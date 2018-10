Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román minimálbérből már most többet lehet vásárolni, mint a magyarból, de nemsokára forintba átszámítva is többet fog érni.","shortLead":"A román minimálbérből már most többet lehet vásárolni, mint a magyarból, de nemsokára forintba átszámítva is többet fog...","id":"20181030_Magasabb_lehet_a_roman_minimalber_a_magyarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c02684f-fe6e-43b0-9993-b1e156b448d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Magasabb_lehet_a_roman_minimalber_a_magyarnal","timestamp":"2018. október. 30. 08:37","title":"Magasabb lehet a román minimálbér a magyarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172fb5d6-e425-4f91-bae4-468f14405e21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német prémiummárka új babakocsijával az ígéretek szerint ugyanolyan jól lehet manőverezni, mint egy AMG Mercedes-szel.","shortLead":"A német prémiummárka új babakocsijával az ígéretek szerint ugyanolyan jól lehet manőverezni, mint egy AMG Mercedes-szel.","id":"20181031_mercedes_a_legkisebbeknek_itt_a_csillag_emblemas_babakocsi_hartan_amg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=172fb5d6-e425-4f91-bae4-468f14405e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121e149b-b8ef-48d0-a607-43a40d5d78d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181031_mercedes_a_legkisebbeknek_itt_a_csillag_emblemas_babakocsi_hartan_amg","timestamp":"2018. október. 31. 09:21","title":"Mercedes a legkisebbeknek: itt a csillag emblémás babakocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d08ff3-422f-4b82-848a-aee7b7a6b4f2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ezermilliárd dolláros üzletet akar Kínával az elkövetkező húsz évben a repülőgépeket gyártó amerikai óriás, mely az Egyesült Államok legnagyobb exportőre. Szóval van vesztenivalója a Peking és Washington között dúló kereskedelmi háborúskodásban. ","shortLead":"Ezermilliárd dolláros üzletet akar Kínával az elkövetkező húsz évben a repülőgépeket gyártó amerikai óriás, mely...","id":"20181030_Oriasi_a_tet_a_Boeingnak_Csocsiang_tartomanyban_a_kereskedelmi_haboruban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2d08ff3-422f-4b82-848a-aee7b7a6b4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7470091f-6ee2-4f11-a746-466093e17f0f","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Oriasi_a_tet_a_Boeingnak_Csocsiang_tartomanyban_a_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. október. 30. 06:58","title":"Óriási a tét a Boeingnek Csöcsiang tartományban, a kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7202fedc-b3ac-48f0-a43d-b2380ae57f00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Apple profitja nem csak fejlesztőinek zsenialitásán múlhat, hanem olykor a gyártást végző beszállító cégek „kreatív” munkaerő-alkalmazásán is. ","shortLead":"Az Apple profitja nem csak fejlesztőinek zsenialitásán múlhat, hanem olykor a gyártást végző beszállító cégek „kreatív”...","id":"20181031_Rabszolgamunka_lett_a_diakmunkabol_az_Apple_kinai_partnercegenel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7202fedc-b3ac-48f0-a43d-b2380ae57f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77066666-810b-4b93-86ec-ba2be19d3246","keywords":null,"link":"/kkv/20181031_Rabszolgamunka_lett_a_diakmunkabol_az_Apple_kinai_partnercegenel","timestamp":"2018. október. 31. 06:15","title":"Rabszolgamunka lett a diákmunkából az Apple kínai partnercégénél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d487ff8-ced1-4f80-9c9f-9ecabbaaf0f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Patthelyzet alakult ki szeméthelyzetben: a felek egymásra mutogatnak, nem látszik a megoldás, a tárgyalások eredménytelenek.","shortLead":"Patthelyzet alakult ki szeméthelyzetben: a felek egymásra mutogatnak, nem látszik a megoldás, a tárgyalások...","id":"20181030_Szemetkaosz_az_egy_het_alatt_felgyulemlett_szemet_ket_honapig_ad_munkat_a_szemeteseknek__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d487ff8-ced1-4f80-9c9f-9ecabbaaf0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a051a9-d557-4b08-821e-42c10e908fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Szemetkaosz_az_egy_het_alatt_felgyulemlett_szemet_ket_honapig_ad_munkat_a_szemeteseknek__video","timestamp":"2018. október. 30. 14:29","title":"Szemétkáosz: az egy hét alatt felgyülemlett szemét két hónapig ad munkát a szemeteseknek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Felháborító, hogy a Zöld Híd Nonprofit Kft. nem látja el szerződésben vállalt feladatát, nem szállítja el a szemetet több mint 100 településről, és a megbízást sem adja át – mondta a katasztrófavédelem központjában tartott sajtótájékoztatón a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.","shortLead":"Felháborító, hogy a Zöld Híd Nonprofit Kft. nem látja el szerződésben vállalt feladatát, nem szállítja el a szemetet...","id":"20181030_kormany_szemetszallitas_rezsicsokkentes_zold_hid_katasztrofavedelem_kommunalis_hulladek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57726653-9dd8-4df7-8fe9-b51841c23f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054b7460-b427-4645-af4d-07571e48b068","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_kormany_szemetszallitas_rezsicsokkentes_zold_hid_katasztrofavedelem_kommunalis_hulladek","timestamp":"2018. október. 30. 14:15","title":"\"A kormány biztosítja a szemétszállítást és fenntartja a rezsicsökkentést\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516fb218-a370-4cb3-afc3-25eb0c892814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester november elején találkozik a miniszterelnökkel, de addig levelet is ír neki az ügyben.","shortLead":"A főpolgármester november elején találkozik a miniszterelnökkel, de addig levelet is ír neki az ügyben.","id":"20181030_Tarlos_azt_fogja_kerni_Orbantol_hogy_a_kormany_ne_szuntesse_meg_a_kulturalis_TAOtamogatasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=516fb218-a370-4cb3-afc3-25eb0c892814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a98d8cd-c047-4d2d-bee5-b8f7d708b0ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Tarlos_azt_fogja_kerni_Orbantol_hogy_a_kormany_ne_szuntesse_meg_a_kulturalis_TAOtamogatasokat","timestamp":"2018. október. 30. 13:47","title":"Tarlós azt fogja kérni Orbántól, hogy a kormány ne szüntesse meg a kulturális tao-támogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királyi páros Új-Zélandon tartózkodik éppen, és ha már ott van, kipróbálta a szigetország legkülönlegesebb sportját, a csizmahajítást.","shortLead":"A királyi páros Új-Zélandon tartózkodik éppen, és ha már ott van, kipróbálta a szigetország legkülönlegesebb sportját...","id":"20181030_Meghan_Markle_es_ferje_kiprobalta_a_vilag_valoszinuleg_legviccessebb_sportjat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042f96c7-4951-492c-8d98-7fcebd33192a","keywords":null,"link":"/elet/20181030_Meghan_Markle_es_ferje_kiprobalta_a_vilag_valoszinuleg_legviccessebb_sportjat__video","timestamp":"2018. október. 30. 15:12","title":"Meghan Markle és férje kipróbálta a világ (valószínűleg) legviccesebb sportját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]