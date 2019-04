Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy hetes csecsemő szülei kértek segítséget a zuglói járőröktől.\r

\r

","shortLead":"Az egy hetes csecsemő szülei kértek segítséget a zuglói járőröktől.\r

\r

","id":"20190404_Eszmeletlen_kisbabat_vittek_korhazba_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c8eac8-410d-42f3-b3f9-d783edc216ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Eszmeletlen_kisbabat_vittek_korhazba_a_rendorok","timestamp":"2019. április. 04. 21:49","title":"Eszméletlen kisbabát vittek kórházba a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff05f764-1cbe-4302-8c8f-b51aed5ee88d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon bekerül az Aranycsapatba Dózsa László (1942-)?","shortLead":"Vajon bekerül az Aranycsapatba Dózsa László (1942-)?","id":"20190406_Schmidt_Maria_majdnem_negymilliardbol_csinal_Puskaskiallitast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff05f764-1cbe-4302-8c8f-b51aed5ee88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2f7395-497a-477e-9ec5-5e4af594c06d","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Schmidt_Maria_majdnem_negymilliardbol_csinal_Puskaskiallitast","timestamp":"2019. április. 06. 12:36","title":"Schmidt Mária majdnem négymilliárdból csinál Puskás-kiállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31249747-5b50-4c41-93e9-89e239efe83f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összesen 276 fényképész 2461 fotója közül választották ki a legjobbakat.","shortLead":"Összesen 276 fényképész 2461 fotója közül választották ki a legjobbakat.","id":"20190404_Az_ev_legjobb_sajtofotoit_dijaztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31249747-5b50-4c41-93e9-89e239efe83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76a748d-5198-473a-a178-31108271698b","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Az_ev_legjobb_sajtofotoit_dijaztak","timestamp":"2019. április. 04. 19:34","title":"Két díjat nyert a HVG fotósa a sajtófotó pályázaton - 2018 legjobb képeit díjazták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9644ce1c-5b61-4ede-856c-793f66adc573","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190405_Peldas_gyorsasaggal_tuntetik_el_az_Orbant_gyalazo_feliratot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9644ce1c-5b61-4ede-856c-793f66adc573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773a87dc-248e-49c3-af10-caecc43ee5e9","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Peldas_gyorsasaggal_tuntetik_el_az_Orbant_gyalazo_feliratot","timestamp":"2019. április. 05. 09:14","title":"Példás gyorsasággal tüntetik el az Orbánt gyalázó feliratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az új kormányrendelet fontos pozíciót adott a belügyminiszternek.\r

","shortLead":"Az új kormányrendelet fontos pozíciót adott a belügyminiszternek.\r

","id":"20190404_Uj_feladatot_kapott_Pinter_Sandor_mas_miniszteriumok_alkalmazottairol_is_donthet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64fffa4-fbff-40ca-8cc7-4d948a6166cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Uj_feladatot_kapott_Pinter_Sandor_mas_miniszteriumok_alkalmazottairol_is_donthet","timestamp":"2019. április. 04. 20:50","title":"Új feladatot kapott Pintér Sándor, más minisztériumok alkalmazottairól is dönthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állományé viszont nőtt nyolc év alatt, bár a szakszervezet szerint rengeteg a pályaelhagyó.","shortLead":"Az állományé viszont nőtt nyolc év alatt, bár a szakszervezet szerint rengeteg a pályaelhagyó.","id":"20190406_Dramaian_visszaesett_a_rendornek_jelentkezo_fiatalok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7777fef-ed7a-42f3-bf08-e50725272037","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Dramaian_visszaesett_a_rendornek_jelentkezo_fiatalok_szama","timestamp":"2019. április. 06. 12:36","title":"Drámaian visszaesett a rendőrnek jelentkező fiatalok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8dc64b6-4ae1-46f1-a880-0e3f3c60d265","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Migráció, migránskártya, migránskaraván, Soros György – sok meglepetést nem hozott Orbán Viktor kampányindító beszéde. Akár az Európai Néppártból is kilépnek, ha a baloldal és a liberalizmus felé húz a frakció. ","shortLead":"Migráció, migránskártya, migránskaraván, Soros György – sok meglepetést nem hozott Orbán Viktor kampányindító beszéde...","id":"20190405_Het_mondatbol_all_a_Fidesz_europai_valasztasi_programja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8dc64b6-4ae1-46f1-a880-0e3f3c60d265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a6de7f-9a7d-44e4-97fb-e8bac6cc095b","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Het_mondatbol_all_a_Fidesz_europai_valasztasi_programja","timestamp":"2019. április. 05. 17:22","title":"Összesen hét mondatból áll a Fidesz európai választási programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9257eead-ba4f-4ee8-855d-1639b9f7dec5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hamarosan visszatér New York-i turnéjáról a Budapesti Fesztiválzenekar, és megkezdi a Közösségi Hét elnevezésű rendezvénysorozatát, amelynek keretében több vidéki városban is ingyenes koncerteket ad majd. ","shortLead":"Hamarosan visszatér New York-i turnéjáról a Budapesti Fesztiválzenekar, és megkezdi a Közösségi Hét elnevezésű...","id":"20190404_Ismet_ingyen_koncertezik_a_Fesztivalzenekar__soroljuk_a_helyszineket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9257eead-ba4f-4ee8-855d-1639b9f7dec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8f8022-83cd-4ea9-9000-ea9d6ae73772","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Ismet_ingyen_koncertezik_a_Fesztivalzenekar__soroljuk_a_helyszineket","timestamp":"2019. április. 04. 14:12","title":"Ismét ingyen koncertezik a Fesztiválzenekar – soroljuk a helyszíneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]