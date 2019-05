Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár megerősítette, amit Orbán Viktor mondott a néppárti politikusról.","shortLead":"A nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár megerősítette, amit Orbán Viktor mondott a néppárti politikusról.","id":"20190529_Kovacs_Zoltan_Nem_tamogatjuk_Webert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403bc0cf-d949-4c29-a846-1b31b65d62db","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Kovacs_Zoltan_Nem_tamogatjuk_Webert","timestamp":"2019. május. 29. 18:03","title":"Kovács Zoltán: Nem támogatjuk Webert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28126294-4266-4aa0-a854-251004a063fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Az általunk képviselt európai egyesült államok volt a legvilágosabb alternatívája a Fidesz politikájának, ezért lehettünk az ellenzék részéről leginkább mi a kihívó pozíciójában. De a sikerben legalább ilyen szerepe volt Klára személyének, és az általa vezetett hibátlan kampánynak.” Ezt mondta Gyurcsány Ferenc a HVG-nek az EP-választás után.","shortLead":"„Az általunk képviselt európai egyesült államok volt a legvilágosabb alternatívája a Fidesz politikájának, ezért...","id":"20190530_Gyurcsany_A_DK_felelossege_nott_nem_a_szaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28126294-4266-4aa0-a854-251004a063fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de7db74-11c5-49b5-8e76-971c340343e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Gyurcsany_A_DK_felelossege_nott_nem_a_szaja","timestamp":"2019. május. 30. 14:26","title":"Gyurcsány: A DK felelőssége nőtt, nem a szája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d19124-ba4b-4709-a367-5b8cf7ead254","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Nemsokára igényelhetővé válik a maximum 10 millió forintos babaváró hitel, amely fiatal házasoknak kamatmentes, három gyermek születése esetén pedig az állam a teljes tartozást elengedi. Nézzük a fontosabb részleteket.\r

","shortLead":"Nemsokára igényelhetővé válik a maximum 10 millió forintos babaváró hitel, amely fiatal házasoknak kamatmentes, három...","id":"takarekcsoport_20190530_babavaro_hitel_csaladtamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38d19124-ba4b-4709-a367-5b8cf7ead254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203a7b55-d7c3-4237-9561-dc754db9b803","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190530_babavaro_hitel_csaladtamogatas","timestamp":"2019. május. 30. 17:30","title":"Amit tudni akart a babaváró hitelről, de nem merte megkérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Változnak a labdarúgás szabályai.","shortLead":"Változnak a labdarúgás szabályai.","id":"20190531_Holnaptol_a_focibiro_is_kaphat_sarga_lapot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9c8a9d-b66e-4a9c-99a1-8530642390aa","keywords":null,"link":"/sport/20190531_Holnaptol_a_focibiro_is_kaphat_sarga_lapot","timestamp":"2019. május. 31. 07:14","title":"Holnaptól a kapusedző is kaphat sárga lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c33573c-eee1-4669-bfae-d81dee63ca5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy évvel korábban még milliárdos nyeresége volt az RTL-t üzemeltető cégnek, mostanra ez súlyos mínuszba fordult.","shortLead":"Egy évvel korábban még milliárdos nyeresége volt az RTL-t üzemeltető cégnek, mostanra ez súlyos mínuszba fordult.","id":"20190531_37_milliard_forint_vesztesege_lett_az_RTLnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c33573c-eee1-4669-bfae-d81dee63ca5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17dfc64c-0437-47b2-b14b-5aeb82f2d92f","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_37_milliard_forint_vesztesege_lett_az_RTLnek","timestamp":"2019. május. 31. 10:11","title":"3,7 milliárd forint vesztesége lett az RTL-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6d2d43-aa05-4e12-8987-249ab5be662b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta legfrissebb elemzését a Gartner piackutató cég, amelyből kiderül, melyik gyártó hány okostelefont tudott eladni 2019 első negyedévében.","shortLead":"Kiadta legfrissebb elemzését a Gartner piackutató cég, amelyből kiderül, melyik gyártó hány okostelefont tudott eladni...","id":"20190530_gartner_piackutatas_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca6d2d43-aa05-4e12-8987-249ab5be662b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f63296e-7f59-4a61-b01c-c170baa67525","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_gartner_piackutatas_okostelefon","timestamp":"2019. május. 30. 12:33","title":"Lekörözte a Huawei az Apple-t, több okostelefont adtak el idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4817c2d-a08b-4f7c-ae0e-8a5ffaa5b060","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerda este balesetet szenvedett és elsüllyedt Hableány nevű hajó idén lett volna 70 éves.","shortLead":"A szerda este balesetet szenvedett és elsüllyedt Hableány nevű hajó idén lett volna 70 éves.","id":"20190530_budapest_dunai_hajobaleset_hableany_viking_sigyn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4817c2d-a08b-4f7c-ae0e-8a5ffaa5b060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183e6449-9347-4f58-bae8-c99391494950","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_budapest_dunai_hajobaleset_hableany_viking_sigyn","timestamp":"2019. május. 30. 10:23","title":"70 éve gyártották a szerda este elsüllyedt Hableányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384ddc12-8955-4bfc-99c1-16f24c36aa34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két alkalommal is betörtek ismeretlenek a népszerű hírolvasó, a Flipboard rendszereibe. A vállalat szerint ők maguk is kezdeményezték a jelszóváltoztatást, de jobb, ha a felhasználók is cselekednek. ","shortLead":"Két alkalommal is betörtek ismeretlenek a népszerű hírolvasó, a Flipboard rendszereibe. A vállalat szerint ők maguk is...","id":"20190531_flipboard_android_ios_biztonsagi_incidens_hirolvaso_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=384ddc12-8955-4bfc-99c1-16f24c36aa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c90bfe8-208d-4bb4-a15c-50e6e6c07086","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_flipboard_android_ios_biztonsagi_incidens_hirolvaso_alkalmazas","timestamp":"2019. május. 31. 08:33","title":"Jobb, ha jelszót változtat, ha fent van ez az alkalmazás a telefonján, komoly baj volt vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]