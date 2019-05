Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn áramszünet volt a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén, de a NASA szerint nincs nagy baj.","shortLead":"Hétfőn áramszünet volt a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén, de a NASA szerint nincs nagy baj.","id":"20190501_nemzetkozi_urallomas_iss_aramszunet_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55208730-5207-4c24-9de5-6b2a7e701551","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_nemzetkozi_urallomas_iss_aramszunet_urkutatas","timestamp":"2019. május. 01. 10:03","title":"Meghibásodott egy kapcsoló, áramkimaradás volt a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75131356-4409-4095-a899-95fbe937b2e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Liverpool német vezetőedzője szerint a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonásán a legjobb teljesítményt nyújtották a kupasorozat idei, valamint az előző szezonját is figyelembe véve, amikor pedig döntősök voltak. Az angol csapat mindezek ellenére 3-0-ra elveszítette a Barcelona elleni idegenbeli találkozót. ","shortLead":"A Liverpool német vezetőedzője szerint a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első felvonásán a legjobb...","id":"20190502_barcelona_liverpool_bajnokok_ligaja_jurgen_klopp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75131356-4409-4095-a899-95fbe937b2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1320301-2d50-464a-bdbf-28a77a252c50","keywords":null,"link":"/sport/20190502_barcelona_liverpool_bajnokok_ligaja_jurgen_klopp","timestamp":"2019. május. 02. 10:25","title":"Klopp: Nem tudom, játszhattunk-e volna jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fe6b01-03ae-4b6e-bab5-05e76cf221fb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kevesebb a lopás és a betörés, több a gazdasági bűncselekmény.","shortLead":"Kevesebb a lopás és a betörés, több a gazdasági bűncselekmény.","id":"20190502_Majdnem_husz_eve_nem_volt_ilyen_keves_buncselekmeny_Becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fe6b01-03ae-4b6e-bab5-05e76cf221fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e7c18d-01fe-4614-82e2-8e661eec2558","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Majdnem_husz_eve_nem_volt_ilyen_keves_buncselekmeny_Becsben","timestamp":"2019. május. 02. 18:31","title":"Majdnem húsz éve nem volt ilyen kevés bűncselekmény Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gomoly- és fátyolfelhők mellett mindenütt többórás napsütésre készülhetünk az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"A gomoly- és fátyolfelhők mellett mindenütt többórás napsütésre készülhetünk az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20190502_kellemes_ido_zaporok_zivatarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3ddbde-4637-46ee-9f69-fe35cdfd3c27","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_kellemes_ido_zaporok_zivatarok","timestamp":"2019. május. 02. 05:23","title":"Zivatarok zavarhatják meg a kellemes időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook F8 fejlesztői konferenciáján kiderült, nemcsak a Messengert, a közösségi oldal fő applikációját is frissítik a fejlesztők – amit elviekben már mindenki letölthet a mobiljára. Mutatjuk, hogyan néz ki az új app.","shortLead":"A Facebook F8 fejlesztői konferenciáján kiderült, nemcsak a Messengert, a közösségi oldal fő applikációját is frissítik...","id":"20190502_facebook_alkalmazas_f8_fejlesztoi_konferencia_csoportok_esemenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=540faeba-e657-4fef-a2a4-2e3bae8e923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc590f3-7c63-4a61-bcf0-8d890537b62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_facebook_alkalmazas_f8_fejlesztoi_konferencia_csoportok_esemenyek","timestamp":"2019. május. 02. 08:03","title":"Mutatunk néhány képet arról, hogy fog kinézni az új Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem nagyon érdekelte az állatot a divatbemutató. ","shortLead":"Nem nagyon érdekelte az állatot a divatbemutató. ","id":"20190502_Video_Most_a_Diorbemutatot_zavarta_meg_egy_macska","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396a7709-60ec-4c71-9a40-94092bfe54fa","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Video_Most_a_Diorbemutatot_zavarta_meg_egy_macska","timestamp":"2019. május. 02. 08:05","title":"Videó: Most a Dior-bemutatóra sétált be egy macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16101291-e1ca-425f-9350-233683d45982","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201918_avegtelenig_es_tovabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16101291-e1ca-425f-9350-233683d45982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d593046-1e9d-419d-91a1-9b629cefa40e","keywords":null,"link":"/itthon/201918_avegtelenig_es_tovabb","timestamp":"2019. május. 02. 12:30","title":"Farkas Zoltán: A végtelenig és tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671f4aca-9562-4baf-b3c0-5e3234ad2352","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzines autók közt ikon volt, a villanyvilágban is megmarad annak a Mustang? ","shortLead":"A benzines autók közt ikon volt, a villanyvilágban is megmarad annak a Mustang? ","id":"20190501_elektromos_suv_ford_mustang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=671f4aca-9562-4baf-b3c0-5e3234ad2352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7184b4e-64c3-4f57-bbf7-09957abedbbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190501_elektromos_suv_ford_mustang","timestamp":"2019. május. 01. 11:11","title":"Szentségtörés, de nem festene rosszul az elektromos SUV Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]