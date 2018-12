Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f671b2d-2ecd-456d-bbdc-e7fb985a7d38","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ukrán nemzeti ortodox egyház megválasztotta vezetőit, s ezzel véglegessé vált az orosz és az ukrán egyház szétválása. A döntés az ukrán egyházat is megosztja.","shortLead":"Az ukrán nemzeti ortodox egyház megválasztotta vezetőit, s ezzel véglegessé vált az orosz és az ukrán egyház...","id":"20181216_Hivatalossa_valt_az_ukran_ortodox_egyhaz_elszakadasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f671b2d-2ecd-456d-bbdc-e7fb985a7d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f00a82-09b9-4e7d-a462-19b935b2e1ad","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Hivatalossa_valt_az_ukran_ortodox_egyhaz_elszakadasa","timestamp":"2018. december. 16. 10:02","title":"Hivatalossá vált az ukrán ortodox egyház elszakadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af2b527-0d76-44ff-9dd6-5a947020b774","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"A bor megerősíti az élet értelmébe vetett hitet\" – nyilatkozta egyszer Dr. Bussay László, a 2014-ben elhunyt legendás csörnyeföldi orvos-borász. Az emlékére alapított díj méltó elismerése azoknak, akik ebben a szellemiségben munkálkodnak.","shortLead":"\"A bor megerősíti az élet értelmébe vetett hitet\" – nyilatkozta egyszer Dr. Bussay László, a 2014-ben elhunyt legendás...","id":"20181215_Doki_es_a_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af2b527-0d76-44ff-9dd6-5a947020b774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103d0a98-2af8-4f0c-821f-171ef9ca0438","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Doki_es_a_dij","timestamp":"2018. december. 15. 16:11","title":"A Doktor díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag","description":"A Szegedi Törvényszék szombaton úgy döntött, hogy kiengedi a tavaly nyár óta előzetesben lévő Czeglédy Csabát és a letartóztatás helyett ezentúl elég, ha a lakását nem hagyhatja el – tudta meg a hvg.hu magától a baloldali politikustól, miközben már úton volt Szombathely felé. Mint mondta, még pár napra szüksége van, hogy megnyugodjon, mert tavasszal is egy nap után visszavitték, a bv-őröktől is félig viccelődve azzal búcsúzott, tartsák a celláját. Az édesanyja pedig már főzi a húslevest.\r

","shortLead":"A Szegedi Törvényszék szombaton úgy döntött, hogy kiengedi a tavaly nyár óta előzetesben lévő Czeglédy Csabát és...","id":"20181215_Kiengedtek_a_bortonbol_Czegledy_Csabat_mar_hazafele_tart_a_csaladjahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa46d7e-2133-47ad-a220-a86057893745","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Kiengedtek_a_bortonbol_Czegledy_Csabat_mar_hazafele_tart_a_csaladjahoz","timestamp":"2018. december. 15. 13:26","title":"Kiengedték a börtönből Czeglédy Csabát, már hazafelé tart a családjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek az anyagok futottak a legjobban a héten az autó rovatban. Az Európai Központi Bank elnöke, Mario Draghi...","id":"20181216_Beszolt_Orbannak_es_elvbaratainak_az_europai_fobankar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d1d9814-7089-44a8-b126-f1681d458e89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d31cc15-521e-4eca-9f4d-993b4277e83f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_Beszolt_Orbannak_es_elvbaratainak_az_europai_fobankar","timestamp":"2018. december. 16. 08:40","title":"Beszólt Orbán elvbarátainak az európai főbankár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8a04eb-02fb-4aab-904c-13673e872794","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A biztonságosabb közlekedéshez is hozzájárulhat az a ködöt előrejelző, a korábbinál pontosabb adatokat szolgáltató rendszer, amelyen a veszprémi Pannon Egyetem kutatói dolgoznak az Országos Meteorológiai Szolgálattal és a Pécsi Tudományegyetemmel közösen.","shortLead":"A biztonságosabb közlekedéshez is hozzájárulhat az a ködöt előrejelző, a korábbinál pontosabb adatokat szolgáltató...","id":"20181216_omsz_pannon_egyetem_pte_kod_elorejelzes_idojaras_legszennyezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e8a04eb-02fb-4aab-904c-13673e872794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a0e0d4-bfb8-463a-94dc-9e27dafb4659","keywords":null,"link":"/tudomany/20181216_omsz_pannon_egyetem_pte_kod_elorejelzes_idojaras_legszennyezettseg","timestamp":"2018. december. 16. 08:03","title":"Magyar tudósok olyan rendszeren dolgoznak, ami előre szól majd, hol várható köd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]