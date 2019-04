Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a552d4bc-9b1e-4b23-b0f7-0d26df80c01b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fülöpházán és Pitvaroson is a 31 fokot közelítette a hőmérséklet pénteken, de a rekord Békéssámsonban és Pitvaroson is megdőlt.","shortLead":"Fülöpházán és Pitvaroson is a 31 fokot közelítette a hőmérséklet pénteken, de a rekord Békéssámsonban és Pitvaroson is...","id":"20190426_A_DelAlfoldon_mar_30_fok_volt_meg_is_dolt_a_melegrekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a552d4bc-9b1e-4b23-b0f7-0d26df80c01b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5881b48f-ea98-4de5-afb3-a3e2ddd74e6c","keywords":null,"link":"/elet/20190426_A_DelAlfoldon_mar_30_fok_volt_meg_is_dolt_a_melegrekord","timestamp":"2019. április. 26. 15:06","title":"A Dél-Alföldön már 30,9 fok volt, meg is dőlt a melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf949e3-0464-4b42-919e-fcbe3ce8e36a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindegy, hogy milyen biztonsági ülésbe ültetjük a legkisebbeket - a tesztelők ezúttal nyolc ilyen terméket hasonlítottak össze. ","shortLead":"Nem mindegy, hogy milyen biztonsági ülésbe ültetjük a legkisebbeket - a tesztelők ezúttal nyolc ilyen terméket...","id":"20190427_itt_a_legfrissebb_gyerekulesteszt_csak_egy_tipus_kapott_kivalo_minositest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bf949e3-0464-4b42-919e-fcbe3ce8e36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b9bb6b-f502-4650-9662-16b9008bfdb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_itt_a_legfrissebb_gyerekulesteszt_csak_egy_tipus_kapott_kivalo_minositest","timestamp":"2019. április. 27. 06:41","title":"Itt a legfrissebb gyerekülésteszt, csak egy típus kapott kiváló minősítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rajta kívül nem indul más magyar úszó a FINA új sorozatának nyitányán. ","shortLead":"Rajta kívül nem indul más magyar úszó a FINA új sorozatának nyitányán. ","id":"20190426_hosszu_katinka_fina_bajnokok_sorozata_uszoverseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb01f424-8616-4772-b916-0afe2c8f0128","keywords":null,"link":"/sport/20190426_hosszu_katinka_fina_bajnokok_sorozata_uszoverseny","timestamp":"2019. április. 26. 12:36","title":"Hosszú Katinka beleveti magát a bajnokok ligájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalábbis egy sor afrikai országot találunk a legtöbbet panaszkodók, és egy sor latin-amerikait a legvidámabbak között az úgynevezett Gallup-felmérés szerint. Az is tanulságos, hogy 2006 óta, amióta a kutatást csinálják, a tavalyi évben mérték a legpesszimistább világlátást, az az előttit pedig tavalyelőtt.","shortLead":"Legalábbis egy sor afrikai országot találunk a legtöbbet panaszkodók, és egy sor latin-amerikait a legvidámabbak között...","id":"20190425_Az_afrikaiak_a_legszomorubbak_a_latinamerikaiak_a_legboldogabbak_a_legujabb_kutatas_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b63ff3b-e9b1-45d2-8937-d752557eab41","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_Az_afrikaiak_a_legszomorubbak_a_latinamerikaiak_a_legboldogabbak_a_legujabb_kutatas_szerint","timestamp":"2019. április. 25. 21:52","title":"Az afrikaiak a legszomorúbbak, a latin-amerikaiak a legboldogabbak egy új kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d334ff-a852-40ba-9361-2661abe5f1e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Film készül a színész életének egyik legnehezebb időszakáról.","shortLead":"Film készül a színész életének egyik legnehezebb időszakáról.","id":"20190427_Szabo_Gyozo_egy_idore_visszater_a_drogpokolba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32d334ff-a852-40ba-9361-2661abe5f1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b346559a-7caa-4000-9c41-bb69c9b467d4","keywords":null,"link":"/kultura/20190427_Szabo_Gyozo_egy_idore_visszater_a_drogpokolba","timestamp":"2019. április. 27. 08:57","title":"Szabó Győző egy időre visszatér a drogpokolba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac47fa59-4d38-46e5-91c9-a6e2def1d637","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal egyetlen \"lóerő\" is elegendő volt az 1 tonnánál jelentősen nehezebb személyautó megmozdításához.","shortLead":"Ezúttal egyetlen \"lóerő\" is elegendő volt az 1 tonnánál jelentősen nehezebb személyautó megmozdításához.","id":"20190426_egy_lo_huzta_ki_a_bajbol_az_elakadt_uj_ford_focust__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac47fa59-4d38-46e5-91c9-a6e2def1d637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb02202e-bc91-4501-8208-02e61e6c4cc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_egy_lo_huzta_ki_a_bajbol_az_elakadt_uj_ford_focust__video","timestamp":"2019. április. 26. 08:21","title":"Egy ló húzta ki a bajból az elakadt új Ford Focust – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) egyre több határozatot hoz, melyek már a 2018. május 25-től élő GDPR-rendeletre épülnek. Ezen döntések között több olyan is található, melyben a hatóság az adatbiztonsági kötelezettségek megsértése okán szabott ki adatvédelmi bírságot. Az Adózóna összegyűjtötte, mire kell figyelni, hogy elkerüljék a büntetést.","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) egyre több határozatot hoz, melyek már a 2018. május 25-től...","id":"20190426_Egy_rossz_cimre_kikuldott_mail_miatt_is_oriasi_birsag_jarhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a686322-0fee-4be1-bb7a-452cd91fff12","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Egy_rossz_cimre_kikuldott_mail_miatt_is_oriasi_birsag_jarhat","timestamp":"2019. április. 26. 09:49","title":"Egy rossz címre kiküldött mail miatt is óriási bírság járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb nyílt levelet írtak a budaörsi pedagógusok a miniszterelnöknek, ezúttal arról, hogy igenis vegye át az elsőt.\r

\r

","shortLead":"Újabb nyílt levelet írtak a budaörsi pedagógusok a miniszterelnöknek, ezúttal arról, hogy igenis vegye át az elsőt.\r

\r

","id":"20190426_Nem_hiszik_hogy_Orban_hajtotta_el_oket_nem_adjak_fel_a_budaorsi_tanarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb776a9-86f7-4eea-8bcd-332518741bd6","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Nem_hiszik_hogy_Orban_hajtotta_el_oket_nem_adjak_fel_a_budaorsi_tanarok","timestamp":"2019. április. 26. 11:21","title":"Nem hiszik, hogy Orbán hajtotta el őket, nem adják fel a budaörsi tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]