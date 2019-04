Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a6ca486-e1c9-4d84-92b0-2b8d0bb9f7ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szélütés vagy más egészségügyi ok miatt beszédképtelenné vált pácienseknek nyújthat reményt az agyi jeleket szintetikus beszéddé alakító új technológia, amelyet amerikai kutatók fejlesztettek ki. ","shortLead":"A szélütés vagy más egészségügyi ok miatt beszédképtelenné vált pácienseknek nyújthat reményt az agyi jeleket...","id":"20190428_agyi_jeleket_szintetikus_beszed_alakitas_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a6ca486-e1c9-4d84-92b0-2b8d0bb9f7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6966d7c-bea1-4ae0-b4c7-ad78415adae1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_agyi_jeleket_szintetikus_beszed_alakitas_technologia","timestamp":"2019. április. 28. 19:03","title":"\"Sokkoló az eredmény\" – a gondolatokat alakítja beszéddé egy új technológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45fd25b-0d7e-455b-9678-679b948d64e3","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Spanyolország már megint ott tart, hogy nem tart sehol. Előrehozott parlamenti választásokat tartanak vasárnap, a választást a hagyományos baloldal nyerheti, de kormányt nem tudnak majd alakítani egyedül. Lehet, másokkal sem.","shortLead":"Spanyolország már megint ott tart, hogy nem tart sehol. Előrehozott parlamenti választásokat tartanak vasárnap...","id":"20190427_spanyol_valasztasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a45fd25b-0d7e-455b-9678-679b948d64e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023b4a39-5cfb-4617-9342-dff88efe3a7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_spanyol_valasztasok","timestamp":"2019. április. 27. 15:30","title":"A szélsőjobb előretörésétől tartanak a spanyolok, de az újbalos populisták okozhatnak meglepetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3f9a5c-4136-40eb-aaa5-8f2d4eb4ac71","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eddig ismert egyik legnagyobb, teniszlabda méretű nyersgyémántra bukkantak Botswanában, a 350 grammos, 1758 karátos drágakő tisztasága azonban nem a legjobb minőségű, így várhatóan csak a szokásosnál alacsonyabb áron tudják majd értékesíteni.","shortLead":"Az eddig ismert egyik legnagyobb, teniszlabda méretű nyersgyémántra bukkantak Botswanában, a 350 grammos, 1758 karátos...","id":"20190427_Teniszlabda_meretu_nyersgyemantot_talaltak_Botswanaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a3f9a5c-4136-40eb-aaa5-8f2d4eb4ac71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec647858-d56f-4a45-9f18-349fef7bbff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Teniszlabda_meretu_nyersgyemantot_talaltak_Botswanaban","timestamp":"2019. április. 27. 12:29","title":"Teniszlabda méretű nyersgyémántot találtak Botswanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök Rabatban és Marrákesben folytat majd tárgyalásokat","shortLead":"A házelnök Rabatban és Marrákesben folytat majd tárgyalásokat","id":"20190428_Kover_Laszlo_hivatalos_utra_megy_Marokkoba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5c5f9c-d55d-496c-bdf0-6fc0057182bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Kover_Laszlo_hivatalos_utra_megy_Marokkoba","timestamp":"2019. április. 28. 16:55","title":"Kövér László hivatalos útra megy Marokkóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99f62bd-6f2d-44b4-a706-c3bddad456f8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olasz és egyiptomi régészek 34 múmiát találtak egy ókori sírban, amelyet a dél-egyiptomi Asszuánban tártak fel. A maradványok a fáraók későkorából és a görög-római időszakból származnak, a Kr.e. 6. század és a negyedik század közötti időszakból. ","shortLead":"Olasz és egyiptomi régészek 34 múmiát találtak egy ókori sírban, amelyet a dél-egyiptomi Asszuánban tártak fel...","id":"20190428_egyiptom_mumiak_asszuan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b99f62bd-6f2d-44b4-a706-c3bddad456f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2604a7d3-7f41-463d-990a-7688ce44618f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_egyiptom_mumiak_asszuan","timestamp":"2019. április. 28. 09:03","title":"Egyszerre 34 múmiára bukkantak Egyiptomban, legalább 1600 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idős vezető két zebrán is áthajtott, majd a megállóban kötött ki.","shortLead":"Az idős vezető két zebrán is áthajtott, majd a megállóban kötött ki.","id":"20190427_Elaludt_a_90_eves_sofor_majd_belehajtott_egy_allo_buszba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43519db8-819c-43fd-adcf-dbfa738a6524","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Elaludt_a_90_eves_sofor_majd_belehajtott_egy_allo_buszba","timestamp":"2019. április. 27. 20:16","title":"Arra ébredt a 90 éves sofőr, hogy belehajtott egy álló buszba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67513f4-15bb-4ec9-9f1a-ff05d0372e4a","c_author":"","category":"vilag","description":"A szocialisták nyerhetik a választásokat, a baloldali többség viszont nem biztos egyelőre a parlamentben.","shortLead":"A szocialisták nyerhetik a választásokat, a baloldali többség viszont nem biztos egyelőre a parlamentben.","id":"20190428_Nyerhetnek_a_szocialistak_a_spanyol_valasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c67513f4-15bb-4ec9-9f1a-ff05d0372e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea01eb8-a85c-4b9d-bd6d-c3ebf2103cdc","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Nyerhetnek_a_szocialistak_a_spanyol_valasztasokon","timestamp":"2019. április. 28. 21:05","title":"Nyerhetnek a szocialisták a spanyol választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22425ae1-9cc3-47db-ba36-0b1eafa803a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","id":"20190428_Sao_Paulo_modell_meghalt_kifuto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22425ae1-9cc3-47db-ba36-0b1eafa803a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38281e7-66e5-4461-b4ed-b1eb6c3be5ce","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Sao_Paulo_modell_meghalt_kifuto","timestamp":"2019. április. 28. 16:50","title":"A kifutón halt meg egy modell São Paulóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]