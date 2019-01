Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de80eeb9-1d1b-45b5-8cd2-f7a3a9da9364","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök meglepődve szembesültek a ténnyel, hogy a hatalmas jármű egyik kereke alig volt rögzítve.","shortLead":"A rendőrök meglepődve szembesültek a ténnyel, hogy a hatalmas jármű egyik kereke alig volt rögzítve.","id":"20190123_a_nap_videoja_alig_tartotta_valami_ennek_a_kamionnak_a_kereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de80eeb9-1d1b-45b5-8cd2-f7a3a9da9364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cda59b4-1702-4333-b8ba-9288c888de02","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_a_nap_videoja_alig_tartotta_valami_ennek_a_kamionnak_a_kereket","timestamp":"2019. január. 23. 06:41","title":"A nap videója: alig tartotta valami ennek a kamionnak a kerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6a56d9-1505-4892-b6ad-a5681c8abf6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszautasítja az igazságszolgáltatást ért politikai nyomásgyakorlást.","shortLead":"Visszautasítja az igazságszolgáltatást ért politikai nyomásgyakorlást.","id":"20190122_legfobb_ugyeszseg_polt_peter_momentum_mozgalom_aktivista_akcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce6a56d9-1505-4892-b6ad-a5681c8abf6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b282f313-c948-4810-bac4-d5bec853feb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_legfobb_ugyeszseg_polt_peter_momentum_mozgalom_aktivista_akcio","timestamp":"2019. január. 22. 14:21","title":"Reagált az ügyészség a Momentum akciójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c25a3c-7f60-435a-acc3-f8735fa0e285","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20190122_Hircsarda_Soros_ellen_kuzd_majd_Susu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40c25a3c-7f60-435a-acc3-f8735fa0e285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd159684-68c9-4920-a7de-66a3338f874c","keywords":null,"link":"/kultura/20190122_Hircsarda_Soros_ellen_kuzd_majd_Susu","timestamp":"2019. január. 22. 16:41","title":"Hírcsárda: Soros ellen küzd majd Süsü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc24f54-4daa-4ef2-8d3d-bcf37957fd8b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állat két feje nem vált teljesen szét, de két szája és nyelve van. ","shortLead":"Az állat két feje nem vált teljesen szét, de két szája és nyelve van. ","id":"20190122_Video_Ketfeju_gyikot_talaltak_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdc24f54-4daa-4ef2-8d3d-bcf37957fd8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ba03ce-bacb-4732-a6a3-4c0f5bdb5cba","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Video_Ketfeju_gyikot_talaltak_Ausztraliaban","timestamp":"2019. január. 22. 19:28","title":"Videó: Kétfejű gyíkot találtak Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d5aa3d-05bb-4b60-8635-58556401fa7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az expolitikus novemberben menekült hazánkba, hogy elkerülje a többéves börtönbüntetését.","shortLead":"Az expolitikus novemberben menekült hazánkba, hogy elkerülje a többéves börtönbüntetését.","id":"20190122_Honapok_ota_tart_Gruevszki_menekultstatuszanak_felulvizsgalata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d5aa3d-05bb-4b60-8635-58556401fa7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c72c8bd-33eb-4f36-990f-63ececc8f1d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Honapok_ota_tart_Gruevszki_menekultstatuszanak_felulvizsgalata","timestamp":"2019. január. 22. 21:14","title":"Hónapok óta tart Gruevszki menekültstátuszának felülvizsgálata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5bdf74-474f-404c-8708-93eaf7a8c123","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Öt hónaposan a csecsemő már meg tudja különböztetni a szomorúság és a boldogság arckifejezéseit. Hároméves kor körül képessé válik mások érzelmi állapotát értelmezni, felismerni és megnevezni. A bonyolultabb érzelmeket azonban majd csak kisiskoláskorban fogja azonosítani és kifejezni. ","shortLead":"Öt hónaposan a csecsemő már meg tudja különböztetni a szomorúság és a boldogság arckifejezéseit. Hároméves kor körül...","id":"20190122_Igy_szuletnek_kisbabakent_az_erzelmeink","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd5bdf74-474f-404c-8708-93eaf7a8c123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff1d9a1-541b-4f50-a8f4-1144eed22d99","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190122_Igy_szuletnek_kisbabakent_az_erzelmeink","timestamp":"2019. január. 22. 12:15","title":"Így születnek kisbabaként az érzelmeink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9808dd07-7040-4edc-a872-c87a02b8631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megemelte előfizetői árait a Netflix az Egyesült Államokban. Egy felmérés és egy gyors kalkuláció azt mutatja, összességében nem is olyan rossz a cég számára ez az elképzelés.","shortLead":"Megemelte előfizetői árait a Netflix az Egyesült Államokban. Egy felmérés és egy gyors kalkuláció azt mutatja...","id":"20190121_felmeres_netflix_aremeles_hatasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9808dd07-7040-4edc-a872-c87a02b8631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc4d2df-fc65-4846-9dd7-36c7293a8605","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_felmeres_netflix_aremeles_hatasarol","timestamp":"2019. január. 21. 16:03","title":"Előfizetők millióit bukhatja a Netflix, ennek ellenére jól kalkulált az áremeléssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad875a61-0252-4584-9049-307873dce06e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arról is beszéltek, hogy majd személyesen is találkoznak. ","shortLead":"Arról is beszéltek, hogy majd személyesen is találkoznak. ","id":"20190122_Orban_telefonon_beszelt_Trump_kulugyminiszterevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad875a61-0252-4584-9049-307873dce06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd3b554-156d-497d-9d12-4ccb91dffba8","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Orban_telefonon_beszelt_Trump_kulugyminiszterevel","timestamp":"2019. január. 22. 17:23","title":"Orbán telefonon beszélt Trump külügyminiszterével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]