[{"available":true,"c_guid":"7ace82ef-7078-4938-8af2-b6053f201021","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a Windows Insider program résztvevői tesztelik azt az újdonságot, ami megmutatja, éppen melyik alkalmazás használja a laptop mikrofonját.","shortLead":"Már a Windows Insider program résztvevői tesztelik azt az újdonságot, ami megmutatja, éppen melyik alkalmazás használja...","id":"20181207_microsoft_windows_10_alkalmazasok_mikrofon_hasznalata_laptop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ace82ef-7078-4938-8af2-b6053f201021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25425cdc-0222-4e80-a9a2-fdb27ac39519","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_microsoft_windows_10_alkalmazasok_mikrofon_hasznalata_laptop","timestamp":"2018. december. 07. 08:03","title":"Ha ezt az ikont látja a Windowsban, és nem ön kapcsolta be, akkor éppen lehallgatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36c5e48-3650-41a5-ba3c-779a819b4a23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek délutánra, estére és szombat reggelre az ország északkeleti felében ónos eső miatt, szombat reggelre a Közép-Dunántúlon viharos, akár 65 km / órás szél miatt adott ki figyelmeztetést az OMSZ.","shortLead":"Péntek délutánra, estére és szombat reggelre az ország északkeleti felében ónos eső miatt, szombat reggelre...","id":"20181207_Onos_eso_viharos_szel_is_johet_szombat_reggelig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d36c5e48-3650-41a5-ba3c-779a819b4a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85dafc04-933e-4937-9a3c-233fc45abe83","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Onos_eso_viharos_szel_is_johet_szombat_reggelig","timestamp":"2018. december. 07. 16:14","title":"Itt a figyelmeztetés: ónos eső, viharos szél is jöhet szombat reggelig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt amerikai helyettes ENSZ nagykövet, William J. vanden Heuvel szerint itt az idő, hogy megbüntessék Magyarországot.","shortLead":"A volt amerikai helyettes ENSZ nagykövet, William J. vanden Heuvel szerint itt az idő, hogy megbüntessék Magyarországot.","id":"20181207_A_New_York_Times_orban_ceu_heuvel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a418cb-de8b-48e1-b485-609b3618402e","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_A_New_York_Times_orban_ceu_heuvel","timestamp":"2018. december. 07. 13:00","title":"Egy korábbi amerikai diplomata szerint Orbán háborút hirdetett a szabadság ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405e6be0-8bd6-447a-abad-ee0604b4c30e","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A vegán az új bio – a 2018-as év táplálkozási trendje azonban nem állt meg az élelmiszerboltok kínálatában. A húsmentes étrend térnyerése komolyan átrendezheti a gazdaságot is, már ha nem jön egy újabb divat.","shortLead":"A vegán az új bio – a 2018-as év táplálkozási trendje azonban nem állt meg az élelmiszerboltok kínálatában. A húsmentes...","id":"20181207_Nem_csak_trend_egyre_nagyobb_uzlet_is_a_husmentes_elet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=405e6be0-8bd6-447a-abad-ee0604b4c30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33333c29-c200-4802-9b99-c9b49b43ba71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Nem_csak_trend_egyre_nagyobb_uzlet_is_a_husmentes_elet","timestamp":"2018. december. 07. 18:12","title":"Nemcsak trend, de egyre nagyobb üzlet is a húsmentes élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3c3efa-4d75-4c53-a38b-6d7df0e7af72","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"A HVG egyik címlapjával példálózott csütörtökön a magyar kormányfő a Zsidó Világkongresszus elnökének írt levelében, sajátos érveit pedig átvette a hatalom médiagépezetének több lapja is. Tisztázni kívántuk a helyzetet, ezért a miniszterelnök sajtófőnökétől kértünk felvilágosítást. Válasz azonban már több mint egy napja nem érkezik. Szeretnénk, ha kérdéseinket olvasóink is megismernék.","shortLead":"A HVG egyik címlapjával példálózott csütörtökön a magyar kormányfő a Zsidó Világkongresszus elnökének írt levelében...","id":"20181207_A_HVG_kerdesei_a_kormanyfo_levelehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b3c3efa-4d75-4c53-a38b-6d7df0e7af72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf08cdf4-bbc3-4b1e-9d3f-07428aaac95b","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_A_HVG_kerdesei_a_kormanyfo_levelehez","timestamp":"2018. december. 07. 17:55","title":"A HVG kérdései a kormányfő leveléhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0150192a-4627-4994-aa8d-10880acd9870","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tizenöt év után először.","shortLead":"Tizenöt év után először.","id":"20181208_Kiraly_Linda_megint_magyarul_enekel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0150192a-4627-4994-aa8d-10880acd9870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e1f639-a386-4df3-8c90-2d2972669f67","keywords":null,"link":"/kultura/20181208_Kiraly_Linda_megint_magyarul_enekel","timestamp":"2018. december. 08. 13:26","title":"Király Linda megint magyarul énekel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A párizsi zavargások miatt a szombatra kiírt Olympique Nimes–Nantes-mérkőzés is elmarad a francia labdarúgó-bajnokság hétvégi fordulójában.","shortLead":"A párizsi zavargások miatt a szombatra kiírt Olympique Nimes–Nantes-mérkőzés is elmarad a francia labdarúgó-bajnokság...","id":"20181207_meccseket_halasztanak_a_franciaorszagi_zavargasok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3695cd3f-9b6e-4f2b-9d00-645e23e93fde","keywords":null,"link":"/sport/20181207_meccseket_halasztanak_a_franciaorszagi_zavargasok_miatt","timestamp":"2018. december. 07. 14:57","title":"Meccseket halasztanak a franciaországi zavargások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47f8e7f-16d8-45e7-9094-8a6f4595ad25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zacher augusztus végén mondott fel, azonnali hatállyal kirúgta a honvédelmi miniszter. Most visszamenne a sürgősségire. Három hete adta be pályázatát, de még kapott választ. ","shortLead":"Zacher augusztus végén mondott fel, azonnali hatállyal kirúgta a honvédelmi miniszter. Most visszamenne a sürgősségire...","id":"20181208_Zacher_Gabor_reszallasban_visszamenne_a_Honvedkorhazba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b47f8e7f-16d8-45e7-9094-8a6f4595ad25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501b40d9-c029-4f89-aa02-1a9f49f8c318","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Zacher_Gabor_reszallasban_visszamenne_a_Honvedkorhazba","timestamp":"2018. december. 08. 12:11","title":"Zacher Gábor részállásban visszamenne a Honvédkórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]