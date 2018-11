Az Újpest ellen játssza első mérkőzését az új stadionjában a MOL Vidi FC szerda este, a meccs előtt a Wellhellóval melegíthetnek be a drukkerek. Fotósunk a megnyitó előtt már körbefényképezte a létesítményt.

A 14 milliárd forintból megújult stadion a MOL Aréna Sóstó nevet kapta – ezt a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója jelentette be a klubbal és a székesfehérvári polgármesterrel közös sajtótájékoztatón. Ratatics Péter arról is beszélt, hogy Közép-Kelet Európában egyedi, hogy egy gazdasági társaság két stadionnak – a fehérvári mellett a dunaszerdahelyinek is – névadója, ám a kontinensen egyre inkább megszokott.

© Túry Gergely

© Túry Gergely

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere arról beszélt, örül, hogy végre "újra itthon a csapat", majd arról beszélt, hogy a – nemrég Videotonról nevet váltott – Vidi sokat fejlődött az elmúlt években: "a nemzetközi kupában extrát nyújt, hátán viszi a magyar labdarúgást" és jó esély van rá, hogy a csoportból való továbbjutás esetén ebben az idényben Európa-liga-meccset rendezhessenek Sóstón.

Balogh Attila, a MOL Vidi ügyvezetője szerint is nagy öröm három év után hazatérni Székesfehérvárra. A felcsúti Pancho Aréna is kitűnő létesítmény, de mégiscsak ez az igazi otthonunk – fűzte hozzá.

14 milliárdocska

A Vidi legutóbb 2015. december 12-én játszott bajnoki mérkőzést Sóstón: a Paksi FC volt az ellenfél és Géresi Krisztián góljával 1-0-ra nyert.

A bontást követően a kivitelező 2016 novemberében vette át a munkaterületet, a projektet azonban jelentősen hátráltatta a régi stadion – eredetileg megtartandó, felújítandó – főépületének statikai problémája. Az épületrészt végül elbontották, ami 900 millió forintos, előre nem látható többletkiadást jelentett.

© Túry Gergely

© Túry Gergely

A bajnok MOL Vidi FC új otthona 13,98 milliárd forintos beruházással valósult meg és már az UEFA szigorított, IV-es kategóriájának elvárásaihoz illeszkedik: 14 200 fős befogadóképességével nagy nemzetközi találkozóknak adhat otthont.

A beruházás kapcsolódott ahhoz a városrészi rehabilitációhoz, amelynek keretében megmentette a város a Sóstó Természetvédelmi Területet, a stadionépületben látogatóközpont, körülötte parkolók létesültek, valamint utak és sétányok újultak meg a városrészben.

Szerdán este az OTP Bank Liga hatodik fordulójából elhalasztott MOL Vidi FC-Újpest FC mérkőzéssel avatják fel az új stadiont, ami előtt a Wellhello – amelynek egyik tagja a NER-kritikus megszólalásairól is ismert Fluor Tomi – is fellép majd.

© Túry Gergely

A nyitómeccset követően idén még további két bajnokit rendeznek Székesfehérváron: a Vidi december 2-án a Budapest Honvédot, majd december 16-án a Ferencvárost fogadja.

A Vidi az Európa-liga csoportkörének utolsó fordulójában, december 13-án az angol Chelsea-t látja vendégül, azt a mérkőzést még Budapesten, a Groupama Arénában rendezik.