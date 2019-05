Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98e74093-6313-4941-8db4-1f5debe68fff","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ha valaki hivatalos okmányon használja jogtalanul a doktori címet, bűncselekményt követ el. A Napi.hu annak járt utána, hogy a hivatalok szűrőjén akadt-e már fönn \"áldoktor\".","shortLead":"Ha valaki hivatalos okmányon használja jogtalanul a doktori címet, bűncselekményt követ el. A Napi.hu annak járt utána...","id":"20190524_Egyre_tobben_hazudjak_doktornak_magukat_az_uzleti_eletben_es_nehez_megcsipni_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98e74093-6313-4941-8db4-1f5debe68fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbf318e-bc81-4d42-9c1e-966e89d639cb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190524_Egyre_tobben_hazudjak_doktornak_magukat_az_uzleti_eletben_es_nehez_megcsipni_oket","timestamp":"2019. május. 24. 15:50","title":"Egyre többen hazudják doktornak magukat az üzleti életben, és nehéz megcsípni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi titkolózás után most már konkrétumok is kiderültek arról, mikor érkezhet majd meg a Facebook saját fizetőeszköze.","shortLead":"Az eddigi titkolózás után most már konkrétumok is kiderültek arról, mikor érkezhet majd meg a Facebook saját...","id":"20190524_facebook_kriptopenz_kriptovaluta_globalcoin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a06d9a-9da9-438e-9781-d7608c46082e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_facebook_kriptopenz_kriptovaluta_globalcoin","timestamp":"2019. május. 24. 10:33","title":"Saját pénzen dolgozik a Facebook, 2020-tól fizethetünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Weber nevével is ellátott, több millió háztartásba eljuttatott kampányfelhívásban a CDU és a CSU kifejezetten ezen pártokkal helyezi magát szembe, de nem nevezik meg, hogy pontosan kikre gondolnak.","shortLead":"A Weber nevével is ellátott, több millió háztartásba eljuttatott kampányfelhívásban a CDU és a CSU kifejezetten ezen...","id":"20190522_Europa_meggyengitoivel_szemben_kampanyolnak_Weberek_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8424da2-e88f-4aef-9262-84b510f3f36f","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_Europa_meggyengitoivel_szemben_kampanyolnak_Weberek_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 22. 21:36","title":"Európa meggyengítőivel szemben kampányolnak Weberék Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történész a Fókusz Plusznak a globális felmelegedésről, a menekültválságról és a mesterséges intelligenciáról is beszélt.","shortLead":"A történész a Fókusz Plusznak a globális felmelegedésről, a menekültválságról és a mesterséges intelligenciáról is...","id":"20190522_yuval_noah_harari_klimavaltozas_menekultek_fokusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458b5c0d-3764-4c85-91a1-7d0ba44e2d49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_yuval_noah_harari_klimavaltozas_menekultek_fokusz","timestamp":"2019. május. 22. 21:03","title":"Yuval Noah Harari: A klímaváltozás most történik, most kell vele foglakoznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két humorista a Magyar Hírlapnak adott interjúban arról beszélt, hogy irigyli a poénokat az ellenzéktől.\r

\r

","shortLead":"A két humorista a Magyar Hírlapnak adott interjúban arról beszélt, hogy irigyli a poénokat az ellenzéktől.\r

\r

","id":"20190524_Bagi_Ivan_es_Nacsa_Oliver_nagyot_kampanyolt_Orban_Viktor_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c021f5-c69c-4221-9c38-66ab863e882d","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Bagi_Ivan_es_Nacsa_Oliver_nagyot_kampanyolt_Orban_Viktor_mellett","timestamp":"2019. május. 24. 11:52","title":"Bagi Iván és Nacsa Olivér nagyot kampányolt Orbán Viktor mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579f2e80-2bce-4e94-9c36-d485c552b86e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Daily Telegraph azt állította, a színész szexuálisan zaklatta egy fiatal kolléganőjét. Most fizetniük kell. ","shortLead":"A Daily Telegraph azt állította, a színész szexuálisan zaklatta egy fiatal kolléganőjét. Most fizetniük kell. ","id":"20190523_Geoffrey_Rush_ragalmazasi_karterites_Ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=579f2e80-2bce-4e94-9c36-d485c552b86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041f3c1c-69f3-48a3-b2ca-e5ffffde4486","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_Geoffrey_Rush_ragalmazasi_karterites_Ausztralia","timestamp":"2019. május. 23. 14:05","title":"Geoffrey Rushnak minden idők legnagyobb rágalmazási kártérítését ítélték meg Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2199fd7-f05e-4e08-8f9a-63b761bbbdea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horgászversenyen járt az államfő.","shortLead":"Horgászversenyen járt az államfő.","id":"20190523_Ader_megszolalt_A_horgaszat_a_legtobb_embert_vonzo_szabadidos_sport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2199fd7-f05e-4e08-8f9a-63b761bbbdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3296f180-514e-460f-8f5d-7dc62fa4e09e","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Ader_megszolalt_A_horgaszat_a_legtobb_embert_vonzo_szabadidos_sport","timestamp":"2019. május. 23. 13:39","title":"Áder megszólalt: A horgászat a legtöbb embert vonzó szabadidős sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb2ef45-1bae-4833-91d5-972a9707e697","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiadták az első videót a Terminátor: Sötét végzethez.","shortLead":"Kiadták az első videót a Terminátor: Sötét végzethez.","id":"20190523_terminator_elozetes_sotet_vegzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddb2ef45-1bae-4833-91d5-972a9707e697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0160467e-36b0-40ae-a5e1-8f73ec036edc","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_terminator_elozetes_sotet_vegzet","timestamp":"2019. május. 23. 18:03","title":"A világ még nem ért véget – itt az új Terminátor-film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]