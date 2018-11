Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d00e488f-9d3f-425b-8fc3-0fef0a76421b","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Évtizedes lemaradást behozva a XXI. századba emelné a választások lebonyolítását Kalifornia magyarországnyi méretű megyéje.","shortLead":"Évtizedes lemaradást behozva a XXI. századba emelné a választások lebonyolítását Kalifornia magyarországnyi méretű...","id":"20181105_Kalifornia_az_elektronikus_voksolasra_szavazna__de_vegul_megsem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d00e488f-9d3f-425b-8fc3-0fef0a76421b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c20a50d-4e84-4f20-8992-be9059eee93e","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Kalifornia_az_elektronikus_voksolasra_szavazna__de_vegul_megsem","timestamp":"2018. november. 05. 12:00","title":"Kalifornia az elektronikus voksolásra szavazna, de az orosz hackerek ebbe is beleszóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hatan terveztek merényletet a francia elnök ellen.","shortLead":"Hatan terveztek merényletet a francia elnök ellen.","id":"20181106_Meg_akartak_olni_Macront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f77d8ae-1e61-4904-a449-cd3c1a1c197f","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Meg_akartak_olni_Macront","timestamp":"2018. november. 06. 13:57","title":"Meg akarták ölni Macront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448df07d-a3bc-4cbb-9c66-d0a3fe3afb12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ilyen, amikor egy Szu-27 ráförmed valakire.","shortLead":"Ilyen, amikor egy Szu-27 ráförmed valakire.","id":"20181106_Megporkolte_egy_orosz_vadaszgep_az_amerikaiak_felderitojet__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=448df07d-a3bc-4cbb-9c66-d0a3fe3afb12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d951c9-aba0-4241-996d-bafb7068e0af","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_Megporkolte_egy_orosz_vadaszgep_az_amerikaiak_felderitojet__video","timestamp":"2018. november. 06. 10:30","title":"Megpörkölte egy orosz vadászgép az amerikaiak felderítőjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szalah és Abdullah Hasogdzsi azt kérik a szaúdi kormánytól, hogy adják vissza nekik apjuk maradványait. 