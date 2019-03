Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkavállalók önként, szívesen dolgoznak heti 40 óránál többet, ez természetes Magyarországon – mondta az RTL Klub Híradójának kérdésére Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő arról, hogy március 1-jétől változtak a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok.","shortLead":"A munkavállalók önként, szívesen dolgoznak heti 40 óránál többet, ez természetes Magyarországon – mondta az RTL Klub...","id":"20190304_deutsch_tamas_tulora_koztisztviselok_sztrajkfenyegetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab19a183-4296-4434-9795-4e7036f09269","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_deutsch_tamas_tulora_koztisztviselok_sztrajkfenyegetes","timestamp":"2019. március. 04. 08:10","title":"Deutsch: Természetes Magyarországon, hogy az emberek szívesen túlóráznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784a7215-8f6c-4138-bc32-03c2c56a1448","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A riói karneválon minden évben naponta kétmillió ember hömpölyög az utcán, és nagyjából kétszáz szambaiskola táncosai rázzák a csípőjüket. Az idei buli fricska volt az LGBTQ-közösséget és a kisebbségeket rendszeresen támadó szélsőjobboldali elnök, Jair Bolsonaro felé. Sokan hangoztatták ugyanis, hogy a szamba és a karnevál egyenlő az ellenállással. ","shortLead":"A riói karneválon minden évben naponta kétmillió ember hömpölyög az utcán, és nagyjából kétszáz szambaiskola táncosai...","id":"20190304_Rioi_karneval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=784a7215-8f6c-4138-bc32-03c2c56a1448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcf98b9-f45e-4963-af89-957e8f1ed482","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Rioi_karneval","timestamp":"2019. március. 04. 13:30","title":"A világ legnagyobb bulija idén is a túlzásokról szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c1a28b-4980-40e6-83f4-7bdc280c0ff9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vezető német politikusok Orbán Viktor miniszterelnökkel szembeni elnéző magatartását kifogásolta a Demokratikus Koalíció elnöke a Frankfurter Allgemeine Zeitungban (FAZ) kedden megjelent írásában.","shortLead":"A vezető német politikusok Orbán Viktor miniszterelnökkel szembeni elnéző magatartását kifogásolta a Demokratikus...","id":"20190305_Gyurcsany_egy_nemet_ujsagban_szolt_be_a_nemet_politikusoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46c1a28b-4980-40e6-83f4-7bdc280c0ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f75da04-ab9c-4b47-911a-112528c5b6c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Gyurcsany_egy_nemet_ujsagban_szolt_be_a_nemet_politikusoknak","timestamp":"2019. március. 05. 11:52","title":"Gyurcsány egy német újságban szólt be a német politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a45d6b-0475-4b6d-ba3a-52863fe135aa","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Cipészmesterből sincs elég.","shortLead":"Cipészmesterből sincs elég.","id":"20190305_Tanfolyamon_oktatjak_a_szegedi_papucs_himzeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0a45d6b-0475-4b6d-ba3a-52863fe135aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6267aa8-4144-4869-9f77-148f7ccd3c94","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Tanfolyamon_oktatjak_a_szegedi_papucs_himzeset","timestamp":"2019. március. 05. 10:42","title":"Tanfolyamon oktatják a szegedi papucs hímzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fogy a levegő Orbán Viktor körül Európában, az Európai Néppárt vezető erejével, a német CDU-val is egyre mélyebb a konfliktus.","shortLead":"Fogy a levegő Orbán Viktor körül Európában, az Európai Néppárt vezető erejével, a német CDU-val is egyre mélyebb...","id":"20190304_Orban_talalkozni_akart_Merkellel_de_lepattintottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ac32dc-d3aa-4d06-9027-0131e7c84f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb36c2c-53c7-4781-bbf9-f1c22f849f01","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Orban_talalkozni_akart_Merkellel_de_lepattintottak","timestamp":"2019. március. 04. 09:19","title":"Orbán találkozni akart Merkellel, de lepattintották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b91f0d3-2072-4fde-be00-b9a6cb3bf665","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A bangladesi kormány már nem tud több menekültet befogadni, de az Egyesült Államok még több segélyt ad.","shortLead":"A bangladesi kormány már nem tud több menekültet befogadni, de az Egyesült Államok még több segélyt ad.","id":"20190303_Ujabb_dollarmilliokat_kapnak_a_rohingya_menekultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b91f0d3-2072-4fde-be00-b9a6cb3bf665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d85dd9-61b8-4bc0-9ed0-460d6bdfeaba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Ujabb_dollarmilliokat_kapnak_a_rohingya_menekultek","timestamp":"2019. március. 03. 21:50","title":"Újabb dollármilliókat kapnak a rohingya menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca5b4b3-a7b3-42d0-984f-798a410686ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beható vizsgálódás mellett „támogató hangvételű értesítéseket” is kapnak majd az építőipari cégek. A szektor fehérítése érdekében a PM a mikrovállalkozások beolvadásának kikényszerítésétől sem riad vissza.","shortLead":"A beható vizsgálódás mellett „támogató hangvételű értesítéseket” is kapnak majd az építőipari cégek. A szektor...","id":"20190304_Vege_a_feketezesnek_raszall_a_NAV_az_epitoiparra__figyelmeztet_a_Penzugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dca5b4b3-a7b3-42d0-984f-798a410686ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c031fe7-ca3d-4d29-b8a3-77374b25db59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Vege_a_feketezesnek_raszall_a_NAV_az_epitoiparra__figyelmeztet_a_Penzugyminiszterium","timestamp":"2019. március. 04. 11:28","title":"Vége a feketézésnek, rászáll a NAV az építőiparra - figyelmeztet a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs ok halogatni a várandósságot halva született magzat után – állapította meg egy nagyszabású kutatás.","shortLead":"Nincs ok halogatni a várandósságot halva született magzat után – állapította meg egy nagyszabású kutatás.","id":"20190305_halva_szuletes_utani_varandossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6369b9f5-004e-4113-a2d1-365c7f51535e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_halva_szuletes_utani_varandossag","timestamp":"2019. március. 05. 18:03","title":"14 000 szülést vizsgáltak meg: nincs ok késleltetni az újabb várandósságot halva született magzat után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]