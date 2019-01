Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e261abc2-0ea7-4574-adb5-5ae2938a215f","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"Bizonyára híres és befolyásos embereket szerettek volna a videóba, hát sikerült.","shortLead":"Bizonyára híres és befolyásos embereket szerettek volna a videóba, hát sikerült.","id":"20190112_Egy_promofilm_buktatta_le_a_Rogan_hazaspart_ahogy_Costa_del_Solon_hesszelnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e261abc2-0ea7-4574-adb5-5ae2938a215f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06050758-e94b-4c29-ba97-d1c3d53a1ad3","keywords":null,"link":"/elet/20190112_Egy_promofilm_buktatta_le_a_Rogan_hazaspart_ahogy_Costa_del_Solon_hesszelnek","timestamp":"2019. január. 12. 16:14","title":"Egy promófilm buktatta le a Rogán házaspárt, ahogy Costa del Solon hesszelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43864b7-c926-4c6b-9fd9-c78a7be98c93","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A párt radikálisainak javaslatát, amely szerint 2024-ig ki kell vezetni Németországot az Európai Unióból, végül leszavazták az Alternative für Deutschland Drezda mellett megtartott hétvégi összejövetelén, de a kemény Európa-ellenes hangvétel megmaradt – számolt be a Deutsche Welle.","shortLead":"A párt radikálisainak javaslatát, amely szerint 2024-ig ki kell vezetni Németországot az Európai Unióból, végül...","id":"20190114_Brexit_utan_Dexit_Meglebegtette_a_nemet_kilepest_az_EUbol_a_szelsojobboldali_AfD_kemeny_magja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d43864b7-c926-4c6b-9fd9-c78a7be98c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3834c5f-631f-42a5-b63c-d25c58caa4bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Brexit_utan_Dexit_Meglebegtette_a_nemet_kilepest_az_EUbol_a_szelsojobboldali_AfD_kemeny_magja","timestamp":"2019. január. 14. 14:15","title":"Brexit után Dexit? Meglebegtette a német kilépést az EU-ból a szélsőjobboldali AfD kemény magja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e62b54d-6664-4255-9726-3ee5b6ab38a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új német sportkocsi még a Turbónál és a GT2 RS-nél is sokkal komolyabb produkciót ad elő.","shortLead":"Ez az új német sportkocsi még a Turbónál és a GT2 RS-nél is sokkal komolyabb produkciót ad elő.","id":"20190114_75_masodperc_alatt_200on_van_ez_az_uj_porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e62b54d-6664-4255-9726-3ee5b6ab38a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833740f0-4917-4dea-8dad-ee8db3a4d8b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190114_75_masodperc_alatt_200on_van_ez_az_uj_porsche","timestamp":"2019. január. 14. 13:21","title":"7,5 másodperc alatt 200-on van ez az új Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68e7a64-6f2d-4365-8065-a6ac17999960","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A brit teniszező öt szettben, több mint négyórás küzdelemben kapott ki az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. ","shortLead":"A brit teniszező öt szettben, több mint négyórás küzdelemben kapott ki az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. ","id":"20190114_andy_murray_tenisz_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag_visszavonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a68e7a64-6f2d-4365-8065-a6ac17999960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869e43c3-7013-4322-ab7c-83e3c7d8379f","keywords":null,"link":"/sport/20190114_andy_murray_tenisz_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag_visszavonulas","timestamp":"2019. január. 14. 15:16","title":"Könnyeivel küszködve nyilatkozott Andy Murray, többé talán nem is játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e9a86e-3c3a-4929-ab4d-5c8fa88bb5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három búvár hozta felszínre a szerencsétlenül járt ember holttestét - írja oldalán a katasztrófavédelem.","shortLead":"Három búvár hozta felszínre a szerencsétlenül járt ember holttestét - írja oldalán a katasztrófavédelem.","id":"20190113_Jeg_ala_szorult_es_meghalt_egy_ember_egy_somogyi_tavacskaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84e9a86e-3c3a-4929-ab4d-5c8fa88bb5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59c68c2-e76f-4bc7-b5a7-509a94590709","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Jeg_ala_szorult_es_meghalt_egy_ember_egy_somogyi_tavacskaban","timestamp":"2019. január. 13. 12:00","title":"Jég alá szorult és meghalt egy ember egy somogyi tavacskában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 27 éves férfi támadt rá Gdansk polgármesterére, Pawel Adamowicz állapota súlyos.\r

\r

\r

","shortLead":"Egy 27 éves férfi támadt rá Gdansk polgármesterére, Pawel Adamowicz állapota súlyos.\r

\r

\r

","id":"20190113_Megkeseltek_Gdansk_polgarmesteret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdd149e-1340-42b8-bc19-c285b496884e","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Megkeseltek_Gdansk_polgarmesteret","timestamp":"2019. január. 13. 23:32","title":"Megkéselték Gdansk polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990ae5b1-0916-4457-b7ce-3c7c03ede94a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Egészen estig nagy szélre kell számítani az ország háromnegyedén.","shortLead":"Egészen estig nagy szélre kell számítani az ország háromnegyedén.","id":"20190114_15_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_a_viharos_szel_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=990ae5b1-0916-4457-b7ce-3c7c03ede94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ca20d8-1dfc-4a54-bd1c-2c4cc6c56bd0","keywords":null,"link":"/idojaras/20190114_15_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_a_viharos_szel_miatt","timestamp":"2019. január. 14. 07:24","title":"15 megyére adtak ki figyelmeztetést a viharos szél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62191d6-668e-4307-ae54-d27e2a25ef5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Így is túlélte tervezett élettartamát.","shortLead":"Így is túlélte tervezett élettartamát.","id":"20190113_Megsuketult_az_orosz_urtavcso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f62191d6-668e-4307-ae54-d27e2a25ef5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23ecefe-b7d6-41e5-9f19-cee29d7b76da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_Megsuketult_az_orosz_urtavcso","timestamp":"2019. január. 13. 14:56","title":"Megsüketült az orosz űrtávcső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]