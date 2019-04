Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0dd255c-0f4b-4a97-bdcd-444f37878eb8","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Kabos Gyulája vagy László Zsoltja lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és kiszámíthatatlanok – őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, mint kolléganőik esetében is, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Kabos Gyulája vagy László...","id":"20190406_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_3_Olasz_Renato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0dd255c-0f4b-4a97-bdcd-444f37878eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992dab0a-4ab8-420d-a5e6-d73b5de27dfd","keywords":null,"link":"/kultura/20190406_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_3_Olasz_Renato","timestamp":"2019. április. 06. 20:00","title":"Olasz Renátó: Nem akarok tovább bántani embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy fejlesztésekre tettek félre pénzt a 2022-es választásig, de utána még két évig folytatódnak a munkák.","shortLead":"Nagy fejlesztésekre tettek félre pénzt a 2022-es választásig, de utána még két évig folytatódnak a munkák.","id":"20190404_Ot_ev_alatt_980_milliard_forintot_kolt_el_a_kormany_utepitesekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd1e79e-e980-4f30-846e-b040904e4148","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Ot_ev_alatt_980_milliard_forintot_kolt_el_a_kormany_utepitesekre","timestamp":"2019. április. 04. 20:59","title":"Öt év alatt 980 milliárd forintot költ el a kormány útépítésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dc0e7c-8198-43e6-a9a5-2d65f34d2acd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szombaton indul az EP-kampány, jönnek a plakátok és az aláírásgyűjtés.","shortLead":"Szombaton indul az EP-kampány, jönnek a plakátok és az aláírásgyűjtés.","id":"20190405_Minden_sarkon_Trocsanyi_Laszlo_es_Dobrev_Klara_mosolyog_majd_rank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1dc0e7c-8198-43e6-a9a5-2d65f34d2acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6741b9f4-66ff-4aff-938f-b4cc558f0a10","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Minden_sarkon_Trocsanyi_Laszlo_es_Dobrev_Klara_mosolyog_majd_rank","timestamp":"2019. április. 05. 06:21","title":"Minden sarkon Trócsányi László és Dobrev Klára mosolyog majd ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fortnite napjaink egyik legnépszerűbb videojátéka, így természetes, hogy ellenzői is akadnak. Ilyen például a brit királyi család egy tagja is.","shortLead":"A Fortnite napjaink egyik legnépszerűbb videojátéka, így természetes, hogy ellenzői is akadnak. Ilyen például a brit...","id":"20190405_harry_herceg_fortnite_kozossegi_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09df0ecf-ae8f-43eb-b471-860440288914","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_harry_herceg_fortnite_kozossegi_media","timestamp":"2019. április. 05. 14:33","title":"Harry herceg szerint a nagysikerű Fortnite veszélyes, és be kellene tiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oroszország egyre gyakrabban, és nagyon agresszívan vet be elektronikai hadviselési módszereket, hogy megvédje Vlagyimir Putyin elnök biztonságát.","shortLead":"Oroszország egyre gyakrabban, és nagyon agresszívan vet be elektronikai hadviselési módszereket, hogy megvédje...","id":"20190406_Ha_megbolondult_a_GPSnavigacioja_Putyin_lehet_a_kozelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ea8ba2-076b-4f53-94dd-6a9d09d65bec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_Ha_megbolondult_a_GPSnavigacioja_Putyin_lehet_a_kozelben","timestamp":"2019. április. 06. 14:51","title":"Ha megbolondult a GPS-navigációja, Putyin lehet a közelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank elképzelhetőnek tartja ezt, hogy visszafogja az ingatlanpiac felfutását.","shortLead":"A jegybank elképzelhetőnek tartja ezt, hogy visszafogja az ingatlanpiac felfutását.","id":"20190405_Magasabb_onero_kellhet_a_lakashitelhez_a_fovarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7816e5-3662-4c2f-be85-bc49ffe66f7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Magasabb_onero_kellhet_a_lakashitelhez_a_fovarosban","timestamp":"2019. április. 05. 16:51","title":"Magasabb önerő kellhet a lakáshitelhez a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079a162a-9e05-4864-925c-049045c294d3","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Minden, amit a háromhengeres motorokról nem mersz megkérdezni, de nem is tudod, hogy meg kellene. Ritkaságszámba menő technikai workshopon jártunk a Fordnál.","shortLead":"Minden, amit a háromhengeres motorokról nem mersz megkérdezni, de nem is tudod, hogy meg kellene. Ritkaságszámba menő...","id":"20190406_ford_workshop_haromhengeres_motor_ecoboost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079a162a-9e05-4864-925c-049045c294d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d6c186-d32c-4f8c-a896-6ae04d79d1e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_ford_workshop_haromhengeres_motor_ecoboost","timestamp":"2019. április. 06. 10:30","title":"Az autók világában a három henger az új négy. De kinek jó ez? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadókról egyelőre nem tudni semmit.","shortLead":"A támadókról egyelőre nem tudni semmit.","id":"20190405_Eletveszelyesen_megkeseltek_ket_magyart_Lipcseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d903519a-7377-4ecc-883e-77ec39fe6542","keywords":null,"link":"/vilag/20190405_Eletveszelyesen_megkeseltek_ket_magyart_Lipcseben","timestamp":"2019. április. 05. 11:45","title":"Életveszélyesen megkéseltek két magyart Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]