[{"available":true,"c_guid":"8d5eb4f1-a084-48e0-b19b-7ed03c65885f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Franck Ribéry és Arjen Robben az idény végén elhagyja a Bayern München labdarúgócsapatát.","shortLead":"Franck Ribéry és Arjen Robben az idény végén elhagyja a Bayern München labdarúgócsapatát.","id":"20190505_Ribery_es_Robben_is_tavozik_a_Bayern_Munchentol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5eb4f1-a084-48e0-b19b-7ed03c65885f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75eb341-2834-418c-8115-2c74f7f705fe","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Ribery_es_Robben_is_tavozik_a_Bayern_Munchentol","timestamp":"2019. május. 05. 13:04","title":"Ribéry és Robben is távozik a Bayern Münchentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29eea65d-d670-490c-b1eb-c71d5510b5ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Általános választásokat tartanak Panamában vasárnap, az elnökön és az alelnökön kívül az egykamarás parlament 71 tagjáról és a polgármesterekről is szavaznak.","shortLead":"Általános választásokat tartanak Panamában vasárnap, az elnökön és az alelnökön kívül az egykamarás parlament 71...","id":"20190505_A_mai_panamai_valasztasok_legfobb_temaja_a_korrupcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29eea65d-d670-490c-b1eb-c71d5510b5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5851718b-8f0a-45fc-81d7-4b8e281cc72a","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_A_mai_panamai_valasztasok_legfobb_temaja_a_korrupcio","timestamp":"2019. május. 05. 09:13","title":"A mai panamai választások legfőbb témája a korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db5aa6c-c468-4857-990d-0fbae030d9b5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Száz éve, 1919. május 7-én született Evita, azaz Eva Perón, Juan Perón argentin elnök felesége, a világ egyik legismertebb asszonya, aki a szegénységből küzdötte fel magát a hatalom csúcsára.","shortLead":"Száz éve, 1919. május 7-én született Evita, azaz Eva Perón, Juan Perón argentin elnök felesége, a világ egyik...","id":"20190505_Szinesznonek_indult_first_lady_lett_belole__szaz_eve_szuletett_Evita_Peron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1db5aa6c-c468-4857-990d-0fbae030d9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44dbbc13-b8c9-42a0-af2b-874f9b024148","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Szinesznonek_indult_first_lady_lett_belole__szaz_eve_szuletett_Evita_Peron","timestamp":"2019. május. 05. 09:26","title":"Színésznőnek indult, first lady lett belőle – száz éve született Evita Perón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5969f1-b191-4b43-b643-193875db25ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heinz-Christian Strache osztrák alkancellárral tartott sajtótájékoztatót a magyar kormányfő Budapesten, amelyen világossá tette, hogy az Európai Néppárt csúcsjelöltjét alkalmatlan jelöltnek tartja az Európai Bizottság vezetésére.","shortLead":"Heinz-Christian Strache osztrák alkancellárral tartott sajtótájékoztatót a magyar kormányfő Budapesten, amelyen...","id":"20190506_Salvini_utan_az_osztrak_szelsojobb_vezetojet_fogadja_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d5969f1-b191-4b43-b643-193875db25ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387d7e91-5d1b-4a7a-a39f-b699e157d35b","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Salvini_utan_az_osztrak_szelsojobb_vezetojet_fogadja_Orban_Viktor","timestamp":"2019. május. 06. 15:22","title":"Orbán alkalmatlannak nevezte az Európai Bizottság vezetésére Manfred Webert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fiú! Mindenki egészséges és jól van, a hercegi pár nagyon köszöni a szurkolást. ","shortLead":"Fiú! Mindenki egészséges és jól van, a hercegi pár nagyon köszöni a szurkolást. ","id":"20190506_Megszuletett_Meghan_Markle_gyereke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9178635-68d6-4095-855b-ac31f4047871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adca7ca9-c2be-4b0c-b708-d4a815cc9935","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Megszuletett_Meghan_Markle_gyereke","timestamp":"2019. május. 06. 15:40","title":"Megszületett Meghan Markle és Harry herceg gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef91f6fd-090a-422c-849a-1653c5c9a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább harmincezren vonultak fel Glasgow-ban, hogy támogatásukról biztosítsák Nicola Sturgeont, Skócia első miniszterét, aki a közelmúltban megerősítette, kezdeményezni fogja, hogy hozzanak törvényt egy újabb függetlenségi népszavazás megrendezéséről.","shortLead":"Legalább harmincezren vonultak fel Glasgow-ban, hogy támogatásukról biztosítsák Nicola Sturgeont, Skócia első...","id":"20190504_Tobb_tizezren_vonultak_fuggetlensegert_Glasgowban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef91f6fd-090a-422c-849a-1653c5c9a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f65a84-33a2-470e-a2a2-9dd1b24e66af","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Tobb_tizezren_vonultak_fuggetlensegert_Glasgowban","timestamp":"2019. május. 04. 20:24","title":"Több tízezren vonultak a függetlenségért Glasgow-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa3e18f-d460-4ceb-96a2-d09264f1ab61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyosan összevertek egy helyi szinten ismert újságírót az Ukrajna középső részén lévő Cserkaszi városában a hétvégén.","shortLead":"Súlyosan összevertek egy helyi szinten ismert újságírót az Ukrajna középső részén lévő Cserkaszi városában a hétvégén.","id":"20190505_Agybafobe_vertek_egy_ukran_ujsagirot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aa3e18f-d460-4ceb-96a2-d09264f1ab61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e307ad-770b-4b0f-86b2-25d35bc0282c","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Agybafobe_vertek_egy_ukran_ujsagirot","timestamp":"2019. május. 05. 16:58","title":"Agyba-főbe vertek egy ukrán újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néha egy apró hiba is óriási galibát tud okozni, amit jó \"néhány\" Firefox-használó most a saját bőrén is megtapasztalhatott. ","shortLead":"Néha egy apró hiba is óriási galibát tud okozni, amit jó \"néhány\" Firefox-használó most a saját bőrén is...","id":"20190506_mozilla_firefox_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae0e3e8-6dae-44ec-9428-3e8f1a9d862d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_mozilla_firefox_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","timestamp":"2019. május. 06. 08:33","title":"Beütött a baj a Firefoxnál, véletlenül \"tönkretették\" a bővítményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]