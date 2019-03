Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b42006c9-c8a5-4948-b346-5708309395ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-ason bukott le a rendszámforgató szerkezetével.","shortLead":"Az M3-ason bukott le a rendszámforgató szerkezetével.","id":"20190308_kamionos_rendszam_csalo_autopalyadij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b42006c9-c8a5-4948-b346-5708309395ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0c0eee-f6c6-4e3c-985e-9b1a27cc0282","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_kamionos_rendszam_csalo_autopalyadij","timestamp":"2019. március. 08. 08:20","title":"Videón egy trükkös magyar kamionos, aki nagyon nem szeret útdíjat fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A The Guardian információi szerint a csecsemő egy szíriai menekülttáborban halt meg. ","shortLead":"A The Guardian információi szerint a csecsemő egy szíriai menekülttáborban halt meg. ","id":"20190308_Meghalt_az_Iszlam_Allamhoz_csatlakozott_brit_no_ujszulott_fia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0fdf3f5-c7e1-4cbf-9b32-42c629ab6a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a053861-acc0-4981-8569-911ff9829596","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Meghalt_az_Iszlam_Allamhoz_csatlakozott_brit_no_ujszulott_fia","timestamp":"2019. március. 08. 16:20","title":"Meghalt az Iszlám Államhoz csatlakozott brit nő újszülött fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet úgy értesült, fejlettebb gépeket szerezhet be a honvédség a légierő számára.","shortLead":"A Magyar Nemzet úgy értesült, fejlettebb gépeket szerezhet be a honvédség a légierő számára.","id":"20190307_gripen_vadaszrepulo_csere_magyar_legiero_fejlettebb_eszkozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422b6ff0-d8d2-496b-9a1d-093836f71dd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_gripen_vadaszrepulo_csere_magyar_legiero_fejlettebb_eszkozok","timestamp":"2019. március. 07. 07:20","title":"Lecserélhetik a magyar Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Beolvad a Konzum az Opus Globalba.","shortLead":"Beolvad a Konzum az Opus Globalba.","id":"20190307_Itt_a_bejelentes_osszeolvad_Meszaros_Lorinc_ket_nagy_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb4fb5c-15ed-4228-a663-3cc8b05a69cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Itt_a_bejelentes_osszeolvad_Meszaros_Lorinc_ket_nagy_cege","timestamp":"2019. március. 07. 19:42","title":"Itt a bejelentés: összeolvad Mészáros Lőrinc két nagy cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa02e09e-c6ef-4fed-8ce4-d3542e1d1ec2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elnökválasztás lesz Mauritániában, a kormány úgy döntött, felszámolja a törpepártokat, ennek 76 szerveződés esett áldozatul. Így ismaradt még 28 működő politikai szervezet.\r

\r

","shortLead":"Elnökválasztás lesz Mauritániában, a kormány úgy döntött, felszámolja a törpepártokat, ennek 76 szerveződés esett...","id":"20190306_A_mauritaniai_kormany_feloszlatott_76_partot_az_orszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa02e09e-c6ef-4fed-8ce4-d3542e1d1ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017897f8-a21b-4b9b-aca4-08cdeac27f2a","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_A_mauritaniai_kormany_feloszlatott_76_partot_az_orszagban","timestamp":"2019. március. 06. 19:41","title":"A mauritániai kormány feloszlatott 76 pártot az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63cc50c-9240-4829-bc45-f2cd0408020b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik legismertebb amerikai izomautó sztoriját négy percbe sűrítették, hogyan lett egy időre izomautóból, alig 100 lovas autó is.","shortLead":"Az egyik legismertebb amerikai izomautó sztoriját négy percbe sűrítették, hogyan lett egy időre izomautóból, alig 100...","id":"20190307_dodge_charger_tortenet_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c63cc50c-9240-4829-bc45-f2cd0408020b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcf729e-7958-48f9-ab7d-0a9d94e45ca7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190307_dodge_charger_tortenet_video","timestamp":"2019. március. 07. 14:40","title":"Tömény, V8-as hangokkal kísért videón a Dodge Charger története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba108a82-4119-4a58-ab2d-d89861f5c0ec","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sávolt Attila megerősítette a Nemzeti Sportnak: már nem ő a legmagasabban rangsorolt magyar férfi teniszező trénere.","shortLead":"Sávolt Attila megerősítette a Nemzeti Sportnak: már nem ő a legmagasabban rangsorolt magyar férfi teniszező trénere.","id":"20190308_fucsovics_marton_savolt_attila_tenisz_edzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba108a82-4119-4a58-ab2d-d89861f5c0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acc13f1-c678-4fd0-a9e5-192558fce97d","keywords":null,"link":"/sport/20190308_fucsovics_marton_savolt_attila_tenisz_edzo","timestamp":"2019. március. 08. 12:51","title":"Szakított Fucsovics Márton és az edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff97d3cc-a618-44ce-ac4b-c5ee2b170996","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehajtott fejű nyargalás buktatta le a dílert.","shortLead":"Lehajtott fejű nyargalás buktatta le a dílert.","id":"20190308_Kenyerbe_dugta_a_marihuanat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff97d3cc-a618-44ce-ac4b-c5ee2b170996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773a8995-791d-41ee-af89-80fd2b21dbf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Kenyerbe_dugta_a_marihuanat","timestamp":"2019. március. 08. 08:37","title":"Kenyérbe dugta a marihuánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]