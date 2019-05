Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vezetőfülkére kitett QR-kóddal kell majd érvényesíteni a mobilos jegyet. ","shortLead":"A vezetőfülkére kitett QR-kóddal kell majd érvényesíteni a mobilos jegyet. ","id":"20190509_A_repteri_buszon_vezetik_be_eloszor_a_BKK_uj_mobiljegyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2d152b-8d9b-47a0-ac41-6713a25c37d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_A_repteri_buszon_vezetik_be_eloszor_a_BKK_uj_mobiljegyet","timestamp":"2019. május. 09. 08:02","title":"A reptéri buszon vezetik be először a BKK új mobiljegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b7060d-8808-4a7f-a788-093555f44f8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem variálták túl a japánok. ","shortLead":"Nem variálták túl a japánok. ","id":"20190509_honda_elektromos_auto_e","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15b7060d-8808-4a7f-a788-093555f44f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abad8d2-04c5-45a3-8cea-172a56337fd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_honda_elektromos_auto_e","timestamp":"2019. május. 09. 10:18","title":"Mondjuk úgy, meglepő nevet kapott az első villany Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rossz szemétszállítási és csatornahelyzettel is összefügg a patkányok elszaporodása ellenzéki politikusok szerint. Karácsony Gergely, Őrsi Gergely és V. Naszály Márta a fővárost hibáztatja a kialakult helyzetért, és ismertették megoldási terveiket.","shortLead":"A rossz szemétszállítási és csatornahelyzettel is összefügg a patkányok elszaporodása ellenzéki politikusok szerint...","id":"20190510_Kozepkori_allapotok__ellenzeki_ossztuz_a_budapesti_patkanyhelyzetre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a11a7c0-1496-422b-8073-3f2e7a8a6375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e17386c-bf89-4352-a4db-8af212620e82","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Kozepkori_allapotok__ellenzeki_ossztuz_a_budapesti_patkanyhelyzetre","timestamp":"2019. május. 10. 16:02","title":"\"Középkori állapotok\" – ellenzéki össztűz a budapesti patkányhelyzetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többkutyás családokban általában megjelenik az állatok között egy hierarchia, ám ilyen az ember-kutya viszonylatban nem elképzelhető. Ha a kutya nem engedelmeskedik a gazdájának, annak csak annyi az oka, hogy a kutyus neveletlen.\r

\r

","shortLead":"Többkutyás családokban általában megjelenik az állatok között egy hierarchia, ám ilyen az ember-kutya viszonylatban nem...","id":"20190510_Soha_nem_lehet_a_kutya_a_gazda_fonoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f36612-3753-4950-bae6-4a7b9c20fdc0","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Soha_nem_lehet_a_kutya_a_gazda_fonoke","timestamp":"2019. május. 10. 07:45","title":"Soha nem lehet a kutya a gazda főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe77695-2a0d-4d82-89b3-347fecd32736","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A csúcstalálkozó kezdete előtt ült le Orbán az Európai Tanács elnökével. ","shortLead":"A csúcstalálkozó kezdete előtt ült le Orbán az Európai Tanács elnökével. ","id":"20190509_Video_Orban_negyszemkozt_talalkozott_Tuskkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fe77695-2a0d-4d82-89b3-347fecd32736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94456bb4-3ee9-4918-b01c-5719649ee289","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Video_Orban_negyszemkozt_talalkozott_Tuskkal","timestamp":"2019. május. 09. 09:31","title":"Videó: Orbán négyszemközt találkozott Tuskkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először használtak genetikailag módosított bakteriofágokat, vagyis baktériumokat fertőzni képes vírusokat egy szuperbaktériummal fertőzött páciens kezelésében. A cisztás fibrózissal született Isabelle Carnell-Holdaway szervezetét a tuberkulózis kórokozójával egy nemzetségbe tartozó Mycobacterium abscessus fertőzte meg.","shortLead":"Először használtak genetikailag módosított bakteriofágokat, vagyis baktériumokat fertőzni képes vírusokat...","id":"20190509_genetikailag_modositott_virus_bakterium_bakteriofag_szuperbakterium_kezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d679c4e0-e754-4b96-b8b8-e1f2cbb77ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dadf0b-cca7-44ab-9047-770f2d2ad661","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_genetikailag_modositott_virus_bakterium_bakteriofag_szuperbakterium_kezeles","timestamp":"2019. május. 09. 18:03","title":"Génmódosított vírusokkal mentették meg egy nagyon beteg kislány életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df45bae6-f97e-48c9-a51c-3d88e038a1d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz vállalalást tettek a tagállamok vezetői a találkozón.","shortLead":"Tíz vállalalást tettek a tagállamok vezetői a találkozón.","id":"20190509_Nagyszeben_Orban_Viktor_is_hitet_tett_a_jogallamisag_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df45bae6-f97e-48c9-a51c-3d88e038a1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f34f525-bfdd-4bf6-a8c9-978e606d1a06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Nagyszeben_Orban_Viktor_is_hitet_tett_a_jogallamisag_mellett","timestamp":"2019. május. 09. 14:30","title":"Nagyszeben: Orbán Viktor is hitet tett a jogállamiság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6195df-2773-4709-9489-66244e66c93b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új-zélandi állatorvosok sikeres operációt hajtottak végre egy koponyasérült kakapón, a világ egyik legveszélyeztetettebb madárfajának egyik példányán. ","shortLead":"Új-zélandi állatorvosok sikeres operációt hajtottak végre egy koponyasérült kakapón, a világ egyik...","id":"20190510_agymutet_kakapo_papagaj_bagolypapagaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6195df-2773-4709-9489-66244e66c93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e854465-4a05-4f3c-8737-d17dff4b0103","keywords":null,"link":"/elet/20190510_agymutet_kakapo_papagaj_bagolypapagaj","timestamp":"2019. május. 10. 17:21","title":"Agyműtétet végeztek a világ egyik legritkább madarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]