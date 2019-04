Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1a6c242-ed58-4c95-bf78-8962295c479a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közben a párizsi Louvre is kiállítaná a képet, de nem találják.","shortLead":"Közben a párizsi Louvre is kiállítaná a képet, de nem találják.","id":"20190402_Eltunt_a_vilag_legdragabb_festmenye_mellesleg_egy_Leonardo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1a6c242-ed58-4c95-bf78-8962295c479a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341854a0-e0cf-42ed-abc6-a5b99ecbe807","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Eltunt_a_vilag_legdragabb_festmenye_mellesleg_egy_Leonardo","timestamp":"2019. április. 02. 10:23","title":"Eltűnt a világ legdrágább festménye, mellesleg egy Leonardo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A babaváró támogatással adott kölcsönt és az autóvásárlási támogatást érinti a most megszavazott törvény.","shortLead":"A babaváró támogatással adott kölcsönt és az autóvásárlási támogatást érinti a most megszavazott törvény.","id":"20190401_Elfogadtak_a_csaladvedelmi_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1145e235-a3b3-43c9-b678-2641baf115a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Elfogadtak_a_csaladvedelmi_torvenyt","timestamp":"2019. április. 01. 16:38","title":"Elfogadták a családvédelmi törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad6a3b5-f7f2-4d3a-b90d-90facd704a17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csoportos létszámleépítéssel megválnak – a hírek szerint – a Hír Tv 190 fős stábjának 180 munkatársától. Reggel óta folyamatosan érkeznek a tavaly nyáron \"visszafoglalt\" tévé dolgozói a vezetőség irodájába.

","shortLead":"Csoportos létszámleépítéssel megválnak – a hírek szerint – a Hír Tv 190 fős stábjának 180 munkatársától. Reggel óta...","id":"20190401_Ma_kirugjak_gyakorlatilag_az_osszes_hir_tvst","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ad6a3b5-f7f2-4d3a-b90d-90facd704a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449a4832-1f45-4e92-8a9a-79bf44f5a932","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Ma_kirugjak_gyakorlatilag_az_osszes_hir_tvst","timestamp":"2019. április. 01. 12:02","title":"Ma kirúgják gyakorlatilag az összes Hír Tv-st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter azonnali hatállyal mentette fel Dávid Gyulát.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter azonnali hatállyal mentette fel Dávid Gyulát.","id":"20190401_kasler_miklos_emmi_felmentes_veszprem_korhaz_foigazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27eb4a45-1914-4763-b436-f51095b36e72","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_kasler_miklos_emmi_felmentes_veszprem_korhaz_foigazgato","timestamp":"2019. április. 01. 22:11","title":"Kásler küldte el a veszprémi kórházigazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8276ee63-6f9e-455a-9e9b-d1a1246d1292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathelyen ugyan még mindig a Fidesz a legnépszerűbb párt egy felmérés szerint, de az ellenzéki szervezetek képesek lennének a győzelemre, ha összefognának.","shortLead":"Szombathelyen ugyan még mindig a Fidesz a legnépszerűbb párt egy felmérés szerint, de az ellenzéki szervezetek képesek...","id":"20190402_Egy_kutatas_szerint_minden_ellenzeki_a_Fidesz_ellen_voksolna_Szombathelyen_ha_lenne_kozos_jelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8276ee63-6f9e-455a-9e9b-d1a1246d1292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10588ce-69d7-4ec2-95b3-783b27ff9099","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Egy_kutatas_szerint_minden_ellenzeki_a_Fidesz_ellen_voksolna_Szombathelyen_ha_lenne_kozos_jelolt","timestamp":"2019. április. 02. 08:40","title":"Egy kutatás szerint minden ellenzéki a Fidesz ellen voksolna Szombathelyen, ha lenne közös jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott a holttestet egy leeresztett műanyag úszómedencébe tekerte, majd a hullával egy lakásban lakott. Egy hónapig. ","shortLead":"A vádlott a holttestet egy leeresztett műanyag úszómedencébe tekerte, majd a hullával egy lakásban lakott. Egy hónapig. ","id":"20190402_Egy_pecsi_ferfi_egy_honapig_elt_egyutt_aldozata_holttestevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd58d20-bc75-4055-a5cd-8f5e30faaff0","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Egy_pecsi_ferfi_egy_honapig_elt_egyutt_aldozata_holttestevel","timestamp":"2019. április. 02. 10:06","title":"Egy pécsi férfi egy hónapig élt együtt áldozata holttestével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa42ddf-ac80-4284-94c1-d5b0c37861ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években csaknem 10 ezer alkalommal hamisították meg a GPS-jeleket az oroszok.","shortLead":"Az elmúlt években csaknem 10 ezer alkalommal hamisították meg a GPS-jeleket az oroszok.","id":"20190402_oroszorszag_vlagyimir_putyin_gps_navigacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aa42ddf-ac80-4284-94c1-d5b0c37861ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9199c03-08f6-4a70-bd07-f66c0ab06651","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_oroszorszag_vlagyimir_putyin_gps_navigacio","timestamp":"2019. április. 02. 09:03","title":"Meghamisítják a GPS-t az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Safari Club elnöke úgy igényelt egy gemenci területet, hogy a klubban nem tudtak erről, írja az Átlátszó. Halmágyi-Takács István fillérekért kapott a Várban bérlakást, de elefántot lő Afrikában.\r

\r

","shortLead":"A Safari Club elnöke úgy igényelt egy gemenci területet, hogy a klubban nem tudtak erről, írja az Átlátszó...","id":"20190401_Atlatszo_vadaszteruleti_botranyt_okozott_a_Semjent_kitunteto_vadasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b542d42c-43be-475e-9a3b-5f7c20312fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Atlatszo_vadaszteruleti_botranyt_okozott_a_Semjent_kitunteto_vadasz","timestamp":"2019. április. 01. 13:15","title":"Átlátszó: vadászterületi botrányt okozott a Semjént kitüntető vadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]