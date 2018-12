Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ca68b53-d09d-4ac0-b435-b3b2a03b1158","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre komolyabban veszik a nagy cégek az elektromos áruszállító járművek piacra dobását is.","shortLead":"Egyre komolyabban veszik a nagy cégek az elektromos áruszállító járművek piacra dobását is.","id":"20181213_Volvo_elektromos_kamion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ca68b53-d09d-4ac0-b435-b3b2a03b1158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35459875-78d5-4119-9163-dcfe9a1fd3cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181213_Volvo_elektromos_kamion","timestamp":"2018. december. 13. 09:25","title":"Látványos elektromos kamiont a Volvo is tud csinálni, nem csak a Tesla ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feae8738-c5c5-4d5c-89c0-977c5746e181","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Változott a területrendezési terv.","shortLead":"Változott a területrendezési terv.","id":"20181212_Digitalisan_is_elerhetok_lesznek_az_allami_fejlesztesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feae8738-c5c5-4d5c-89c0-977c5746e181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5398cd-2175-46a3-8b5a-1e80ffa11891","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Digitalisan_is_elerhetok_lesznek_az_allami_fejlesztesek","timestamp":"2018. december. 12. 13:44","title":"Digitálisan is elérhetők lesznek az állami fejlesztések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP, a DK, a Jobbik és az LMP képviselői vonultak ki a pécsi közgyűlés csütörtöki üléséről.","shortLead":"Az MSZP, a DK, a Jobbik és az LMP képviselői vonultak ki a pécsi közgyűlés csütörtöki üléséről.","id":"20181213_A_Kossuth_teri_tuntetes_miatt_kivonult_a_pecsi_ellenzek_a_kozgyulesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60ccd26-621b-4c96-965c-c46eb3f4e88d","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_Kossuth_teri_tuntetes_miatt_kivonult_a_pecsi_ellenzek_a_kozgyulesrol","timestamp":"2018. december. 13. 09:38","title":"A Kossuth téri tüntetés miatt kivonult a pécsi ellenzék a közgyűlésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök puccskísérletről beszél.","shortLead":"A házelnök puccskísérletről beszél.","id":"20181212_Kover_a_leheto_legfajdalmasabb_szankciokat_szabna_ki_az_ellenzekre_a_parlamentben_tortentek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a75bd27-b11d-44d9-85ee-e5806b52f7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1001992-8000-4c8d-953b-be811482766a","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Kover_a_leheto_legfajdalmasabb_szankciokat_szabna_ki_az_ellenzekre_a_parlamentben_tortentek_miatt","timestamp":"2018. december. 12. 20:38","title":"Kövér a lehető legfájdalmasabb szankciókat szabná ki az ellenzékre a parlamentben történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a959ecb1-af77-484d-a76e-102c3b785f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszafordultak a Margit híd közepén. A Jobbik próbálta meghekkelni a tüntetést, szimplán bevárták őket a híd közepén, és beálltak a sor elejére. A diákok nem hagyták ezt.","shortLead":"Visszafordultak a Margit híd közepén. A Jobbik próbálta meghekkelni a tüntetést, szimplán bevárták őket a híd közepén...","id":"20181213_Elindultak_a_tuntetok_a_Margit_hid_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a959ecb1-af77-484d-a76e-102c3b785f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d676b3-5a1d-4bfa-ab25-b7b30db0f4b1","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Elindultak_a_tuntetok_a_Margit_hid_fele","timestamp":"2018. december. 13. 18:08","title":"A Margit hídról a Lánchídra mennek át a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb95e18-4833-4a64-858f-cc1a6b36b323","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös sajtótájékoztatót tartott az MSZP, a DK, az LMP, Párbeszéd egy-egy képviselője, valamint a független Szél Bernadett a házbizottság csütörtök délelőtti ülése után, amelynek fő témája a parlament hétfői ülése volt. Akkor az ellenzékiek obstrukcióval próbálták elérni, hogy a Munka törvénykönyve módosítását ne szavazhassa meg a fideszes többség. Emellett szó esett a szerdai ülésről is, amikor az ellenzék újra akciózott a voksolás megakadályozása érdekében, miközben Orbán Viktor miniszterelnök mögött két öltönyös férfi – az ellenzékiek szerint a TEK állományának tagjai, testőrök – jelentek meg.","shortLead":"Közös sajtótájékoztatót tartott az MSZP, a DK, az LMP, Párbeszéd egy-egy képviselője, valamint a független Szél...","id":"20181213_akciozo_ellenzek_kover_laszlo_hazbizottsag_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acb95e18-4833-4a64-858f-cc1a6b36b323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a4c9af-4158-4719-8502-005d50bfd53d","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_akciozo_ellenzek_kover_laszlo_hazbizottsag_buntetes","timestamp":"2018. december. 13. 13:39","title":"400-600 ezer forintra büntette Kövér az akciózó ellenzékieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e923e72d-9ffc-4691-b01a-f0fdd980a7a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem azért állt a TEK a miniszterelnök háta mögött, mert félt volna a Parlamentben.","shortLead":"Nem azért állt a TEK a miniszterelnök háta mögött, mert félt volna a Parlamentben.","id":"20181212_Orban_Viktor_egyaltalan_nem_felt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e923e72d-9ffc-4691-b01a-f0fdd980a7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d428fb6b-5fc0-407b-8a1b-3b804cee05cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Orban_Viktor_egyaltalan_nem_felt","timestamp":"2018. december. 12. 22:29","title":"\"Orbán Viktor egyáltalán nem félt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc77006-1093-4c7a-b903-d666612bdc70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tordai Bence élő közvetítése tekintélyes nézettséget hozott.","shortLead":"Tordai Bence élő közvetítése tekintélyes nézettséget hozott.","id":"20181213_A_Facebook_ereje_millioan_lattak_Orban_feszult_arcat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acc77006-1093-4c7a-b903-d666612bdc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cea92b-2ca7-4f38-89b6-38aa3a6e0347","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_A_Facebook_ereje_millioan_lattak_Orban_feszult_arcat","timestamp":"2018. december. 13. 10:01","title":"A Facebook ereje: millióan látták Orbán feszült arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]