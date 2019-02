Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53608e01-0878-4abb-97ab-f33691cff2aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Abdel-Kadir Azuzt Miszráta városában fogták el, a szélsőségesek egykori erős városából, Dernából menekült el.","shortLead":"Abdel-Kadir Azuzt Miszráta városában fogták el, a szélsőségesek egykori erős városából, Dernából menekült el.","id":"20190208_Libiaban_fogtak_el_az_alKaida_egyik_feltetelezett_vezetojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53608e01-0878-4abb-97ab-f33691cff2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7b9481-bf09-4363-b86e-74a1b416c35a","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Libiaban_fogtak_el_az_alKaida_egyik_feltetelezett_vezetojet","timestamp":"2019. február. 08. 17:43","title":"Líbiában fogták el az al-Kaida egyik feltételezett vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Budapest Környéki Törvényszék nem találta bizonyítottnak, hogy a két férfi 2015 októberében különös kegyetlenséggel megölt egy mendei házaspárt. A pénteken kihirdetett ítélet nem jogerős.","shortLead":"A Budapest Környéki Törvényszék nem találta bizonyítottnak, hogy a két férfi 2015 októberében különös kegyetlenséggel...","id":"20190208_felmentes_mende_kettos_gyilkossag_vad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d489af-c429-49ec-8633-8ff7c9eb4897","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_felmentes_mende_kettos_gyilkossag_vad","timestamp":"2019. február. 08. 18:19","title":"Felmentették a mendei kettős gyilkosság vádlottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f934b2f-2671-4fd3-93b7-fd601b6af4be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külföldről hazatérő fiatal kutatókat támogató Lendület-program nyertesei arra kérik Orbán Viktort, hogy sürgősen állítsa le az MTA \"rohamléptekben történő és nem kellően átgondolt\" átalakítását, mert létbizonytalanságba taszítja a kutatást.","shortLead":"A külföldről hazatérő fiatal kutatókat támogató Lendület-program nyertesei arra kérik Orbán Viktort, hogy sürgősen...","id":"20190208_Fiatal_kutatok_nyilt_levelben_kerik_Orbant_hogy_allitsa_le_Palkovicsot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f934b2f-2671-4fd3-93b7-fd601b6af4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6213f074-920e-44ca-b1e5-759a449650d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Fiatal_kutatok_nyilt_levelben_kerik_Orbant_hogy_allitsa_le_Palkovicsot","timestamp":"2019. február. 08. 17:23","title":"Fiatal kutatók nyílt levélben kérik Orbánt, hogy állítsa le Palkovicsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A nagyobb átlagjövedelmű európai országokkal összehasonlítva is rendkívül sokat fizet egy átlagos magyar banki költségekre, derül ki az MNB által készített tanulmányból.","shortLead":"A nagyobb átlagjövedelmű európai országokkal összehasonlítva is rendkívül sokat fizet egy átlagos magyar banki...","id":"20190208_Hiaba_toroltek_el_az_atutalasi_dijat_meg_mindig_kiemelkedoen_magasak_a_magyar_banki_terhek_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba279598-3148-497c-8fbb-e058d359d55e","keywords":null,"link":"/kkv/20190208_Hiaba_toroltek_el_az_atutalasi_dijat_meg_mindig_kiemelkedoen_magasak_a_magyar_banki_terhek_Europaban","timestamp":"2019. február. 08. 19:07","title":"Az átutalási díj eltörlése után is kiemelkedően magasak a magyar banki terhek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da3f4a8-e829-49c9-82ad-3f1fee355bfe","c_author":"Vass Péter","category":"vilag","description":"Ismét fellángolt a vita London és Madrid között Gibraltár hovatartozásáról, pláne, hogy egy uniós dokumentum brit gyarmatként emlegette a városállamot.","shortLead":"Ismét fellángolt a vita London és Madrid között Gibraltár hovatartozásáról, pláne, hogy egy uniós dokumentum brit...","id":"201906__gibraltar_es_abrexit__elet_asziklan__nemzeti_ontudat__gyarmati_kiarusitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7da3f4a8-e829-49c9-82ad-3f1fee355bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3697aed2-0afe-4927-bf94-193004d95b75","keywords":null,"link":"/vilag/201906__gibraltar_es_abrexit__elet_asziklan__nemzeti_ontudat__gyarmati_kiarusitas","timestamp":"2019. február. 09. 09:00","title":"Utálják a Brexitet a gibraltáriak, mégis britek akarnak maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c061792-b389-4cce-8670-7139647b064d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajna Tímea a Facebookon osztotta meg Arnold Schwarzenegger gyászbeszédét Andy Vajna temetésén.","shortLead":"Vajna Tímea a Facebookon osztotta meg Arnold Schwarzenegger gyászbeszédét Andy Vajna temetésén.","id":"20190209_Schwarzenegger_beszed_Andy_Vajna_temetesen_Vajna_Timea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c061792-b389-4cce-8670-7139647b064d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d41eea2-f058-4948-8c12-1bc40569db89","keywords":null,"link":"/elet/20190209_Schwarzenegger_beszed_Andy_Vajna_temetesen_Vajna_Timea","timestamp":"2019. február. 09. 17:42","title":"\"Andy igazi akcióhős volt\" - videón Schwarzenegger gyászbeszéde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7650720-96af-4e1b-b315-ccbf6ac163a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Náray Tamás korábban a Facebookon közölte, hogy másik országba költözik. Készen áll a változásra, mostanra mindent eladott. ","shortLead":"Náray Tamás korábban a Facebookon közölte, hogy másik országba költözik. Készen áll a változásra, mostanra mindent...","id":"20190208_Naray_Tamas_keszen_all_az_emigralasra_meg_a_szabaszasztalat_is_eladta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7650720-96af-4e1b-b315-ccbf6ac163a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c80bb1-4763-4034-9613-165ace37b0b0","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Naray_Tamas_keszen_all_az_emigralasra_meg_a_szabaszasztalat_is_eladta","timestamp":"2019. február. 08. 17:27","title":"Náray Tamás készen áll a külföldi költözésre, még a szabászasztalát is eladta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36323cef-2590-41f9-b9ad-a7db88fdff4f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzéki képviselők tiltakozása ellenére a görög parlament támogatásáról biztosította a szomszédos Észak-Makedónia NATO-tagságát. A döntés megerősíti, hogy a két ország lezárta több mint negyed századig tartó vitáját: Athén addig blokkolta Szkopje euró-atlanti integrációs próbálkozásait, amíg Macedónia nevét nem változtatták meg. Az ország új neve: Észak-Makedónia.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők tiltakozása ellenére a görög parlament támogatásáról biztosította a szomszédos Észak-Makedónia...","id":"20190209_Gorogorszag_elsokent_tamogatta_EszakMakedonia_NATOcsatlakozasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36323cef-2590-41f9-b9ad-a7db88fdff4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda022b6-9ed4-4322-92a2-46cbd98f38f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Gorogorszag_elsokent_tamogatta_EszakMakedonia_NATOcsatlakozasat","timestamp":"2019. február. 09. 11:40","title":"Görögország elsőként támogatta Észak-Makedónia NATO-csatlakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]