Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európa új gépkocsipiaca a múlt hónapban újabb csökkenést mutatott, már a hetedik egymást követő időszakban – olyan tényezők miatt, mint a dízeltilalom, az általánosan is csökkenő fogyasztói bizalom és a Brexit körüli események.","shortLead":"Európa új gépkocsipiaca a múlt hónapban újabb csökkenést mutatott, már a hetedik egymást követő időszakban – olyan...","id":"20190430_Ket_evtizedes_melyponton_a_dizelek_a_Tesla_Model_3_pedig_jott_es_tarolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d7a0cd-0650-4bcf-8d6a-131bb13c9e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_Ket_evtizedes_melyponton_a_dizelek_a_Tesla_Model_3_pedig_jott_es_tarolt","timestamp":"2019. április. 30. 09:21","title":"Történelmi mélyponton a dízelek, a Tesla Model 3 pedig jött és tarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező bejutott a nyolcaddöntőbe az 586 ezer euró (185 millió forint) összdíjazású müncheni salakpályás férfi tornán.","shortLead":"A magyar teniszező bejutott a nyolcaddöntőbe az 586 ezer euró (185 millió forint) összdíjazású müncheni salakpályás...","id":"20190429_fucsovics_marton_munchen_tenisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d298e3d1-3a70-4c65-bdfc-b9d1e8ba5769","keywords":null,"link":"/sport/20190429_fucsovics_marton_munchen_tenisz","timestamp":"2019. április. 29. 19:10","title":"Nagy csatában jutott tovább Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Új zónabérletet is bevezetnek.","shortLead":"Új zónabérletet is bevezetnek.","id":"20190430_Surubben_jarnak_majus_kozepetol_a_buszok_az_agglomeraciobol_Budara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82197323-b79a-4b66-9db6-12001e750bc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190430_Surubben_jarnak_majus_kozepetol_a_buszok_az_agglomeraciobol_Budara","timestamp":"2019. április. 30. 14:54","title":"Sűrűbben járnak május közepétől a buszok az agglomerációból Budára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f074a5bf-7283-4374-80af-74aeba6f7804","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Áprilisban egy budapesti garázst átlagosan 4,1 millió forintért hirdettek az eladók, ez a tavaly januári szinthez képest 36 százalékos drágulást jelent.","shortLead":"Áprilisban egy budapesti garázst átlagosan 4,1 millió forintért hirdettek az eladók, ez a tavaly januári szinthez...","id":"20190429_Negy_ev_alatt_a_duplajara_nottek_a_garazsarak_a_fovarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f074a5bf-7283-4374-80af-74aeba6f7804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3a307d-94d5-4269-b009-187e467721af","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190429_Negy_ev_alatt_a_duplajara_nottek_a_garazsarak_a_fovarosban","timestamp":"2019. április. 29. 07:58","title":"Négy év alatt a duplájára nőttek a garázsárak a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anyagi gondjai vannak a Larvik HK-nak, elvesztette a felnőtt játékosait.","shortLead":"Anyagi gondjai vannak a Larvik HK-nak, elvesztette a felnőtt játékosait.","id":"20190430_larvik_hk_kezilabda_felnott_csapat_szerzodesbontas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cff302-b4ef-4d73-aee9-9944548e153d","keywords":null,"link":"/sport/20190430_larvik_hk_kezilabda_felnott_csapat_szerzodesbontas","timestamp":"2019. április. 30. 13:09","title":"Az összes játékosa otthagyta a norvég sikercsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8d244b-4f19-4f8a-bd8e-8d28730a6aac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha júniusban Supernem-, Punnany Massif- vagy Parno Graszt-koncertre megy, a nehéz sorsú gyerekeken is segíthet. ","shortLead":"Ha júniusban Supernem-, Punnany Massif- vagy Parno Graszt-koncertre megy, a nehéz sorsú gyerekeken is segíthet. ","id":"20190429_Budapest_Park_Unicef_koncert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb8d244b-4f19-4f8a-bd8e-8d28730a6aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde4bb23-e300-48ec-9a7c-4a5850838c1d","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Budapest_Park_Unicef_koncert","timestamp":"2019. április. 29. 10:40","title":"Hosszú titkolózás után állt össze a nyár egyik legnagyobb koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2fc98e-da94-4490-85ec-b4beb44e92f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem először kérte a politikusokat a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány arra, hogy ne használjanak gyerekeket kampánycélokra. Felhívásukra, amelyet 18 párthoz juttattak el, egyetlen helyről érkezett visszajelzés.","shortLead":"Nem először kérte a politikusokat a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány arra, hogy ne használjanak gyerekeket...","id":"20190429_gyerekjogok_kampany_politikusok_hintalovon_gyermekjogi_alapitvany_ombudsman_biodiszlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca2fc98e-da94-4490-85ec-b4beb44e92f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55c8f48-12f8-459c-8d7b-1fad4a4128a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_gyerekjogok_kampany_politikusok_hintalovon_gyermekjogi_alapitvany_ombudsman_biodiszlet","timestamp":"2019. április. 29. 16:05","title":"Tizennyolcból egy: ennyire törődnek a pártok a gyerekjogokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70ddcf5-d07d-4074-b2a6-a3fd31e55590","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A közhiedelemmel ellentétben a Z generáció tagjai egyáltalán nem lazák. Ellenkezőleg, rendkívül fontos számukra a személyes teljesítmény, ezért képesek folyamatosan, pihenést nem ismerve dolgozni, amit állandó online jelenlétük is elősegít. De vajon hogyan tudjuk ezt a bennük rejlő erőforrást előhozni munkáltatóként, anélkül, hogy túlságosan lemerítenénk őket?","shortLead":"A közhiedelemmel ellentétben a Z generáció tagjai egyáltalán nem lazák. Ellenkezőleg, rendkívül fontos számukra...","id":"20190430_3_tipp_hogyan_legyel_a_Z_generacio_idealis_munkaadoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e70ddcf5-d07d-4074-b2a6-a3fd31e55590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a54384-2253-41ec-a2b0-b047b48456be","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190430_3_tipp_hogyan_legyel_a_Z_generacio_idealis_munkaadoja","timestamp":"2019. április. 30. 15:02","title":"3 tipp, hogyan legyél a Z generáció ideális munkaadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"}]