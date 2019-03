Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb4b11fb-7e1d-4fc5-9364-caf20e291add","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly két alkalommal is megpróbáltak gyorsvonatokat kisiklatni Németországban, a rendőrség szerint terrortámadásra készültek. ","shortLead":"Tavaly két alkalommal is megpróbáltak gyorsvonatokat kisiklatni Németországban, a rendőrség szerint terrortámadásra...","id":"20190328_Pragaban_vettek_orizetbe_a_nemet_vonatok_elleni_merenylet_feltetelezett_kiterveloit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb4b11fb-7e1d-4fc5-9364-caf20e291add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be9bd71-3645-4b1a-a617-d8c4d1f0dbca","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_Pragaban_vettek_orizetbe_a_nemet_vonatok_elleni_merenylet_feltetelezett_kiterveloit","timestamp":"2019. március. 28. 14:58","title":"Prágában vették őrizetbe a német vonatok elleni merényletek feltételezett kitervelőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785f090d-12c2-4e51-b2f2-1bfe5f98573f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy darabka magyar celabautó-történelmet is meg lehet vásárolni az olasz sportkocsival.","shortLead":"Egy darabka magyar celabautó-történelmet is meg lehet vásárolni az olasz sportkocsival.","id":"20190328_Megkimelt_Lamborghinijet_eladja_Vajna_Timea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=785f090d-12c2-4e51-b2f2-1bfe5f98573f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443eabf4-8b27-48cf-8091-f79fbf309d77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_Megkimelt_Lamborghinijet_eladja_Vajna_Timea","timestamp":"2019. március. 28. 14:40","title":"Eladja megkímélt Lamborghinijét Vajna Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kiadta az ügyészségnek a neki súgó MSZP-s informátort a PestiSrácok újságírója, hátha így eredményesebb lesz a nyomozás, és méltatlankodva kevesellte a „politikai szálat” a büntetőügyben – derül ki a hvg.hu birtokába került nyomozati anyagokból. A kormánylap újságírója nemcsak az alapvető sajtóetikát rúgta fel, a Polt Péternek címzett dokumentumban leírja saját „jelentős szerepét” is az eljárásban. Az informátorral folytatott levelezéseit is megszereztük és lehozzuk, mert plasztikusan mutatják, hogyan gyárt cikket a NER-média.","shortLead":"Kiadta az ügyészségnek a neki súgó MSZP-s informátort a PestiSrácok újságírója, hátha így eredményesebb lesz...","id":"20190327_Feltalalta_informatorat_Polt_Peternek_a_kormanylap_csak_vesszen_Czegledy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b55fe57-e710-49a8-bc84-68e19227ce55","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Feltalalta_informatorat_Polt_Peternek_a_kormanylap_csak_vesszen_Czegledy","timestamp":"2019. március. 27. 06:30","title":"Feltálalta informátorát Polt Péternek a kormánylap, csak vesszen Czeglédy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A borsodnádasdi gyilkosságról van szó, az áldozat egy fiatal lány. Janiczak Dávidnak állítólag viszonya volt vele, de a politikus szerint ez nem igaz. ","shortLead":"A borsodnádasdi gyilkosságról van szó, az áldozat egy fiatal lány. Janiczak Dávidnak állítólag viszonya volt vele, de...","id":"20190328_Beideztek_tanuskodni_Ozd_jobbikos_polgarmesteret_egy_gyilkossagi_ugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c1dc96-2925-458d-bfb7-4ee5c34ecaac","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Beideztek_tanuskodni_Ozd_jobbikos_polgarmesteret_egy_gyilkossagi_ugyben","timestamp":"2019. március. 28. 08:54","title":"Beidézték tanúskodni Ózd jobbikos polgármesterét egy gyilkossági ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amit néhány éve Kína jelentett a világgazdaságnak, azt a jövőben az afrikai kontinens fogja jelenteni – hangoztatta a Praiában tartózkodó külügyminiszter. ","shortLead":"Amit néhány éve Kína jelentett a világgazdaságnak, azt a jövőben az afrikai kontinens fogja jelenteni – hangoztatta...","id":"20190328_Szijjarto_szerint_Afrika_a_jovo_kontinense","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16c1afc-d43a-482a-ac4d-67aa9033c98c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_Szijjarto_szerint_Afrika_a_jovo_kontinense","timestamp":"2019. március. 28. 08:04","title":"Szijjártó szerint Afrika a jövő kontinense","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10884621-ab2d-4b6d-9a9b-9886eaf89801","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Íme néhány kipróbált módszer testünk, lelkünk és vállalkozásunk egészségének fenntartásához Sharon Rowe, az évi több millió dolláros árbevételt hozó ECOBAGS Products alapítójától.","shortLead":"Íme néhány kipróbált módszer testünk, lelkünk és vállalkozásunk egészségének fenntartásához Sharon Rowe, az évi több...","id":"20190328_Hogyan_maradjunk_egeszsegesek_vallalkozokent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10884621-ab2d-4b6d-9a9b-9886eaf89801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d104c4d-ced8-4912-b61e-c18b78370211","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190328_Hogyan_maradjunk_egeszsegesek_vallalkozokent","timestamp":"2019. március. 28. 13:15","title":"Hogyan maradjunk egészségesek vállalkozóként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b4be7f-4bc4-460f-8ef6-ce88515bf8d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sem a nő, sem pedig orvosai nem jöttek rá, hogy két méhe van. ","shortLead":"Sem a nő, sem pedig orvosai nem jöttek rá, hogy két méhe van. ","id":"20190327_Fia_szuletese_utan_egy_honappal_ikreknek_adott_eletet_egy_bangladesi_asszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5b4be7f-4bc4-460f-8ef6-ce88515bf8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8452936c-ba9e-4568-b588-4bde80d88a1a","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Fia_szuletese_utan_egy_honappal_ikreknek_adott_eletet_egy_bangladesi_asszony","timestamp":"2019. március. 27. 18:23","title":"Fia születése után egy hónappal ikreknek adott életet egy bangladesi asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22143da4-a039-4ba0-ae51-928fb4f8809d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jupiter Naprendszert átszelő vándorlását bizonyították a svéd Lundi Egyetem tudósai. A csillagok körül keringő gázóriások pályája gyakran nagyon közel halad el napjuk mellett. A bevett elmélet szerint ezek a bolygók, mint Naprendszerünkben a Jupiter, a csillagtól nagy távolságra alakultak ki, majd innen vándoroltak közelebb hozzá.","shortLead":"A Jupiter Naprendszert átszelő vándorlását bizonyították a svéd Lundi Egyetem tudósai. A csillagok körül keringő...","id":"20190327_naprendszer_bolygo_jupiter_vandorlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22143da4-a039-4ba0-ae51-928fb4f8809d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fcbd008-513c-4be6-ac44-69129baa12c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_naprendszer_bolygo_jupiter_vandorlas","timestamp":"2019. március. 27. 18:03","title":"Svéd kutatók szerint a Jupiter régen \"mászkált\" egyet a Naprendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]