[{"available":true,"c_guid":"7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump elnök követelte a többi NATO-tagországot, hogy emeljenek a szövetségi hozzájárulásuk mértékén, és ennek meg is volt a hatása, mondta el a Fox Newsnak Jan Stoltenberg NATO-főtitkár.","shortLead":"Trump elnök követelte a többi NATO-tagországot, hogy emeljenek a szövetségi hozzájárulásuk mértékén, és ennek meg is...","id":"20190127_A_NATOfotitkar_Trumpot_dicserte_Oroszorszagot_pedig_okolta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a27700-0254-492c-9943-79184e7cd494","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_A_NATOfotitkar_Trumpot_dicserte_Oroszorszagot_pedig_okolta","timestamp":"2019. január. 27. 19:16","title":"A NATO-főtitkár Trumpot dicsérte, Oroszországot pedig okolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab0e133-fd17-40cb-892c-a8a2dc54f259","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megegyezett a kormány és a főváros a fővárosi színházak támogatásáról. 