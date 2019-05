Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"352e8692-7d72-407c-a3a7-21a71501651e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábban egy pizzériába ment be egy vaddisznó ezen a környéken.","shortLead":"Korábban egy pizzériába ment be egy vaddisznó ezen a környéken.","id":"20190515_Ket_vaddisznot_is_lattak_Salgotarjan_kozpontjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=352e8692-7d72-407c-a3a7-21a71501651e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f0798d-514a-4a63-a886-d776aaf609fe","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Ket_vaddisznot_is_lattak_Salgotarjan_kozpontjaban","timestamp":"2019. május. 15. 16:28","title":"Két vaddisznót is láttak Salgótarjánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcf65b3-33f6-45bb-95bc-867ea125ddd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, legalább nem ő ült a volánnál.","shortLead":"Igaz, legalább nem ő ült a volánnál.","id":"20190516_tanulovezeto_autos_iskola_jogositvany_reszeg_autos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fcf65b3-33f6-45bb-95bc-867ea125ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03d5831-000b-4045-aecb-c76655472b24","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_tanulovezeto_autos_iskola_jogositvany_reszeg_autos","timestamp":"2019. május. 16. 09:40","title":"Ittasan oktatott egy autósiskola tanára Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a","c_author":"Diseri Dóra","category":"itthon","description":"Sok külföldön élő magyarnak káosz van a fejében amiatt, hogyan szavazhat majd a május 26-i EP-választásokon. Ennek egyik oka, hogy még a Németországban élő magyar jogászoknak is napokig tartott kibogozni például azt, hogy kit lehet regisztrálni. Berlini tudósítónk megnézte, mi a helyzet.","shortLead":"Sok külföldön élő magyarnak káosz van a fejében amiatt, hogyan szavazhat majd a május 26-i EP-választásokon. Ennek...","id":"20190515_Magyarok_akik_nemet_partokra_szavaznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae4531a-4879-4fb9-9b57-f943685e3e38","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Magyarok_akik_nemet_partokra_szavaznak","timestamp":"2019. május. 15. 06:45","title":"Magyarok, akik német pártokra szavaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d45af9-9e46-4136-a7c7-2a8dc7426a87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira elhasználódott a védőfelszerelés, hogy az ólommellények áteresztik a sugárzást. Dózismérő pedig nincs.","shortLead":"Annyira elhasználódott a védőfelszerelés, hogy az ólommellények áteresztik a sugárzást. Dózismérő pedig nincs.","id":"20190515_Ateresztik_az_olommellenyek_a_sugarzast_a_Peterfy_korhazban_nem_vedik_sem_a_betegeket_sem_a_szemelyzetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99d45af9-9e46-4136-a7c7-2a8dc7426a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a75f675-caf0-4b6e-8b81-5f0329d60b06","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Ateresztik_az_olommellenyek_a_sugarzast_a_Peterfy_korhazban_nem_vedik_sem_a_betegeket_sem_a_szemelyzetet","timestamp":"2019. május. 15. 15:06","title":"Áteresztik az ólommellények a sugárzást a Péterfy-kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34889d59-27e9-46a3-a09a-5dcf1b3e946f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a gyártók többsége a súlyból igyekszik lefaragni valamit, a HP a képernyők megduplázásában látja a jövőt. Itt az Omen X 2S. ","shortLead":"Míg a gyártók többsége a súlyból igyekszik lefaragni valamit, a HP a képernyők megduplázásában látja a jövőt. Itt...","id":"20190515_laptop_hp_omen_x_2s_ket_kijelzos_laptop_gamer_notebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34889d59-27e9-46a3-a09a-5dcf1b3e946f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb5813c-9108-4f19-a490-714f20e59c16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_laptop_hp_omen_x_2s_ket_kijelzos_laptop_gamer_notebook","timestamp":"2019. május. 15. 08:03","title":"Csinált egy fura laptopot a HP: oda is tett egy kijelzőt, ahol a billentyűzet szokott lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0716d3c5-c350-4c8b-8df1-75480da3c705","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen friss videó, ma délelőtt ilyenek történtek az a körgyűrűn. ","shortLead":"Egészen friss videó, ma délelőtt ilyenek történtek az a körgyűrűn. ","id":"20190515_M0s_autout_autos_video_treler_utanfut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0716d3c5-c350-4c8b-8df1-75480da3c705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71683452-57b7-41da-a39e-587c5a4dd5d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_M0s_autout_autos_video_treler_utanfut","timestamp":"2019. május. 15. 16:38","title":"Videó: utánfutóról elszabadult kukák repkedtek az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9c9f6d-3777-4a61-9a13-d6ecef925221","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A OnePlus 7 Pro fotós képességeit is értékelte a mobilok kameráját sokféle szempont alapján tesztelő DxOMark. Az eredmény magáért beszél. ","shortLead":"A OnePlus 7 Pro fotós képességeit is értékelte a mobilok kameráját sokféle szempont alapján tesztelő DxOMark...","id":"20190515_oneplus_7_pro_kamera_velemenyek_mobilfotozas_dxomark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd9c9f6d-3777-4a61-9a13-d6ecef925221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f755cb3c-29d1-416f-a6d0-e33ec1088c40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_oneplus_7_pro_kamera_velemenyek_mobilfotozas_dxomark","timestamp":"2019. május. 15. 11:41","title":"Olyan jó kamera került a OnePlus 7-be, hogy a Huawei két mobilját is előzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem jelent azonnali veszélyt az európai édesvizekben lévő mikroműanyag – derült ki egy svájci felmérésből, melynek készítői hangsúlyozzák: egyelőre.","shortLead":"Egyelőre nem jelent azonnali veszélyt az európai édesvizekben lévő mikroműanyag – derült ki egy svájci felmérésből...","id":"20190515_europai_edesvizekben_levo_mikromuanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4838a7e8-729a-4adb-b389-5f7e0f491baf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_europai_edesvizekben_levo_mikromuanyag","timestamp":"2019. május. 15. 16:03","title":"Végre jó hír jött a mikroműanyagokról, de ki tudja, meddig örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]