[{"available":true,"c_guid":"a761522a-1df9-4203-a1a2-f273edbbc3d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bezárt a Pannon Lúd mezőkovácsházi telepe, több százan kerültek utcára. A céget évekkel ezelőtt megvásárló vállalkozó a nemrég elindult mélykúti gigavágóhídra koncentrál, amelyet Orbán Viktor nemrég avatott fel. Most tőle kérnek támogatást, hogy a bezárás okozta nehézségek legyőzésében segítsen. ","shortLead":"Bezárt a Pannon Lúd mezőkovácsházi telepe, több százan kerültek utcára. A céget évekkel ezelőtt megvásárló vállalkozó...","id":"20190208_Orban_Viktortol_ker_segitseget_a_polgarmester_a_bezart_Pannon_Lud_Kft_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a761522a-1df9-4203-a1a2-f273edbbc3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fbbb1a-e0d4-43be-911e-ef6162ee3ffe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Orban_Viktortol_ker_segitseget_a_polgarmester_a_bezart_Pannon_Lud_Kft_ugyeben","timestamp":"2019. február. 08. 14:06","title":"Orbán Viktortól kér segítséget a polgármester a Pannon Lúd bezárása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a610072a-0f02-48df-965e-f782abccb1cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visonylag kevés olyan állat létezik a világon, amely képes valamilyen matematikai műveleti jelet használva összeadni és kivonni. A méhekről eddig ezt nem gondolták, de úgy tűnik: ők is képesek erre.","shortLead":"Visonylag kevés olyan állat létezik a világon, amely képes valamilyen matematikai műveleti jelet használva összeadni és...","id":"20190207_mehek_kiserlet_osszeadas_kivonas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a610072a-0f02-48df-965e-f782abccb1cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419a3c95-32f1-43f2-89aa-e41836a762a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_mehek_kiserlet_osszeadas_kivonas","timestamp":"2019. február. 07. 09:33","title":"Bebizonyították a tudósok: a méhek is képesek összeadni és kivonni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff9b1a74-f973-42c2-a52f-3393b2dcf3e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ismeretlentől való félelem mar igazán mélyre.","shortLead":"Az ismeretlentől való félelem mar igazán mélyre.","id":"20190208_Kim_Kardashiant_kiverte_a_frasz_mikor_eltakart_targyakat_kellett_tapogatnia_a_teveben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff9b1a74-f973-42c2-a52f-3393b2dcf3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cb6370-1a06-4b5c-9e3a-3c78d4c432eb","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Kim_Kardashiant_kiverte_a_frasz_mikor_eltakart_targyakat_kellett_tapogatnia_a_teveben","timestamp":"2019. február. 08. 16:18","title":"Kim Kardashiant kiverte a frász, mikor eltakart tárgyakat kellett tapogatnia a tévében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17bf14d-fedb-47e8-aacb-5204d8b23324","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elérhető árú sportkocsi erősen limitált szériás ünnepi változata nyáron érkezik meg hazánkba. ","shortLead":"Az elérhető árú sportkocsi erősen limitált szériás ünnepi változata nyáron érkezik meg hazánkba. ","id":"20190208_30_darab_a_30_szuletesnapra_magyarorszagra_jon_a_kulonleges_uj_mazda_mx5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c17bf14d-fedb-47e8-aacb-5204d8b23324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df903579-8481-495c-96aa-d21c280cb3c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_30_darab_a_30_szuletesnapra_magyarorszagra_jon_a_kulonleges_uj_mazda_mx5","timestamp":"2019. február. 08. 13:21","title":"30 darab a 30. születésnapra: Magyarországra jön a különleges új Mazda MX-5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már egészen biztossá vált, amit eddig is sejteni lehetett: a Huawei nem a tavaszi P-szériát frissíti majd a Mobile World Congress szakkiállításon, ott valami egészen másfajta telefon lát majd napvilágot.","shortLead":"Most már egészen biztossá vált, amit eddig is sejteni lehetett: a Huawei nem a tavaszi P-szériát frissíti majd a Mobile...","id":"20190207_huawei_p30_bemutato_2019_marcius_vege_parizs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=468942cc-10a6-478a-a7ea-af908e07aca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fc5af2-8c9d-4049-9d2b-c0187c7d7022","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_huawei_p30_bemutato_2019_marcius_vege_parizs","timestamp":"2019. február. 07. 10:03","title":"Ez valami teljesen más telefon lesz: nem a Huawei P30 fog bemutatkozni az MWC-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f33504-eca6-4673-84d5-a182611419c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagy múltú lap alapítójának, Pethő Sándornak a dédunokája a Pátria Rádióban fejtette ki, miért gondolja a Magyar Időkből lett Magyar Nemzetről, hogy annak nincs köze az eredeti újsághoz.



","shortLead":"A nagy múltú lap alapítójának, Pethő Sándornak a dédunokája a Pátria Rádióban fejtette ki, miért gondolja a Magyar...","id":"20190208_Petho_Tibor_Az_ujjaindult_Magyar_Nemzet_nem_a_regi_jogfolytonos_valtozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f33504-eca6-4673-84d5-a182611419c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e0b4cb-9342-4858-9fb6-a4950a52958b","keywords":null,"link":"/kultura/20190208_Petho_Tibor_Az_ujjaindult_Magyar_Nemzet_nem_a_regi_jogfolytonos_valtozata","timestamp":"2019. február. 08. 14:32","title":"Pethő Tibor: Az újjáindult Magyar Nemzet nem a régi jogfolytonos változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c7c292-1603-4fac-87a4-9fa6f214767d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A problémák sohasem jönnek jókor, hát még ha meglévők mellé érkeznek. Ismét iPhone-ok kerültek bajba, a lehető legrosszabbkor az Apple számára.","shortLead":"A problémák sohasem jönnek jókor, hát még ha meglévők mellé érkeznek. Ismét iPhone-ok kerültek bajba, a lehető...","id":"20190207_iphone_xs_max_xr_zseblampaja_veletlenul_bekapcsolodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9c7c292-1603-4fac-87a4-9fa6f214767d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05963381-993a-433b-ac1e-0df28f56ae7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_iphone_xs_max_xr_zseblampaja_veletlenul_bekapcsolodik","timestamp":"2019. február. 07. 12:03","title":"Kínos: már megint az iPhone-okkal van probléma, ráadásul elég furcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanis megalakultak a sztrájkbizottságok.","shortLead":"Ugyanis megalakultak a sztrájkbizottságok.","id":"20190208_A_kozszferaban_is_sztrajk_johet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4552d135-7442-4884-b944-9841b22040ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_kozszferaban_is_sztrajk_johet","timestamp":"2019. február. 08. 12:41","title":"A közszférában is sztrájk jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]