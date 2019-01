Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Thaiföldön várt sorsára, Ausztrália és Kanada is felajánlotta neki a menedékjogot, végül Kanada mellett döntött.","shortLead":"Thaiföldön várt sorsára, Ausztrália és Kanada is felajánlotta neki a menedékjogot, végül Kanada mellett döntött.","id":"20190111_Kanadaba_megy_a_csaladja_elol_menekulo_szaudi_lany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ce845f-b55f-4da9-9b0b-2ff103fab77e","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Kanadaba_megy_a_csaladja_elol_menekulo_szaudi_lany","timestamp":"2019. január. 11. 21:51","title":"Kanadába megy a családja elől menekülő szaúdi lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442d87d2-b1a7-4874-b0cc-a9cbf1b48d09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rengeteg szabad parkolóhely volt a kocsi mellett, a sofőr mégsem azok valamelyikén állította le autóját.","shortLead":"Rengeteg szabad parkolóhely volt a kocsi mellett, a sofőr mégsem azok valamelyikén állította le autóját.","id":"20190111_a_nap_fotoja_ismet_egy_suzukis_es_ismet_a_martfui_lidlben_parkolt_erdekesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=442d87d2-b1a7-4874-b0cc-a9cbf1b48d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b71e048-4f69-460c-8549-76df28c4f75f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_a_nap_fotoja_ismet_egy_suzukis_es_ismet_a_martfui_lidlben_parkolt_erdekesen","timestamp":"2019. január. 11. 06:41","title":"A nap fotója: Ismét egy suzukis és ismét a martfűi Lidlben parkolt érdekesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88dc9cd-b2d9-4bbe-9770-e6d357daa491","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kiérkező tűzoltók már nem tudták megmenteni az életét.","shortLead":"A kiérkező tűzoltók már nem tudták megmenteni az életét.","id":"20190112_Benn_egett_lakasaban_egy_ember_Dunaujvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b88dc9cd-b2d9-4bbe-9770-e6d357daa491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69046321-76e5-429a-993f-e8e7009b2c57","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Benn_egett_lakasaban_egy_ember_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. január. 12. 12:10","title":"Benn égett lakásában egy ember Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhol hófúvás is lehet.","shortLead":"Néhol hófúvás is lehet.","id":"20190111_Napos_szeles_lesz_a_pentek_de_estetol_visszater_a_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a7f0a1-765d-4e36-b127-c7754abfe0a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Napos_szeles_lesz_a_pentek_de_estetol_visszater_a_havazas","timestamp":"2019. január. 11. 05:11","title":"Napos, szeles lesz a péntek, de estétől visszatér a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4719f617-bb71-4133-9949-e27a348584a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van, ahol a hideg miatt is egyre nehezebb a menekültek és a segélyszervezetek dolga.","shortLead":"Van, ahol a hideg miatt is egyre nehezebb a menekültek és a segélyszervezetek dolga.","id":"20190110_Tobb_sziriai_menekulttaborban_is_pusztitast_okozott_a_heves_esozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4719f617-bb71-4133-9949-e27a348584a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e959f8-a6a9-4730-b357-2f9b7eb2e3f3","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Tobb_sziriai_menekulttaborban_is_pusztitast_okozott_a_heves_esozes","timestamp":"2019. január. 10. 20:32","title":"Több szíriai menekülttáborban is pusztítást okozott a heves esőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négyen pedig milliárdosokká váltak. Egyre több nő és fiatal szerencsejátékozik.","shortLead":"Négyen pedig milliárdosokká váltak. Egyre több nő és fiatal szerencsejátékozik.","id":"20190111_Majdnem_1500an_lettek_lottomilliomosok_tavaly_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b4ff2e-1a80-4413-b27d-6adb582186e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Majdnem_1500an_lettek_lottomilliomosok_tavaly_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 11. 09:32","title":"Majdnem 1500-an lettek lottómilliomosok tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae3d48-0e55-4fa4-91f6-09b4abfef9ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl sok volt mostanában a „nem személyes tapasztalatról beszámoló értékelés”.","shortLead":"Túl sok volt mostanában a „nem személyes tapasztalatról beszámoló értékelés”.","id":"20190110_Sem_a_Facebookon_sem_a_TripAdvisoron_nem_lehet_ertekelni_a_Gundelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccae3d48-0e55-4fa4-91f6-09b4abfef9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b46044-8578-48be-b71d-5de5d8fbf772","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Sem_a_Facebookon_sem_a_TripAdvisoron_nem_lehet_ertekelni_a_Gundelt","timestamp":"2019. január. 10. 16:53","title":"Sem a Facebookon, sem a TripAdvisoron nem lehet értékelni a Gundelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-karolinai republikánus szenátor szerint nem tudnak megegyezni a kongresszus demokrata párti vezetőivel.","shortLead":"A dél-karolinai republikánus szenátor szerint nem tudnak megegyezni a kongresszus demokrata párti vezetőivel.","id":"20190111_Rendkivuli_allapotot_kihirdetesevel_ernek_el_Trumpek_hogy_megepulhessen_a_fal_a_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae7314a-5f41-4d0a-89bb-150ea2cc4043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d3332a-40d7-49d2-a581-164cf74c12e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Rendkivuli_allapotot_kihirdetesevel_ernek_el_Trumpek_hogy_megepulhessen_a_fal_a_hataron","timestamp":"2019. január. 11. 06:01","title":"Rendkívüli állapot kihirdetésével érnék el Trumpék, hogy megépülhessen a fal a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]