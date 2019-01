Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kanadai parti őrség segítségét kérte szerdán Roddickton-Bide Arm, mert a kanadai falut elözönlötték a fókák: az Új-Fundland szigeten fekvő kis település utcáin és kertjeiben mintegy negyven, az Atlanti-óceánba tartva eltévedt tengeri ragadozó kóborolt.","shortLead":"A kanadai parti őrség segítségét kérte szerdán Roddickton-Bide Arm, mert a kanadai falut elözönlötték a fókák...","id":"20190110_foka_kanada_uj_fundland_falu_atlanti_ocean","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54cc6af-bf85-4cc9-b571-b7c0646c42b5","keywords":null,"link":"/elet/20190110_foka_kanada_uj_fundland_falu_atlanti_ocean","timestamp":"2019. január. 10. 07:10","title":"Eltévedt fókákkal gyűlik meg a baja egy kanadai falunak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3700f28-c6b8-4105-8f21-221d287ed938","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Év elején indult el a Meditations nevű fejlesztés, amely az év 365 napjára kínál egy-egy újabb játékot. A meditatív játékok különlegessége, hogy mindegyikkel csupán egy napig lehet játszani.","shortLead":"Év elején indult el a Meditations nevű fejlesztés, amely az év 365 napjára kínál egy-egy újabb játékot. A meditatív...","id":"20190108_meditations_rami_ismail_szamitogepes_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3700f28-c6b8-4105-8f21-221d287ed938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d42d91f-f436-44a2-b5de-a51dfacdf17e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_meditations_rami_ismail_szamitogepes_jatek","timestamp":"2019. január. 08. 18:03","title":"Ez a program 365 játékot kínál, minden egy nap újat, és csak aznap lehet játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Sea Watch és a Sea Eye fedélzetén összesen 49 menekült várja, hogy partot érjenek.","shortLead":"A Sea Watch és a Sea Eye fedélzetén összesen 49 menekült várja, hogy partot érjenek.","id":"20190109_Maltan_kothetnek_ki_a_hetek_ota_a_tengeren_veszteglo_mentohajok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6986abd6-75ca-4922-b190-30931ccdf255","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Maltan_kothetnek_ki_a_hetek_ota_a_tengeren_veszteglo_mentohajok","timestamp":"2019. január. 09. 14:29","title":"Máltán köthetnek ki a hetek óta a tengeren veszteglő mentőhajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e421eb95-8a22-4ff2-9ac4-d67899a04b29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford Explorer Police Interceptor is átlép a 21. századba.","shortLead":"A Ford Explorer Police Interceptor is átlép a 21. századba.","id":"20190109_police_ford_explorer_interceptor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e421eb95-8a22-4ff2-9ac4-d67899a04b29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d154440-2680-4249-9fcb-de5da7d4b294","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_police_ford_explorer_interceptor","timestamp":"2019. január. 09. 10:29","title":"Hibrid Interceptorokkal üldöznek ezen túl az amerikai zsaruk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azért nem szervezhetnek demonstrációt a George Enescu téren, mert ugyanitt lesz a román uniós elnökség nyitórendezvénye is. Azt meg már hamarabb bejelentették.","shortLead":"Azért nem szervezhetnek demonstrációt a George Enescu téren, mert ugyanitt lesz a román uniós elnökség nyitórendezvénye...","id":"20190109_Betiltottak_egy_kormanyellenes_tuntetest_Romaniaban_mert_kell_a_hely_a_kulugynek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38e98b3-ef31-4eca-9bed-bb07c60dc833","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_Betiltottak_egy_kormanyellenes_tuntetest_Romaniaban_mert_kell_a_hely_a_kulugynek","timestamp":"2019. január. 09. 18:55","title":"Betiltottak egy kormányellenes tüntetést Romániában, mert kellett a hely a külügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b6c9cd-de9a-41eb-85d3-a7d282027b3a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jól látható, hogy kezd felépülni egy fiatal, radikális, kultúrharcos, kormányközeli, a kultúrát is irányítani akaró réteg. Ezzel együtt a konzervatív professzorok, intézményvezető joggal éreznek komoly fenyegetés. Így összegezhető talán a legrövidebben a legújabb HVG-ben megjelent elemzés a Magyarságkutató Intézet (MKI) megalakításáról.","shortLead":"Jól látható, hogy kezd felépülni egy fiatal, radikális, kultúrharcos, kormányközeli, a kultúrát is irányítani akaró...","id":"20190109_Hun_az_igazsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76b6c9cd-de9a-41eb-85d3-a7d282027b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a37224-210c-4d80-b8f1-6e6f12d62a42","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Hun_az_igazsag","timestamp":"2019. január. 09. 14:06","title":"Új magyar eredetmese készül százmilliókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly ősszel elindult szemétszedő projekttel először decemberben voltak bajok, most pedig egy nem várt hiba miatt egy időre le is kell állítani a projektet.","shortLead":"A tavaly ősszel elindult szemétszedő projekttel először decemberben voltak bajok, most pedig egy nem várt hiba miatt...","id":"20190108_the_ocean_cleanup_system_001_csendes_oceani_szemetsziget_csendes_ocean_kitakaritasa_muanyag_hulladek_oceantakaritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ae2a62-8527-449c-82a7-4f0d592c4e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_the_ocean_cleanup_system_001_csendes_oceani_szemetsziget_csendes_ocean_kitakaritasa_muanyag_hulladek_oceantakaritas","timestamp":"2019. január. 08. 17:03","title":"Le kell állítani a Csendes-óceán kipucolását, baj van a szemétszedő csővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d03251b-6747-4717-bf9b-cce7bcc97de5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV a korona elhelyezéséről kérdezte Boross Pétert, aki szerint az Országház Kupolacsarnokában a Szent Korona nem kapja meg a neki járó tiszteletet.","shortLead":"Az ATV a korona elhelyezéséről kérdezte Boross Pétert, aki szerint az Országház Kupolacsarnokában a Szent Korona nem...","id":"20190109_A_volt_miniszterelnoknek_nem_tetszik_hogy_gatyas_fiatalemberek_es_fedetlen_keblu_nok_nezegethetik_a_Szent_Koronat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d03251b-6747-4717-bf9b-cce7bcc97de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c3afc4-3ed8-4a39-97a1-cdc2cb8894f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_volt_miniszterelnoknek_nem_tetszik_hogy_gatyas_fiatalemberek_es_fedetlen_keblu_nok_nezegethetik_a_Szent_Koronat","timestamp":"2019. január. 09. 10:45","title":"A volt miniszterelnöknek nem tetszik, hogy gatyás fiatalemberek és fedetlen keblű nők nézegethetik a Szent Koronát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]