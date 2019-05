Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83063211-83dd-4f21-973d-30302b324466","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bécsben hemzsegnek a klímacelebek.","shortLead":"Bécsben hemzsegnek a klímacelebek.","id":"20190528_Ki_a_nagyobb_sztar_ezen_a_kepen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83063211-83dd-4f21-973d-30302b324466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82c9996-7c30-4227-b2c3-88cd95af713a","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Ki_a_nagyobb_sztar_ezen_a_kepen","timestamp":"2019. május. 28. 10:27","title":"Ki a nagyobb sztár ezen a képen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921caeb-7a45-4db7-a49d-8fb215004130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rémhírek terjedtek el a tabáni fakivágásokról, mert bizonyos fákat megjelöltek, a Főkert szerint ilyen nem lesz.\r

