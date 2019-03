Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f289bb2e-1263-4ee5-a46f-05a6f9026d2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk néhány olyan autót, amelyekre polgárpukkasztó áruk, méretük és teljesítményük ellenére is támogatást ad az állam.","shortLead":"Mutatunk néhány olyan autót, amelyekre polgárpukkasztó áruk, méretük és teljesítményük ellenére is támogatást ad...","id":"20190313_hivatalos_nincs_felso_ertekhatar__luxusautokra_is_felveheto_a_nagycsalados_kedvezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f289bb2e-1263-4ee5-a46f-05a6f9026d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89480d91-af29-4504-a2c5-ce05cb87a31b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190313_hivatalos_nincs_felso_ertekhatar__luxusautokra_is_felveheto_a_nagycsalados_kedvezmeny","timestamp":"2019. március. 13. 09:21","title":"Hivatalos: nincs felső értékhatár – luxusautókra is felvehető a nagycsaládos-kedvezmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712b5d4a-a185-4e43-b588-11ae0849056d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 58 év szabadságvesztésre ítéltek hét férfit, akik másfél éve a Borsod megyei Kesznyétenben megerőszakoltak egy 15 éves, elkábított lányt. ","shortLead":"Összesen 58 év szabadságvesztésre ítéltek hét férfit, akik másfél éve a Borsod megyei Kesznyétenben megerőszakoltak...","id":"20190313_eroszak_kesznyeten_elso_fok_itelethirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=712b5d4a-a185-4e43-b588-11ae0849056d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcb33c3-2a72-4b3a-93b8-eb36d16a553d","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_eroszak_kesznyeten_elso_fok_itelethirdetes","timestamp":"2019. március. 13. 20:38","title":"Ítéletet hirdettek a kesznyéteni csoportos erőszak ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Manfred Weber udvarias diplomáciájának egy konkrét üzenete van: „Viktor, a néppárti karrierednek ezennel vége”. ","shortLead":"Manfred Weber udvarias diplomáciájának egy konkrét üzenete van: „Viktor, a néppárti karrierednek ezennel vége”. ","id":"20190313_Balavany_Orban_kilep_vagy_kirugjak_ezek_a_lehetosegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f3aab0-27f3-4116-ae88-9f5b745356e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Balavany_Orban_kilep_vagy_kirugjak_ezek_a_lehetosegek","timestamp":"2019. március. 13. 14:27","title":"Balavány: Orbán kilép vagy kirúgják, ezek a lehetőségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ellenzi a Donald Trump elnök alkotmányos elmozdítását célzó eljárás megindítását Nancy Pelosi. A demokrata párti házelnök a The Washington Post című napilapnak beszélt álláspontjáról.","shortLead":"Ellenzi a Donald Trump elnök alkotmányos elmozdítását célzó eljárás megindítását Nancy Pelosi. A demokrata párti...","id":"20190312_donald_trump_nancy_pelosi_amerikai_elnok_elmozditas_impeachment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a78d0a2-e00b-4e03-b2e1-358e93327b28","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_donald_trump_nancy_pelosi_amerikai_elnok_elmozditas_impeachment","timestamp":"2019. március. 12. 05:25","title":"Nem éri meg elmozdítani Trumpot, jól jön a demokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174bb1a3-9c77-45eb-9415-32ac59515fb3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tíz adóparadicsommal bővítette feketelistáját az EU.","shortLead":"Tíz adóparadicsommal bővítette feketelistáját az EU.","id":"20190312_EU_offshore_adoparadicsom_feketelista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=174bb1a3-9c77-45eb-9415-32ac59515fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2611a6-92dc-4b45-81e4-951911391f97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_EU_offshore_adoparadicsom_feketelista","timestamp":"2019. március. 12. 15:57","title":"Az EU megnevezte az offshore-lovagok kedvenc úti céljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9477c7-dd9c-496e-8cf8-eb6fc43566e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először fordult elő, hogy egy orosz állampolgár vezeti a londoni milliárdosok listáját. A pozícióba a 15 milliárd dolláros vagyont összegyűjtött Mihail Fridman került. ","shortLead":"Először fordult elő, hogy egy orosz állampolgár vezeti a londoni milliárdosok listáját. A pozícióba a 15 milliárd...","id":"20190312_Orosz_allampolgar_lett_London_leggazdagabbja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e9477c7-dd9c-496e-8cf8-eb6fc43566e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70eef1fd-8249-4f3b-a8cc-498a88b5895a","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_Orosz_allampolgar_lett_London_leggazdagabbja","timestamp":"2019. március. 12. 14:25","title":"Orosz állampolgár lett London leggazdagabbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár tavaly többen nyelvvizsgáztak, mint 2017-ben, többen valószínűleg csak a nyelvvizsgadíj visszatérítésének bevezetése miatt halasztották 2018-ra a vizsgájukat. ","shortLead":"Bár tavaly többen nyelvvizsgáztak, mint 2017-ben, többen valószínűleg csak a nyelvvizsgadíj visszatérítésének...","id":"20190312_Nem_dobta_meg_a_nyelvvizsgazok_szamat_az_ingyenes_elso_vizsga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb99ec9-86f4-466f-b01f-b128f92d7e2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Nem_dobta_meg_a_nyelvvizsgazok_szamat_az_ingyenes_elso_vizsga","timestamp":"2019. március. 12. 10:20","title":"Nem dobta meg a nyelvvizsgázók számát az ingyenes első vizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb5e2a8-9785-447f-a4e5-a4ca26c8269d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bonyolultnak nem mondanánk, fárasztónak annál inkább. ","shortLead":"Bonyolultnak nem mondanánk, fárasztónak annál inkább. ","id":"20190313_Tancos_orulet_triangle_dance_kozossegi_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cb5e2a8-9785-447f-a4e5-a4ca26c8269d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b697bf65-3757-45da-b036-dcd7c99f48e2","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Tancos_orulet_triangle_dance_kozossegi_media","timestamp":"2019. március. 13. 11:46","title":"Ideje gyakorolni: ez lesz az internet kedvenc táncos őrülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]