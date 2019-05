Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b26699c5-3434-4af7-b02c-0efd045177ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a \"Megtekintés mint\" nevű Facebook-funkció kifejezetten hasznos volt, míg létezett, nagyon sokan nem ezért emlékeznek rá. A közösségi oldal most visszahozta a tavaly szeptemberben kikapcsolt gombot. ","shortLead":"Bár a \"Megtekintés mint\" nevű Facebook-funkció kifejezetten hasznos volt, míg létezett, nagyon sokan nem ezért...","id":"20190515_facebook_megtekintes_mint_funkcio_gomb_serulekenyseg_hiba_biztonsagi_res","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b26699c5-3434-4af7-b02c-0efd045177ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce66cb49-db0b-4a5c-af95-404322e7113e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_facebook_megtekintes_mint_funkcio_gomb_serulekenyseg_hiba_biztonsagi_res","timestamp":"2019. május. 15. 08:40","title":"Visszakapcsolta a Facebook a funkciót, amellyel korábban elég nagy baj volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f237748-b16d-4a42-bbea-60a8a9d55cdc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia csatár döntését a Twitteren jelentette be a klubja, vélhetően a Barcelonában folytatja.\r

\r

","shortLead":"A francia csatár döntését a Twitteren jelentette be a klubja, vélhetően a Barcelonában folytatja.\r

\r

","id":"20190515_Griezmann_elhagyja_az_Atletico_Madridot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f237748-b16d-4a42-bbea-60a8a9d55cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f30698-a14d-41ff-aaca-d5c3a1298a51","keywords":null,"link":"/sport/20190515_Griezmann_elhagyja_az_Atletico_Madridot","timestamp":"2019. május. 15. 05:31","title":"Griezmann elhagyja az Atletico Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f242b27-7ed3-4112-8828-a27b24f9bb70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA által megbízott ügyvédi iroda vezetője Sárhegyi Zoltán, aki egyben a Fidesz delegáltja a Nemzeti Választási Bizottságban – írta a Népszava. ","shortLead":"Az MTVA által megbízott ügyvédi iroda vezetője Sárhegyi Zoltán, aki egyben a Fidesz delegáltja a Nemzeti Választási...","id":"20190515_kozteve_sarhegyi_es_tarsai_ugyvedi_iroda_ellenzeki_kepviselok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f242b27-7ed3-4112-8828-a27b24f9bb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b026fc-9cac-4260-aebe-62a96775613c","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_kozteve_sarhegyi_es_tarsai_ugyvedi_iroda_ellenzeki_kepviselok","timestamp":"2019. május. 15. 07:53","title":"A magyar közszolgálati média Fidesz-közeli ügyvédi irodával perli az ellenzéki képviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98bd76d-f279-4c25-9133-cb504b7ecbbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megfékezhetetlenné vált a Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört ebolajárvány, s a helyzet olyan súlyos lehet, mint a 2013-2016 közötti, három államra kiterjedő egészségügyi válság idején volt.","shortLead":"Megfékezhetetlenné vált a Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört ebolajárvány, s a helyzet olyan súlyos lehet, mint...","id":"20190515_Elszabadult_a_kongoi_ebolajarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a98bd76d-f279-4c25-9133-cb504b7ecbbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eba1d98-077d-4e1a-98af-b8205cd3d961","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_Elszabadult_a_kongoi_ebolajarvany","timestamp":"2019. május. 15. 19:08","title":"Elszabadult a kongói ebolajárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy pontosan mivel készülnek, még nem ismert, de biztos, hogy a Netflix is ott lesz a júniusi Los Angeles-i E3, azaz a legnagyobb videojátékos show résztvevői között. ","shortLead":"Hogy pontosan mivel készülnek, még nem ismert, de biztos, hogy a Netflix is ott lesz a júniusi Los Angeles-i E3, azaz...","id":"20190515_netflix_stranger_things_e3_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8216de8c-bcd6-47f8-bf60-c6cda3ad06b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_netflix_stranger_things_e3_2019","timestamp":"2019. május. 15. 12:03","title":"Nagy dobásra készülhet a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi tűzoltó, aki közvetve dolgozott a Human Operator Zrt.-nek, elismerte a bűnösségét. ","shortLead":"A korábbi tűzoltó, aki közvetve dolgozott a Human Operator Zrt.-nek, elismerte a bűnösségét. ","id":"20190516_czegledy_csaba_iskolaszovetkezet_human_operator_zrt_alvallalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3140bef7-5fbe-4f49-87c5-6f42cf4aa28a","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_czegledy_csaba_iskolaszovetkezet_human_operator_zrt_alvallalkozo","timestamp":"2019. május. 16. 13:24","title":"Két év börtönt kapott Czeglédy Csaba cégének alvállalkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Először nem akart belemenni a szívátültetésbe, anélkül pár hónapja lett volna csak hátra. Aztán visszament dolgozni, és még 34 évig élt.\r

\r

","shortLead":"Először nem akart belemenni a szívátültetésbe, anélkül pár hónapja lett volna csak hátra. Aztán visszament dolgozni, és...","id":"20190514_Meghalt_az_a_cseh_ferfi_aki_1984_ota_elt_atultetett_szivvel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78422043-a635-47b7-ba89-55cae2b94152","keywords":null,"link":"/elet/20190514_Meghalt_az_a_cseh_ferfi_aki_1984_ota_elt_atultetett_szivvel","timestamp":"2019. május. 14. 21:52","title":"Meghalt az a cseh férfi, aki 1984 óta élt átültetett szívvel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72b28a3-5c6f-44ff-a840-ef2c00c41915","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sem a tudósoknak, sem a sportfunkcionáriusoknak nincs megnyugtató válaszuk arra, ki mitől tekintendő igazi nőnek vagy férfinak a stadionokban – írja az e heti HVG.","shortLead":"Sem a tudósoknak, sem a sportfunkcionáriusoknak nincs megnyugtató válaszuk arra, ki mitől tekintendő igazi nőnek vagy...","id":"20190516_Honnan_ferfi_es_meddig_no_egy_elsportolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a72b28a3-5c6f-44ff-a840-ef2c00c41915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc24fbdb-c644-4d23-85b9-b3b7e72dd6ef","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Honnan_ferfi_es_meddig_no_egy_elsportolo","timestamp":"2019. május. 16. 12:38","title":"Honnan férfi és meddig nő egy élsportoló?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]