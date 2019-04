Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a033f1a1-b737-48b8-a3cf-3d6c88b533c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Idlibben és Damaszkuszban robbant autóba rejtett pokolgép, eddig 18 halottról számolnak be források.\r

\r

","shortLead":"Idlibben és Damaszkuszban robbant autóba rejtett pokolgép, eddig 18 halottról számolnak be források.\r

\r

","id":"20190424_Terrorakcio_tortent_Sziriaban_halalos_aldozatok_is_vannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a033f1a1-b737-48b8-a3cf-3d6c88b533c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf94d81b-f297-4d4d-b6c9-7f7f30219da2","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Terrorakcio_tortent_Sziriaban_halalos_aldozatok_is_vannak","timestamp":"2019. április. 24. 12:32","title":"Terrorakció történt Szíriában, halálos áldozatok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezt ígéri az igazgatóság elnöke. ","shortLead":"Ezt ígéri az igazgatóság elnöke. ","id":"20190425_Elebe_megy_az_ujabb_sztrajknak_az_Audi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c7c92b-749e-4f2c-8c12-bee56deaac50","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Elebe_megy_az_ujabb_sztrajknak_az_Audi","timestamp":"2019. április. 25. 10:32","title":"Elébe megy az újabb sztrájknak az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az élénkülés a befektetők figyelmét a lakáspiac felé fordította, ugyanakkor egyre többet kell fizetni egy ingatlan megvásárlásáért. Ebben a helyzetben érdemes még vásárolni, akár lakáshitellel kiegészítve? A várható hozamok és kockázatok elemzése segítséget nyújthat a kérdés megválaszolásában.","shortLead":"Az élénkülés a befektetők figyelmét a lakáspiac felé fordította, ugyanakkor egyre többet kell fizetni egy ingatlan...","id":"20190425_Ilyen_eszement_arak_mellett_meg_mindig_jo_befektetes_az_ingatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c5a1b3-0589-48ab-9a4d-3e5a4696f0a6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190425_Ilyen_eszement_arak_mellett_meg_mindig_jo_befektetes_az_ingatlan","timestamp":"2019. április. 25. 14:15","title":"Ilyen eszement árak mellett még mindig jó befektetés az ingatlan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02161827-90f1-4425-b52a-66b282728590","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gigászi nyeremény az USA történetének harmadik legnagyobb lottónyereménye. ","shortLead":"A gigászi nyeremény az USA történetének harmadik legnagyobb lottónyereménye. ","id":"20190424_On_mihez_kezdene_215_milliard_forinttal_Ez_a_24_eves_fiu_epp_ennyit_nyert_a_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02161827-90f1-4425-b52a-66b282728590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"913e28bc-83af-429e-aa7c-9c50be66664f","keywords":null,"link":"/elet/20190424_On_mihez_kezdene_215_milliard_forinttal_Ez_a_24_eves_fiu_epp_ennyit_nyert_a_lotton","timestamp":"2019. április. 24. 14:32","title":"Ön mihez kezdene 215 milliárd forinttal? Ez a 24 éves fiú épp ennyit nyert a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden összeszerelt Galaxy Foldot ellenőrizni fog a Samsung, hogy kiderítsék, mi baja a telefonnak, ezért az újságíróknak kiküldött tesztpéldányokat is visszakérik. ","shortLead":"Minden összeszerelt Galaxy Foldot ellenőrizni fog a Samsung, hogy kiderítsék, mi baja a telefonnak, ezért...","id":"20190423_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_problemak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e777478-f206-4937-a3a4-c04545a2899a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_problemak","timestamp":"2019. április. 23. 20:03","title":"Visszakéri a tesztpéldányokat az összehajtható telefonjából a Samsung, hogy megnézzék, mi vele a gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55da6835-43c8-4db6-b596-c822f755f48b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányfő arra figyelmeztet, hogy a több mint 320 halálos áldozatot követelő terrortámadásokban közreműködő szélsőségesek közül többen továbbra is szökésben vannak. ","shortLead":"A kormányfő arra figyelmeztet, hogy a több mint 320 halálos áldozatot követelő terrortámadásokban közreműködő...","id":"20190423_sri_lanka_ujabb_terrortamadas_merenylet_szelsosegesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55da6835-43c8-4db6-b596-c822f755f48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec0cb62-4f98-44e9-8217-3bd426eb8836","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_sri_lanka_ujabb_terrortamadas_merenylet_szelsosegesek","timestamp":"2019. április. 23. 17:46","title":"Újabb merényletekre számítanak Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcbd7f8-4d8a-4223-9fda-e57fb56ee6d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy ha szakállas, inkább kutyasimogatás előtt kellene kezet mosnia?","shortLead":"Lehet, hogy ha szakállas, inkább kutyasimogatás előtt kellene kezet mosnia?","id":"20190424_Tobb_bakteriumot_rejt_a_ferfiak_szakalla_mint_a_kutyak_szore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebcbd7f8-4d8a-4223-9fda-e57fb56ee6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610fa229-9de3-4a11-b117-3af932e14383","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_Tobb_bakteriumot_rejt_a_ferfiak_szakalla_mint_a_kutyak_szore","timestamp":"2019. április. 24. 15:48","title":"Több baktériumot rejt a férfiak szakálla, mint a kutyák szőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóságok új fegyvere véget vethet a lyukas kipufogók és a felelőtlen autótuning okozta zajterhelésnek.","shortLead":"A hatóságok új fegyvere véget vethet a lyukas kipufogók és a felelőtlen autótuning okozta zajterhelésnek.","id":"20190425_hangmeros_uj_traffipaxokkal_szurnek_ki_az_uvolto_autokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba759075-a71c-43b3-bcd3-3860838f48e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_hangmeros_uj_traffipaxokkal_szurnek_ki_az_uvolto_autokat","timestamp":"2019. április. 25. 06:41","title":"Hangmérős új traffipaxokkal szűrnék ki az üvöltő autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]