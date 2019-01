Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európa-szerte kb. 2500 károsultja van a magyar webáruháznak.","shortLead":"Európa-szerte kb. 2500 károsultja van a magyar webáruháznak.","id":"20190116_Tobb_tizmillios_kart_okozo_csalo_magyar_webaruhaz_utan_nyomoz_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442d7527-5297-4435-8017-0f9c13d3c209","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Tobb_tizmillios_kart_okozo_csalo_magyar_webaruhaz_utan_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2019. január. 16. 12:57","title":"Több tízmilliós kárt okozó csaló magyar webáruház után nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42fa7f6d-0153-4e98-a46d-a6580d1ed6fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tiltott határátlépés címén folyik ellenük eljárás.","shortLead":"Tiltott határátlépés címén folyik ellenük eljárás.","id":"20190115_Kercsi_incidens_Moszkva_meghosszabbitotta_az_ukran_tengereszek_elozetes_letartoztatasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42fa7f6d-0153-4e98-a46d-a6580d1ed6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff893864-5241-4f8c-bf36-9203fbb6c863","keywords":null,"link":"/vilag/20190115_Kercsi_incidens_Moszkva_meghosszabbitotta_az_ukran_tengereszek_elozetes_letartoztatasat","timestamp":"2019. január. 15. 20:57","title":"Kercsi incidens: Moszkva meghosszabbította az ukrán tengerészek előzetes letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 36 éves Csaba biciklivel közlekedve molesztálta a nőket, majdnem négy évet kapott. ","shortLead":"A 36 éves Csaba biciklivel közlekedve molesztálta a nőket, majdnem négy évet kapott. ","id":"20190115_21_not_zaklatott_egy_magyar_ferfi_Angliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f1d14f-b414-489b-8d44-564150afde41","keywords":null,"link":"/elet/20190115_21_not_zaklatott_egy_magyar_ferfi_Angliaban","timestamp":"2019. január. 15. 07:23","title":"21 nőt zaklatott egy magyar férfi Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 12 frissítés nyomán az Apple AirPods-zal le lehet hallgatni mások beszélgetését is. ","shortLead":"Az iOS 12 frissítés nyomán az Apple AirPods-zal le lehet hallgatni mások beszélgetését is. ","id":"20190116_apple_airpods_live_listen_funkcio_kemkedesre_hasznalhato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7ef0aa-864b-4a1e-8340-a81a1779531c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_apple_airpods_live_listen_funkcio_kemkedesre_hasznalhato","timestamp":"2019. január. 16. 11:03","title":"Erről vajon tud az Apple? Mások is lehallgathatók vezeték nélküli fülhallgatójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb férfi azt állította, Szegeden él, ez azonban nem volt igaz. 3 millió forintot folyósítottak neki. ","shortLead":"A szerb férfi azt állította, Szegeden él, ez azonban nem volt igaz. 3 millió forintot folyósítottak neki. ","id":"20190116_Eveken_at_vett_fel_csaladi_potlekot_egy_ferfi_Szegeden_pedig_nem_is_jart_volna_neki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b357831b-3bf1-4173-9bd1-9d3cd20a97cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Eveken_at_vett_fel_csaladi_potlekot_egy_ferfi_Szegeden_pedig_nem_is_jart_volna_neki","timestamp":"2019. január. 16. 09:14","title":"Éveken át vett fel családi pótlékot egy férfi Szegeden, pedig nem is járt volna neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa6121de-e444-40cf-805c-7451274f2887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk két héttel azután, hogy a Csang'o-4 szonda megérkezett a Hold túlsó feléhez, komoly eredményről számoltak be a kínai tudósok. A leszállóegység növényi magokat is vitt magával az útra, amelyek a jelek szerint – a zord körülmények ellenére – kikeltek.","shortLead":"Szűk két héttel azután, hogy a Csang'o-4 szonda megérkezett a Hold túlsó feléhez, komoly eredményről számoltak be...","id":"20190115_kina_holdjaro_csango_4_novenytermesztes_a_holdon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa6121de-e444-40cf-805c-7451274f2887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5936c577-ccde-44db-8e2a-2e30a94e803a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_kina_holdjaro_csango_4_novenytermesztes_a_holdon","timestamp":"2019. január. 15. 19:03","title":"Tudományos mérföldkő: kikeltek a növényi magok a Hold \"sötét oldalán\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f840ef1-101c-48c6-9b5a-2e769f007d6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL Klub nézője szerint a buszvezető meglátogathatta egy ismerősét a Nagykanizsa melletti szőlőhegyen, ezért az utasok közel háromnegyed órát vártak az útba nem eső földúton a busz fedélzetén. A járatot üzemeltető társaság szerint a sofőr csak eltévedt.","shortLead":"Az RTL Klub nézője szerint a buszvezető meglátogathatta egy ismerősét a Nagykanizsa melletti szőlőhegyen, ezért...","id":"20190115_Majd_haromnegyed_orat_kirandultatta_egy_szolohegyen_az_utasokat_a_pecsi_gyorsjarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f840ef1-101c-48c6-9b5a-2e769f007d6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9504466-c618-4dc8-8c4f-2a381d58de3b","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Majd_haromnegyed_orat_kirandultatta_egy_szolohegyen_az_utasokat_a_pecsi_gyorsjarat","timestamp":"2019. január. 15. 09:18","title":"Majd' háromnegyed órát kirándultatta egy szőlőhegyen az utasokat a pécsi \"gyorsjárat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négyzetméterenként 12 ezer forint adót vetnek ki több településen is az óriásplakátokra.","shortLead":"Négyzetméterenként 12 ezer forint adót vetnek ki több településen is az óriásplakátokra.","id":"20190116_Egyre_tobb_varos_vezette_be_a_plakatadot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f54e9e-df16-499a-b79e-0ad318c00624","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Egyre_tobb_varos_vezette_be_a_plakatadot","timestamp":"2019. január. 16. 10:13","title":"Egyre több város vezette be a plakátadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]