[{"available":true,"c_guid":"a307c44e-00fe-4d4e-8eaa-774c821472e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német alkotmányvédelmi hivatal szerint a párt politikája a szabadságon alapuló demokratikus rend ellen irányulhat. ","shortLead":"A német alkotmányvédelmi hivatal szerint a párt politikája a szabadságon alapuló demokratikus rend ellen irányulhat. ","id":"20190115_Vizsgaljak_a_nemet_szelsojobbos_AfDt_hogy_nem_a_demokratikus_rend_ellen_iranyule","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a307c44e-00fe-4d4e-8eaa-774c821472e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd576458-4df3-4928-9098-5b5f67e67f21","keywords":null,"link":"/vilag/20190115_Vizsgaljak_a_nemet_szelsojobbos_AfDt_hogy_nem_a_demokratikus_rend_ellen_iranyule","timestamp":"2019. január. 15. 17:43","title":"Vizsgálják a német szélsőjobbos AfD-t, hogy nem a demokratikus rend ellen irányul-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Blanka jogi lépéseket tesz a róla megjelentek miatt.","shortLead":"Nagy Blanka jogi lépéseket tesz a róla megjelentek miatt.","id":"20190115_A_Ripost_megirta_hany_targybol_all_bukasra_a_mocskos_szaju_diaktunteto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f41252b8-e272-4045-ae67-7208b1c2c2b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b63c1e-4a6e-4742-a5ea-8522bcee4fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_A_Ripost_megirta_hany_targybol_all_bukasra_a_mocskos_szaju_diaktunteto","timestamp":"2019. január. 15. 16:54","title":"A Ripost szerint bukásra áll \"a mocskos szájú diáktüntető\", a lány ezt cáfolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kamatemelés előtt más eszközöket vethet be a jegybank, ha az infláció tovább emelkedik.","shortLead":"A kamatemelés előtt más eszközöket vethet be a jegybank, ha az infláció tovább emelkedik.","id":"20190116_Hamarosan_lephet_az_MNB_nyakunkon_a_szigoritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdf1772-c5f6-4e84-b244-11becfa6616b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Hamarosan_lephet_az_MNB_nyakunkon_a_szigoritas","timestamp":"2019. január. 16. 13:45","title":"Hamarosan léphet az MNB, nyakunkon a szigorítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Norvég kutatók jó ideje dolgoznak azon, hogy az űrben is lehessen zöldségeket termeszteni. ","shortLead":"Norvég kutatók jó ideje dolgoznak azon, hogy az űrben is lehessen zöldségeket termeszteni. ","id":"20190115_Urben_is_termesztheto_mar_bab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743e62f4-1015-4065-91f4-6eb1b7347483","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_Urben_is_termesztheto_mar_bab","timestamp":"2019. január. 15. 20:25","title":"Űrben is termeszthető már bab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan köhögtek, de senki nem lett rosszul.","shortLead":"Sokan köhögtek, de senki nem lett rosszul.","id":"20190116_Ismeretlen_gazt_fujtak_be_az_obudai_kormanyablakba_kohogve_menekultek_ki_az_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bed322-5355-47df-89dd-c0eaf7a73d4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Ismeretlen_gazt_fujtak_be_az_obudai_kormanyablakba_kohogve_menekultek_ki_az_emberek","timestamp":"2019. január. 16. 18:28","title":"Ismeretlen gázt fújtak be egy óbudai kormányablakba, 60 embert kellett kikísérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b443f547-2baa-4241-9061-bf6884d05dbf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hajnalban még fegyverropogást és robbanásokat lehetett hallani.","shortLead":"Hajnalban még fegyverropogást és robbanásokat lehetett hallani.","id":"20190116_Lezarult_a_rendorsegi_akcio_Nairobiban_a_terroristakat_lelottek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b443f547-2baa-4241-9061-bf6884d05dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e959f3-2365-4585-bfbe-8e360106df83","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Lezarult_a_rendorsegi_akcio_Nairobiban_a_terroristakat_lelottek","timestamp":"2019. január. 16. 09:25","title":"Lezárult a rendőrségi akció Nairobiban, a terroristákat lelőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba912e8-8407-4ea7-9280-c29c717aef50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezetőből DK-s politikussá lett Vágó István megnézte az új Legyen Ön is milliomos!-t. Szerinte a kvízhez az ő stílusa állt a legközelebb. ","shortLead":"A műsorvezetőből DK-s politikussá lett Vágó István megnézte az új Legyen Ön is milliomos!-t. Szerinte a kvízhez az ő...","id":"20190117_Vago_Istvan_2010_ota_mintha_nem_mernenek_musorkeszitessel_megbizni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ba912e8-8407-4ea7-9280-c29c717aef50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a02c29-1f49-48c7-b094-6b37cc77106e","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_Vago_Istvan_2010_ota_mintha_nem_mernenek_musorkeszitessel_megbizni","timestamp":"2019. január. 17. 09:48","title":"Vágó István: „2010 óta mintha nem mernének műsorkészítéssel megbízni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9403da84-be96-456d-aa1b-1cb5341aeca3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bermuda-háromszög legendája egyike azon különleges rejtélyeknek, mely évszázadok óta foglalkoztatja az emberek fantáziáját. Számtalan tudományos és misztikus magyarázat napvilágot látott már, de mai napig nem lehet biztosan tudni, hogy mi történt a területen eltűnt repülőgépekkel, hajókkal, és a több száz főnyi személyzettel. A Spektrumon kedd este adásba kerülő műsorban most sorra veszik a legracionálisabb magyarázatokat, melyekből a legérdekesebbeket már most megmutatjuk.","shortLead":"A Bermuda-háromszög legendája egyike azon különleges rejtélyeknek, mely évszázadok óta foglalkoztatja az emberek...","id":"20190117_bermuda_haromszog_magyarazatok_spektrum_rejtelyes_vilagunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9403da84-be96-456d-aa1b-1cb5341aeca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05952a37-f8ba-4d29-8845-7c8517f29872","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_bermuda_haromszog_magyarazatok_spektrum_rejtelyes_vilagunk","timestamp":"2019. január. 17. 11:03","title":"Mi zajlik a Bermuda-háromszögben? Íme a legracionálisabb magyarázatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]