curtisnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76539a1c-4841-472b-8561-ffc754b6378d","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_Majka_megint_a_szinpadrol_uzent_Curtisnek","timestamp":"2018. szeptember. 24. 07:43","title":"Majka megint a színpadról üzent Curtisnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A teniszszövetség főtitkára szerint azonban hosszú távon megtérülhetne egy ATP teniszverseny jogdíjának a megvétele.","shortLead":"A teniszszövetség főtitkára szerint azonban hosszú távon megtérülhetne egy ATP teniszverseny jogdíjának a megvétele.","id":"20180925_A_teniszszovetseg_nem_tud_rola_hogy_Orban_targyalt_Tiriackal_teniszversenyrendezesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3027a2-e23d-40f3-8452-c6be416a66f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_A_teniszszovetseg_nem_tud_rola_hogy_Orban_targyalt_Tiriackal_teniszversenyrendezesrol","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:08","title":"A teniszszövetség nem tud róla, hogy Orbán tárgyalt Tiriac-kal teniszverseny-rendezésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4583f54e-9502-43ed-b909-3469b569a965","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A látogatók két szakaszban vehetik birtokba a megújult épületet, az összes állandó kiállítás 2019 közepétől lesz látható. ","shortLead":"A látogatók két szakaszban vehetik birtokba a megújult épületet, az összes állandó kiállítás 2019 közepétől lesz...","id":"20180924_Oktober_vegere_elkeszul_a_Szepmuveszeti_Muzeum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4583f54e-9502-43ed-b909-3469b569a965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e1bf46-64d4-4bed-8101-674e72cdd973","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_Oktober_vegere_elkeszul_a_Szepmuveszeti_Muzeum","timestamp":"2018. szeptember. 24. 13:32","title":"Október végére elkészül a Szépművészeti Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0182bb-75de-4be5-84e6-b06424197437","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő elmondta, hogy felnőtt kapcsolatban éltek, amelybe belefért a megcsalás is. Azt visszautasítja, hogy ő lenne a hibás a tévés öngyilkosságáért, de elismeri, hogy van lelkiismeret-furdalása.","shortLead":"A színésznő elmondta, hogy felnőtt kapcsolatban éltek, amelybe belefért a megcsalás is. Azt visszautasítja, hogy ő...","id":"20180925_Megcsaltam_es_o_is_megcsalt__Anthony_Bourdain_halala_utan_megtorte_a_csendet_Asia_Argento","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc0182bb-75de-4be5-84e6-b06424197437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44e4747-265e-4ee2-a07b-11f036cefc39","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Megcsaltam_es_o_is_megcsalt__Anthony_Bourdain_halala_utan_megtorte_a_csendet_Asia_Argento","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:24","title":"„Megcsaltam, és ő is megcsalt” – Anthony Bourdain halála után megtörte a csendet Asia Argento","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ba6c2f-3225-483b-9581-84d40991917b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Heteket kell várni idén a fűtésszerelőkre a beüzemeléshez, de még ennél is kellemetlenebb, ha kiderül: menthetetlen a régi kazán. Márpedig az új szabályozás értelmében nagyjából 500 ezer háztartásban kell majd cserélni a készüléket.","shortLead":"Heteket kell várni idén a fűtésszerelőkre a beüzemeléshez, de még ennél is kellemetlenebb, ha kiderül: menthetetlen...","id":"20180925_500_ezer_haztartasban_kell_lecserelni_a_kazant_egymillioba_is_fajhat_a_csaladoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40ba6c2f-3225-483b-9581-84d40991917b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5043ebda-d817-4e6a-9e0b-665f4656e9d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_500_ezer_haztartasban_kell_lecserelni_a_kazant_egymillioba_is_fajhat_a_csaladoknak","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:21","title":"500 ezer háztartásban kell lecserélni a kazánt, egymillióba is fájhat a családoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]