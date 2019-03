Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Támogatásáról biztosította a kötelező évenkénti kétszeri óraátállítás gyakorlatának 2021-es megszüntetését kedden az Európai Parlament.","shortLead":"Támogatásáról biztosította a kötelező évenkénti kétszeri óraátállítás gyakorlatának 2021-es megszüntetését kedden...","id":"20190326_oraatallitas_eltorlese_europai_parlament_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8df96338-2fcf-4930-9b90-21d738449a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c72d44-ad57-4883-80e3-12b73da8bbd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190326_oraatallitas_eltorlese_europai_parlament_tamogatas","timestamp":"2019. március. 26. 14:12","title":"Még egy lépéssel közelebb került az óraátállítás eltörlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már tízmilliót eladtak a memoárjából.","shortLead":"Már tízmilliót eladtak a memoárjából.","id":"20190326_Brutalis_szamokat_hozott_Michelle_Obama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a630dc9-1979-4dfa-b509-c8051164a322","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Brutalis_szamokat_hozott_Michelle_Obama","timestamp":"2019. március. 26. 15:40","title":"Brutális számokat hozott Michelle Obama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research szerint a Fidesz, az MSZP-Párbeszéd, a DK és a Jobbik mellett jó mozgósítás mellett az LMP-nek és a Momentumnak is lehet esélye egy-egy EP-mandátumra a közelgő választásokon. ","shortLead":"A Závecz Research szerint a Fidesz, az MSZP-Párbeszéd, a DK és a Jobbik mellett jó mozgósítás mellett az LMP-nek és...","id":"20190326_Zavecz_A_Momentum_es_az_LMP_is_megcsiphet_egyegy_EPmandatumot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d51e82c-0e46-4acf-bcae-bb920623b707","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Zavecz_A_Momentum_es_az_LMP_is_megcsiphet_egyegy_EPmandatumot","timestamp":"2019. március. 26. 14:12","title":"Závecz: A Momentum és az LMP is megcsíphet egy-egy EP-mandátumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c21b4e3-4024-4225-93a6-9d034fb13a2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez három év alatt jött össze, 51 049 darab gyorshajtás révén.","shortLead":"Mindez három év alatt jött össze, 51 049 darab gyorshajtás révén.","id":"20190327_traffipax_bevtel_anglia_southampton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c21b4e3-4024-4225-93a6-9d034fb13a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e34d51-49ea-4bf1-9f1d-773cd9175910","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_traffipax_bevtel_anglia_southampton","timestamp":"2019. március. 27. 16:47","title":"1,8 milliárd forintnak megfelelő összeget termelt Anglia legfoglalkoztatottabb fix traffipaxa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2214ad2-145a-49e8-800c-76b51d0c55e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az áruházlánc szerint azért árulják az alacsony árú szlovák terméket, mert nem volt elég magyar tej a beszállítóknál.","shortLead":"Az áruházlánc szerint azért árulják az alacsony árú szlovák terméket, mert nem volt elég magyar tej a beszállítóknál.","id":"20190326_penny_market_szlovak_tej_magyar_tejtermelok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2214ad2-145a-49e8-800c-76b51d0c55e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63535886-0885-49ff-9ab5-4615fb46b7e1","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_penny_market_szlovak_tej_magyar_tejtermelok","timestamp":"2019. március. 26. 14:30","title":"Magyarázza a Penny az olcsó tejet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Az is szabálysértésnek minősül, ha valaki csak lelassít a baleset mellett, hogy lássa, mi történik.","shortLead":"Az is szabálysértésnek minősül, ha valaki csak lelassít a baleset mellett, hogy lássa, mi történik.","id":"20190326_160_ezer_ausztria_buntetes_bameszkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8da4698-2690-4879-8cf8-6ad988c1eb8f","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190326_160_ezer_ausztria_buntetes_bameszkodas","timestamp":"2019. március. 26. 15:09","title":"160 ezerre is büntethetik a balesetnél bámészkodó autósokat Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két helyettese is új Skodába ülhet.","shortLead":"Két helyettese is új Skodába ülhet.","id":"20190326_Uj_autot_kapott_Hando_Tunde","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdf0d55-8552-40ae-877a-a1a98784db20","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Uj_autot_kapott_Hando_Tunde","timestamp":"2019. március. 26. 14:12","title":"Új autót kapott Handó Tünde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fa1e50-e347-4f22-bc4e-aee594cf1c42","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Eddig 49 család jutott lakáshoz a nemzeti otthonteremtési közösségen keresztül.","shortLead":"Eddig 49 család jutott lakáshoz a nemzeti otthonteremtési közösségen keresztül.","id":"20190327_Mar_66_milliard_forint_van_a_lakaslottoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07fa1e50-e347-4f22-bc4e-aee594cf1c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2452bf7e-b7ed-4fc3-93fd-dc3232db61ae","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_Mar_66_milliard_forint_van_a_lakaslottoban","timestamp":"2019. március. 27. 11:19","title":"Már 6,6 milliárd forint van a lakáslottóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]