Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22f564ef-1453-46f2-b706-8e3ab9201d31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 12-vel mutatkozott be a Screen Time (Képernyőidő) funkció, amellyel ellenőrizhető az okostelefon képernyője előtt töltött idő. Persze harmadik fél alkalmazásai is használhatók erre, azonban úgy tűnik, ez nem nagyon tetszik az Apple-nek.","shortLead":"Az iOS 12-vel mutatkozott be a Screen Time (Képernyőidő) funkció, amellyel ellenőrizhető az okostelefon képernyője...","id":"20190430_screen_time_konkurens_alkalmazasok_kivetele_az_app_storebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22f564ef-1453-46f2-b706-8e3ab9201d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1785ac7-2dae-4a3d-8ac1-d7ad8bf04d27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_screen_time_konkurens_alkalmazasok_kivetele_az_app_storebol","timestamp":"2019. április. 30. 17:03","title":"Durva vád: csendben ellehetetlenít az Apple rivális alkalmazásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9464f7b6-267a-466d-b3ee-0e7ea70fdd47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A venezuelai kormány szerint vége a puccskísérletnek, az összecsapásokban legalább 69-en sérültek meg. ","shortLead":"A venezuelai kormány szerint vége a puccskísérletnek, az összecsapásokban legalább 69-en sérültek meg. ","id":"20190501_Maduro_szerint_meghiusitottak_Guaido_puccskiserletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9464f7b6-267a-466d-b3ee-0e7ea70fdd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dea7d92-0066-4520-b25e-d87efae3ea29","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_Maduro_szerint_meghiusitottak_Guaido_puccskiserletet","timestamp":"2019. május. 01. 08:52","title":"Maduro szerint meghiúsították Guaidó puccskísérletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792b27b5-7fca-412f-b6ad-2efe8a1852c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mindspace civil szervezet minden szombaton közösségi reggelit tartott a Rákóczi téri vásárcsarnokban. Most egy ideig nem fog. ","shortLead":"A Mindspace civil szervezet minden szombaton közösségi reggelit tartott a Rákóczi téri vásárcsarnokban. Most egy ideig...","id":"20190430_Tartanak_a_politizalastol_ezert_inkabb_betiltottak_az_osszes_rendezvenyt_a_budapesti_piacokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=792b27b5-7fca-412f-b6ad-2efe8a1852c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112b8323-b848-4143-9006-fc04bf05e78d","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Tartanak_a_politizalastol_ezert_inkabb_betiltottak_az_osszes_rendezvenyt_a_budapesti_piacokon","timestamp":"2019. április. 30. 16:23","title":"Tartanak a politizálástól, ezért inkább betiltották az összes rendezvényt a budapesti piacokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Központi utasításra tiltották meg a hozzátartozóknak, hogy az intézményekben uralkodó állapotokról fotókat készítsenek. ","shortLead":"Központi utasításra tiltották meg a hozzátartozóknak, hogy az intézményekben uralkodó állapotokról fotókat készítsenek. ","id":"20190430_TASZ_Jogszerutlenul_tiltjak_a_korhazak_a_fenykepezest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e903d346-ac8e-41af-86bd-4c86e906633d","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_TASZ_Jogszerutlenul_tiltjak_a_korhazak_a_fenykepezest","timestamp":"2019. április. 30. 15:23","title":"TASZ: Jogszerűtlenül tiltják a kórházak a fényképezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Összetartozás Emlékhelye 5 milliárd forintba kerül majd, és jövő májusra kell elkészülnie. ","shortLead":"A Nemzeti Összetartozás Emlékhelye 5 milliárd forintba kerül majd, és jövő májusra kell elkészülnie. ","id":"20190430_Megkapta_az_epitesi_engedelyt_a_Trianonemlekmu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7fab24-1e4e-4b6f-8a41-7daaa7de028e","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Megkapta_az_epitesi_engedelyt_a_Trianonemlekmu","timestamp":"2019. április. 30. 19:22","title":"Megkapta az építési engedélyt a Trianon-emlékmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd1811f-d333-4997-8a7f-51174ac87a06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Marylandi Egyetem gyakorló kórházában április 19-én fogaták a vesét, amit végül egy 44 éves baltimore-i nő kapott meg.","shortLead":"A Marylandi Egyetem gyakorló kórházában április 19-én fogaták a vesét, amit végül egy 44 éves baltimore-i nő kapott meg.","id":"20190501_dron_marylandi_egyetem_gyakorlo_korhaza_ummc_atultetes_transzplantacio_vese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdd1811f-d333-4997-8a7f-51174ac87a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ccc937-742b-4188-ba5c-bf4b936016b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_dron_marylandi_egyetem_gyakorlo_korhaza_ummc_atultetes_transzplantacio_vese","timestamp":"2019. május. 01. 12:03","title":"Először vittek egy átültetésre szánt vesét drónnal a kórházba, de ez még csak a kezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1214b761-7416-49aa-9867-7023e68b1ee0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétköznapi Gasztrohősök néven indított új videósorozatot az ország népszerű online gasztromagazinja. A nyitó epizódban autizmus spektrumzavarral élő csokoládékészítőket mutatnak be.","shortLead":"Hétköznapi Gasztrohősök néven indított új videósorozatot az ország népszerű online gasztromagazinja. A nyitó epizódban...","id":"20190429_KoczkaCsoki__igy_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1214b761-7416-49aa-9867-7023e68b1ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8282ea2-bc8a-4a1c-9791-89e2c169a814","keywords":null,"link":"/elet/20190429_KoczkaCsoki__igy_is_lehet","timestamp":"2019. április. 29. 18:10","title":"Így is lehet – KockaCsoki ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8baa2454-dbd0-4195-92b7-0d2b12a7d5a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia csendőrök vizsgálják, hogyan élhette túl az extrém körülményeket az AirFrance egyik járatának potyautasa, aki a futóműhöz húzódott be.","shortLead":"A francia csendőrök vizsgálják, hogyan élhette túl az extrém körülményeket az AirFrance egyik járatának potyautasa, aki...","id":"20190429_airfrance_airbus_a320_repulogep_potyautas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8baa2454-dbd0-4195-92b7-0d2b12a7d5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5178b7-1316-4a28-bf21-c660583a923a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_airfrance_airbus_a320_repulogep_potyautas","timestamp":"2019. április. 29. 19:33","title":"Csodával határos módon túlélte a potyautas, hogy 2 órán át utazott a futóműházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]