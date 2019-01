Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6946f4b9-d22b-43b5-ad33-17064947966f","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Az MTA elnökének háta mögött meginvitált intézetigazgatók elmennek Palkovics Lászlóhoz, de csak meghallgatják őt, nem folytatnak tárgyalást vele – derült ki egy kutatói fórumon, ahol az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának vezetői bizonygatták szükségességüket.","shortLead":"Az MTA elnökének háta mögött meginvitált intézetigazgatók elmennek Palkovics Lászlóhoz, de csak meghallgatják őt, nem...","id":"20190115_Szakszervezettel_es_angol_nyelvu_konyvekkel_harcolna_az_Akademia_a_kormany_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6946f4b9-d22b-43b5-ad33-17064947966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2eede79-c916-4503-8b2e-c6d0ae186626","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Szakszervezettel_es_angol_nyelvu_konyvekkel_harcolna_az_Akademia_a_kormany_ellen","timestamp":"2019. január. 15. 19:10","title":"Szakszervezettel és angol nyelvű könyvekkel harcolna az Akadémia a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11859b3-fa04-41ef-b897-7965670b669d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Föld északi pólusának gyors mozgása miatt a kutatóknak hamarabb kellene frissíteniük a navigálást segítő mágneses modellt, ám ez az amerikai kormányzat leállása miatt egyelőre nem lehetséges. ","shortLead":"A Föld északi pólusának gyors mozgása miatt a kutatóknak hamarabb kellene frissíteniük a navigálást segítő mágneses...","id":"20190115_navigacios_rendszerek_fold_eszaki_polus_amerikai_kormanyzati_leallas_world_magnetic_model","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e11859b3-fa04-41ef-b897-7965670b669d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97566518-1948-4442-9d88-89430e6d7d94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_navigacios_rendszerek_fold_eszaki_polus_amerikai_kormanyzati_leallas_world_magnetic_model","timestamp":"2019. január. 15. 12:33","title":"Nem sikerül átkalibrálni a navigációs rendszereket, mert nincs, aki megcsinálná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03afeba1-dda9-4990-a68a-83959da02879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ötödik Elem című filmben látott autosminkre egyelőre várni kell, a Procter and Gamble viszont már közelít ehhez: egy olyan eszközt készítettek, ami képes automatikusan felismerni és elfedni a bőrhibákat.","shortLead":"Az Ötödik Elem című filmben látott autosminkre egyelőre várni kell, a Procter and Gamble viszont már közelít ehhez...","id":"20190115_procter_and_gamble_pg_opte_sminkeles_korrektor_ces_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03afeba1-dda9-4990-a68a-83959da02879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b0819f-5c59-4124-a9e4-305ba03c6d9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_procter_and_gamble_pg_opte_sminkeles_korrektor_ces_2019","timestamp":"2019. január. 15. 11:03","title":"Mintha a valóságban photoshopolnánk magunkat, úgy tünteti el a bőrhibákat ez a kütyü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d588d3-4817-4c4e-9a8f-3b2d587d6810","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány meghosszabbította a határidőt idén év végéig, de a rászorulóknak januárban, vagy még később már kevesebbet ér a tűzifa.","shortLead":"A kormány meghosszabbította a határidőt idén év végéig, de a rászorulóknak januárban, vagy még később már kevesebbet ér...","id":"20190115_Hiaba_varta_372_ezer_jogosult_nem_erkezett_meg_a_futestamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30d588d3-4817-4c4e-9a8f-3b2d587d6810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd80fcc-1aaf-4542-bd69-18830a07d210","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Hiaba_varta_372_ezer_jogosult_nem_erkezett_meg_a_futestamogatas","timestamp":"2019. január. 15. 10:55","title":"Hiába ígérték a választások előtt, nem érkezett meg a fűtéstámogatás tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb11e5a-523f-425a-bcd3-ddc0a1a70624","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jól látszik, hogy a sportosan elegáns design miatt ezúttal is elbukunk némi praktikumot. ","shortLead":"Jól látszik, hogy a sportosan elegáns design miatt ezúttal is elbukunk némi praktikumot. ","id":"20190115_ime_az_uj_kecskemeti_mercedes_cla_sportos_kombi_kivitele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddb11e5a-523f-425a-bcd3-ddc0a1a70624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80d770a-1e0f-499d-ba1c-7e6f68e76e69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_ime_az_uj_kecskemeti_mercedes_cla_sportos_kombi_kivitele","timestamp":"2019. január. 15. 13:21","title":"Ilyen lehetne az új kecskeméti Mercedes CLA sportos kombi kivitele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7958eef-01a9-4b82-a7ed-31e098b55bd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság már létrejött, a Liga is kész a tárgyalásra, a Munkástanácsok azonban egyelőre nem. Egyre közelebb a központi sztrájkbizottság létrejötte.","shortLead":"Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság már létrejött, a Liga is kész a tárgyalásra, a Munkástanácsok azonban...","id":"20190116_Tuloratorveny_mar_a_hetvegere_felallhat_a_kozponti_sztrajkbizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7958eef-01a9-4b82-a7ed-31e098b55bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e512c245-a376-4ca7-9c24-76c88213135d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Tuloratorveny_mar_a_hetvegere_felallhat_a_kozponti_sztrajkbizottsag","timestamp":"2019. január. 16. 08:28","title":"Túlóratörvény: már a hétvégére felállhat a központi sztrájkbizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Albert fedőnevű ügynök művészettörténészeket, esztétákat, zenei szakembereket megszégyenítő módon magyarázta meg az üvöltő ifjúság zenéjének titkát.","shortLead":"Az Albert fedőnevű ügynök művészettörténészeket, esztétákat, zenei szakembereket megszégyenítő módon magyarázta meg...","id":"20190116_Oriasi_megfejtest_adott_egy_pecsi_ugynok_a_popzene_sikererol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0679802-0838-4ac4-b125-dba3f5456d30","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Oriasi_megfejtest_adott_egy_pecsi_ugynok_a_popzene_sikererol","timestamp":"2019. január. 16. 09:21","title":"Óriási megfejtést adott egy pécsi besúgó a popzene sikeréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d231b5-70be-4108-9113-0e3ce07a8394","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020. január 14-én leveszi a kezét a Windows 7-ről a Microsoft, nem ad többé hozzá ingyenes frissítéseket. Azonban ha a vállalati felhasználók hajlandók fizetni, engedékenyebbé válnak a redmondiak.","shortLead":"2020. január 14-én leveszi a kezét a Windows 7-ről a Microsoft, nem ad többé hozzá ingyenes frissítéseket. Azonban ha...","id":"20190115_microsoft_windows7_tamogatas_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16d231b5-70be-4108-9113-0e3ce07a8394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf68728-3cd0-43cc-94a6-ec832c09e48c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_microsoft_windows7_tamogatas_2020","timestamp":"2019. január. 15. 08:03","title":"Windows 7-et használ? Már csak egy nyugodt éve maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]