[{"available":true,"c_guid":"255ec391-238e-419a-b26a-b6548a8cc275","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Afa Romeo Nivola koncepció a 33 Stradale-nak állít emléket.","shortLead":"Az Afa Romeo Nivola koncepció a 33 Stradale-nak állít emléket.","id":"20190121_alfa_romeo_nivola_koncepcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=255ec391-238e-419a-b26a-b6548a8cc275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080c2053-8506-42df-8a69-9fd7aed78e6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_alfa_romeo_nivola_koncepcio","timestamp":"2019. január. 22. 10:23","title":"Egy Alfának még akkor is jó a dizájnja, ha nem ők tervezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyhetes sztrájkot hirdetett a legnagyobb szakszervezet az Audinál, mert a korábbi figyelmeztető sztrájk után még csak új ajánlatot sem kaptak a cégtől. A szakszervezet tagjai sztrájksegélyt kérhetnek az érdekképviselettől. A dolgozók 18 százalékos béremelést akarnak kiharcolni, a kecskeméti Mercedes-gyár dolgozói ennél nagyobbat értek el, és sztrájkolniuk sem kellett érte.","shortLead":"Egyhetes sztrájkot hirdetett a legnagyobb szakszervezet az Audinál, mert a korábbi figyelmeztető sztrájk után még csak...","id":"20190123_Amiert_az_Audinal_sztrajkolnak_azt_a_Mercedesnel_elertek_a_dolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcf2ea0-b684-4919-aca9-bae63abc295d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Amiert_az_Audinal_sztrajkolnak_azt_a_Mercedesnel_elertek_a_dolgozok","timestamp":"2019. január. 23. 16:41","title":"Az Audi-dolgozók egy hétnél tovább is készek sztrájkolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédkórház decemberben egyszer már bezárt koraszülött részlegének működése hétfőn még újra bizonytalan volt. Bár átmenetileg sikerült elkerülni az összeomlást, a tartós működőképességre az ott dolgozók sem vennének mérget. A dolgozókra kényszerített honvédelmi alkalmazotti jogviszony miatt még a kórház többi osztályán sem ült el a vihar: van, ahol az orvosok, van, ahol a szakdolgozók távozása miatt alakulhat ki válsághelyzet. ","shortLead":"A Honvédkórház decemberben egyszer már bezárt koraszülött részlegének működése hétfőn még újra bizonytalan volt. Bár...","id":"20190122_Tavozott_a_Honvedkorhazbol_az_ujranyitott_koraszulott_intenziv_osztaly_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f75e3d-ae2e-482f-a4ec-451ea3a4e107","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Tavozott_a_Honvedkorhazbol_az_ujranyitott_koraszulott_intenziv_osztaly_vezetoje","timestamp":"2019. január. 22. 13:02","title":"Elege lett, távozott a Honvédkórházból a koraszülött intenzív osztály vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd44e8f-d1a2-46ef-90c4-f9d4c21bf73a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után adja ki egészségügyi okoseszközeit a Nokiától immár függetlenné vált Withings. Népszerű vérnyomásmérőjét is felturbózta, ami így EKG-szerű görbét is készít.","shortLead":"Egymás után adja ki egészségügyi okoseszközeit a Nokiától immár függetlenné vált Withings. Népszerű vérnyomásmérőjét is...","id":"20190123_withings_bpm_core_ekgt_keszito_vernyomasmero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdd44e8f-d1a2-46ef-90c4-f9d4c21bf73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3630f834-c3b0-4ae5-a51d-204aba02483d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_withings_bpm_core_ekgt_keszito_vernyomasmero","timestamp":"2019. január. 23. 17:03","title":"Nem maradhat titokban a szívprobléma: ez az otthoni vérnyomásmérő EKG-t is készít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg lehet-e gazdagodni a polgármesteri fizetésből, és hány városvezetőnél feltételezhető, hogy nem írnak igazat a vagyonnyilatkozatukban? Ennek járt utána az Átlátszó.","shortLead":"Meg lehet-e gazdagodni a polgármesteri fizetésből, és hány városvezetőnél feltételezhető, hogy nem írnak igazat...","id":"20190122_MarkiZay_a_legszegenyebb_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9da349-ce7f-4f89-bdf1-a6b278b7066f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_MarkiZay_a_legszegenyebb_polgarmester","timestamp":"2019. január. 22. 10:30","title":"Márki-Zay a legszegényebb nagyvárosi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae831634-dd4d-4c86-ac5a-ad9e799a8f4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tokióban hivatalosan tízmillió ember él, de az elővárosokkal együtt a lakosság létszáma bőven meghaladja a húszmilliót. Rengeteg ember a munkába menet és jövet a tokiói metróhálózatot használja. ","shortLead":"Tokióban hivatalosan tízmillió ember él, de az elővárosokkal együtt a lakosság létszáma bőven meghaladja a húszmilliót...","id":"20190122_Ingyenreggelit_kapnak_a_metrovallalattol_ha_korabban_jarnak_munkaba_a_tokioiak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae831634-dd4d-4c86-ac5a-ad9e799a8f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19aa8c15-46d2-4c70-ab9e-cca866cb23b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Ingyenreggelit_kapnak_a_metrovallalattol_ha_korabban_jarnak_munkaba_a_tokioiak","timestamp":"2019. január. 22. 10:57","title":"Ingyenreggelit kapnak a metróvállalattól, ha korábban járnak munkába a tokióiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d204cef0-aeaf-40b0-b3a0-fa5b5382b619","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit hamis tanúzással vádolják. ","shortLead":"A férfit hamis tanúzással vádolják. ","id":"20190122_Megolt_lengyel_politikus_a_helyszint_biztosito_ceg_fonoket_is_letartoztattak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d204cef0-aeaf-40b0-b3a0-fa5b5382b619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9692eeb-86f3-4422-8745-316f56a38527","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Megolt_lengyel_politikus_a_helyszint_biztosito_ceg_fonoket_is_letartoztattak","timestamp":"2019. január. 22. 20:52","title":"Megölt lengyel politikus: a helyszínt biztosító cég főnökét is letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e01771-5e10-4b54-9bbd-06c464936ffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több százan várnak a várólistán.","shortLead":"Több százan várnak a várólistán.","id":"20190123_Nincs_orvos_mar_idopontos_sem_tudnak_adni_hasi_ultrahangra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76e01771-5e10-4b54-9bbd-06c464936ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354540a8-6167-4338-a7a5-f82753b05791","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Nincs_orvos_mar_idopontos_sem_tudnak_adni_hasi_ultrahangra","timestamp":"2019. január. 23. 17:39","title":"Nincs orvos, már időpontot sem tudnak adni hasi ultrahangra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]