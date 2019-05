Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2df0328a-993b-47d7-839a-b3c5e36e0f7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a pletykáknak, 2019-ben már nem kell külön fizetni azért, hogy gyorsan lehessen tölteni az új iPhone-okat.","shortLead":"Ha hihetünk a pletykáknak, 2019-ben már nem kell külön fizetni azért, hogy gyorsan lehessen tölteni az új iPhone-okat.","id":"20190430_apple_iphone_xi_iphone_11_okostelefon_gyorstolto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2df0328a-993b-47d7-839a-b3c5e36e0f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf626c7c-0dad-43d4-b542-ea31f65e6707","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_apple_iphone_xi_iphone_11_okostelefon_gyorstolto","timestamp":"2019. április. 30. 18:03","title":"A felhasználók régi vágya teljesülhet az idei iPhone-ok érkezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európa új gépkocsipiaca a múlt hónapban újabb csökkenést mutatott, már a hetedik egymást követő időszakban – olyan tényezők miatt, mint a dízeltilalom, az általánosan is csökkenő fogyasztói bizalom és a Brexit körüli események.","shortLead":"Európa új gépkocsipiaca a múlt hónapban újabb csökkenést mutatott, már a hetedik egymást követő időszakban – olyan...","id":"20190430_Ket_evtizedes_melyponton_a_dizelek_a_Tesla_Model_3_pedig_jott_es_tarolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae288313-763e-4848-9e33-edb7657f860d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d7a0cd-0650-4bcf-8d6a-131bb13c9e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_Ket_evtizedes_melyponton_a_dizelek_a_Tesla_Model_3_pedig_jott_es_tarolt","timestamp":"2019. április. 30. 09:21","title":"Történelmi mélyponton a dízelek, a Tesla Model 3 pedig jött és tarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671f4aca-9562-4baf-b3c0-5e3234ad2352","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzines autók közt ikon volt, a villanyvilágban is megmarad annak a Mustang? ","shortLead":"A benzines autók közt ikon volt, a villanyvilágban is megmarad annak a Mustang? ","id":"20190501_elektromos_suv_ford_mustang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=671f4aca-9562-4baf-b3c0-5e3234ad2352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7184b4e-64c3-4f57-bbf7-09957abedbbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190501_elektromos_suv_ford_mustang","timestamp":"2019. május. 01. 11:11","title":"Szentségtörés, de nem festene rosszul az elektromos SUV Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af66214c-53f2-44cd-9107-b00731ac44b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mateusz Morawiecki az EU-csatlakozás 15. évfordulójára hívta Varsóba kollégáit.\r

\r

","shortLead":"Mateusz Morawiecki az EU-csatlakozás 15. évfordulójára hívta Varsóba kollégáit.\r

\r

","id":"20190430_Varsoban_unnepli_a_majus_elsejet_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af66214c-53f2-44cd-9107-b00731ac44b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8dc52f-830a-4a6e-b20c-715ee7e81e47","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Varsoban_unnepli_a_majus_elsejet_Orban_Viktor","timestamp":"2019. április. 30. 19:06","title":"Varsóban ünnepli a május elsejét Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b291c96-317f-48f3-a26a-74fd44a8307b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel kiszállt, a Qualcomm beszállt – mármint ami az 5G-modemek szállítását illeti az Apple-nek. Azonban egy másik nagy név is felbukkant a lehetséges beszállítók között.","shortLead":"Az Intel kiszállt, a Qualcomm beszállt – mármint ami az 5G-modemek szállítását illeti az Apple-nek. Azonban egy másik...","id":"20190430_qualcomm_apple_5g_modemek_iphone_5g","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b291c96-317f-48f3-a26a-74fd44a8307b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996e79d4-ba4a-41f9-bbed-ee5ac6320f29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_qualcomm_apple_5g_modemek_iphone_5g","timestamp":"2019. április. 30. 10:03","title":"Túl a konkurencián: ezek a cégek segíthetnek, hogy legyen 5G-s iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4829810-914c-4891-99b3-c9cb5dd67fa5","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"itthon","description":"2004. május 1-je fontos dátum Magyarországon és a térségben, 15 éve csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Frans Timmermans azt mondja, bízik abban, hogy az uniós széthúzás múló jelenség, Jean-Claude Juncker szerint megy az egymásnak feszülés rendesen, Balázs Péter szerint pedig Magyarországot ma már nem vennék fel az EU-ba. A hvg.hu emlékezik, múltat idéz és a jövőbe tekint az évfordulón.","shortLead":"2004. május 1-je fontos dátum Magyarországon és a térségben, 15 éve csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Frans Timmermans...","id":"20190501_15_eve_az_EUban_Minden_tagallam_meghulyult_a_belepes_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4829810-914c-4891-99b3-c9cb5dd67fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d051917c-6c30-40d5-83e3-5145cc85f0b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_15_eve_az_EUban_Minden_tagallam_meghulyult_a_belepes_utan","timestamp":"2019. május. 01. 07:00","title":"15 éve az EU-ban: „Minden tagállam meghülyült a belépés után”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A babát a csirkefeldolgozó üzemben dolgozó apukája próbálta megölni. A nagymama a mentőknek azt mondta, a gyereknek nincs baja, majd a háziorvosnak azt, hogy csak üvegbe esett. Az orvos hitt neki. A nagymamát felfüggesztett börtönre, az orvost két év próbára bocsátották.","shortLead":"A babát a csirkefeldolgozó üzemben dolgozó apukája próbálta megölni. A nagymama a mentőknek azt mondta, a gyereknek...","id":"20190429_A_nagymama_es_az_orvos_is_meguszta_a_bortont_akik_nem_vettek_eszre_a_megkeselt_kisbaba_seruleseit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9619d3a-f3fd-42a7-bb3a-ed999c4d90a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_A_nagymama_es_az_orvos_is_meguszta_a_bortont_akik_nem_vettek_eszre_a_megkeselt_kisbaba_seruleseit","timestamp":"2019. április. 29. 20:39","title":"A nagymama és az orvos is megúszta a börtönt, akik nem vették észre a megkéselt kisbaba sérüléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljes ellentámadást indított a kormány. ","shortLead":"Teljes ellentámadást indított a kormány. ","id":"20190501_Levelben_vonja_kerdore_Szijjarto_a_kormanynak_levelet_iro_ENSZjelentestevot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ddf6cc-f32d-43e3-b6b7-bbe8b3fbc632","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_Levelben_vonja_kerdore_Szijjarto_a_kormanynak_levelet_iro_ENSZjelentestevot","timestamp":"2019. május. 01. 09:15","title":"Levélben vonja kérdőre Szijjártó a kormánynak levelet író ENSZ-jelentéstevőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]