[{"available":true,"c_guid":"521c7969-b281-4a26-8f72-50b341b0eeb8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A CDU korábbi főtitkárát, új elnökét, Annegret Kramp-Karrenbauert Mini-Merkelként emlegetik, mások szerint olyan, mint egy kedves kolléganő a könyvelésből, farsangi mulatságokon pedig bebizonyította, előadóművésznek sem utolsó. ","shortLead":"A CDU korábbi főtitkárát, új elnökét, Annegret Kramp-Karrenbauert Mini-Merkelként emlegetik, mások szerint olyan, mint...","id":"201809_annegret_krampkarrenbauer_merkel_kiszemelt_utodja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=521c7969-b281-4a26-8f72-50b341b0eeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15b0eb7-d371-4482-820f-bd4ce8cd2c5a","keywords":null,"link":"/vilag/201809_annegret_krampkarrenbauer_merkel_kiszemelt_utodja","timestamp":"2018. december. 07. 17:21","title":"A \"Mini-Merkel\" veszi át a CDU vezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e165662-a990-451d-b37c-13fc4d21e284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlórázzatok - kiabálják a tüntetés végén a Kossuth tér felé nyomuló emberek. Az első sorokban lökdösődés alakult ki a rendőrökkel.","shortLead":"Túlórázzatok - kiabálják a tüntetés végén a Kossuth tér felé nyomuló emberek. Az első sorokban lökdösődés alakult ki...","id":"20181208_Lokdosodesben_vegzodott_a_tuntetes_a_Kossuth_terre_nyomulnak_a_demonstralok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e165662-a990-451d-b37c-13fc4d21e284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a4a165-f276-43e2-91f2-8323cfe8edd5","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Lokdosodesben_vegzodott_a_tuntetes_a_Kossuth_terre_nyomulnak_a_demonstralok","timestamp":"2018. december. 08. 13:15","title":"Lökdösődésben végződött a tüntetés, a Kossuth térre nyomulnak a demonstrálók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bevándorlók általában egészségesebbek, mint a gazdag befogadó országok, például az Egyesült Államok lakói és gyakran kifejezetten segítik a betegségek elleni harcot azáltal, hogy egészségügyi dolgozóként helyezkednek el az adott országban – derült ki a University College London szakembereinek tanulmányából.","shortLead":"A bevándorlók általában egészségesebbek, mint a gazdag befogadó országok, például az Egyesült Államok lakói és gyakran...","id":"20181207_bevandorlok_egeszsegesebbek_mint_a_befogado_orszagok_lakoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf24974-1b79-4dd1-be94-376345b53b3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_bevandorlok_egeszsegesebbek_mint_a_befogado_orszagok_lakoi","timestamp":"2018. december. 07. 10:03","title":"Megvizsgáltak 15 millió migránst, és érdekes eredmény jött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928b6a1-607a-464c-b694-7e99991881f0","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Generációról generációra átörökíthető ékszerekben gondolkodik a házaspár, amelyik a Splendor ékszerészműhelyt 1999-ben indította el, és mára világszerte több tucat díjat begyűjtött.","shortLead":"Generációról generációra átörökíthető ékszerekben gondolkodik a házaspár, amelyik a Splendor ékszerészműhelyt 1999-ben...","id":"201849__ekszermuhely__kulonleges_banasmod__eltuno_igazgyongy__gyuruk_urai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3928b6a1-607a-464c-b694-7e99991881f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5abea2-61cd-4d54-8837-98da39c6cc51","keywords":null,"link":"/gazdasag/201849__ekszermuhely__kulonleges_banasmod__eltuno_igazgyongy__gyuruk_urai","timestamp":"2018. december. 08. 15:00","title":"Volt, hogy évekig keresték a rubinkincset a budakeszi Gyűrűk urai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e00b38-e846-41d5-9d83-d57721fd42e3","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Gioachino Rossini többször is a halál küszöbén billegett, de ez nem akadályozta meg abban, hogy megírja egész életművének egyik legkülönösebb és legszebb darabját, a Kis ünnepi misét. Viszont nem győzte kérdezni magától: „Vajon megszentelt zenét vagy elátkozott zenét írtam?”","shortLead":"Gioachino Rossini többször is a halál küszöbén billegett, de ez nem akadályozta meg abban, hogy megírja egész...","id":"20181207_A_zeneszerzo_aki_ujjaszuletett_nehanyszor_mielott_meghalt_volna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55e00b38-e846-41d5-9d83-d57721fd42e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b337d0d-a8ff-4eba-b43b-1d92652b2bca","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_A_zeneszerzo_aki_ujjaszuletett_nehanyszor_mielott_meghalt_volna","timestamp":"2018. december. 07. 14:43","title":"A zeneszerző, aki újjászületett néhányszor, mielőtt meghalt volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7844d63-0b29-4d29-81cf-49b5a1eda15c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kendrick Lamarnál és Drake-nél senki nem húzott be több Grammy-jelöltést. Kijött a lista a februári Grammy-gála potenciális díjazottjairól.","shortLead":"Kendrick Lamarnál és Drake-nél senki nem húzott be több Grammy-jelöltést. Kijött a lista a februári Grammy-gála...","id":"20181207_Lady_Gaga_Kendrick_Lamar_Grammy_dij_Drake_Grammy_gala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7844d63-0b29-4d29-81cf-49b5a1eda15c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ba823b-e60a-4298-8d45-bd34aa062a36","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Lady_Gaga_Kendrick_Lamar_Grammy_dij_Drake_Grammy_gala","timestamp":"2018. december. 07. 16:35","title":"A rapperek mindent vihetnek a februári Grammy-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade89861-441e-4d5f-a3a8-eae4d88aa844","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem láttak még akkora és olyan állapotú vérrögöt a San Franciscó-i Egyetem orvosai, mint amit az egyik szívelégtelenségben szenvedő betegük köhögött fel.","shortLead":"Soha nem láttak még akkora és olyan állapotú vérrögöt a San Franciscó-i Egyetem orvosai, mint amit az egyik...","id":"20181207_szivelegtelenseg_verrog_tudo_tudohorgo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ade89861-441e-4d5f-a3a8-eae4d88aa844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f2a81f-be16-4455-962b-f01292ecf681","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_szivelegtelenseg_verrog_tudo_tudohorgo","timestamp":"2018. december. 07. 15:33","title":"Köhőgőrohamot kapott a 36 éves férfi, és ez a 15 centis vérrög jött ki a tüdejéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7db2ea2-8a74-4787-a8b7-79b9aafc2758","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181208_A_rendorok_feladtak_a_vedvonalat_a_tuntetok_bejutottak_a_Kossuth_terre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7db2ea2-8a74-4787-a8b7-79b9aafc2758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d45993a-e613-4928-aba0-b23f8b9fa122","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_A_rendorok_feladtak_a_vedvonalat_a_tuntetok_bejutottak_a_Kossuth_terre","timestamp":"2018. december. 08. 13:43","title":"A rendőrök feladták a védvonalat, a tüntetők bejutottak a Kossuth térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]