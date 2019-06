Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Átadják hamarosan a balatoni úttal párhuzamos, elkerülő szakasz eddig hiányzó részét.","shortLead":"Átadják hamarosan a balatoni úttal párhuzamos, elkerülő szakasz eddig hiányzó részét.","id":"20190603_balaton_m7_710_es_ut_elkerulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4110626b-92bb-4dbb-858d-297765fc4c15","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_balaton_m7_710_es_ut_elkerulo","timestamp":"2019. június. 03. 09:58","title":"Még nyárra kész lehet a Balaton egyik fontos közlekedési csomópontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megerősítést nyert a korábbi pletyka, ami szerint a Microsoft új, különleges Surface eszközt tervez kiadni. A még fejlesztés alatt álló táblagép érdekessége, hogy két képernyővel szerelik fel. ","shortLead":"Megerősítést nyert a korábbi pletyka, ami szerint a Microsoft új, különleges Surface eszközt tervez kiadni. A még...","id":"20190603_microsoft_surface_tablagep_ket_kepernyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10cf7849-7bc7-47cd-aa3c-5662f3559828","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_microsoft_surface_tablagep_ket_kepernyo","timestamp":"2019. június. 03. 17:03","title":"Új Surface gépen dolgozik a Microsoft, két képernyője lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt népszavazási kérdést adott be a Nyugdíjas Parlament. ","shortLead":"Öt népszavazási kérdést adott be a Nyugdíjas Parlament. ","id":"20190603_A_nyugdijakrol_tartana_nepszavazasokat_a_Nyugdijas_Parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c5f98b-2d61-407f-bc7e-447b6db9bb64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_A_nyugdijakrol_tartana_nepszavazasokat_a_Nyugdijas_Parlament","timestamp":"2019. június. 03. 13:47","title":"A nyugdíjakról tartana népszavazásokat a Nyugdíjas Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4ddb5b-e957-4a93-839d-9510accfdaac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beszámolóból az is kiderül, mennyi volt a dolgozók átlagos bére.","shortLead":"A beszámolóból az is kiderül, mennyi volt a dolgozók átlagos bére.","id":"20190602_audi_beszamolo_autogyartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f4ddb5b-e957-4a93-839d-9510accfdaac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6287d58d-8b9c-47ba-8263-d1600159b950","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_audi_beszamolo_autogyartas","timestamp":"2019. június. 02. 13:17","title":"Az abszolút rekorder: 2371 milliárdos bevételt ért el tavaly az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajó elhagyta Budapestet, de a dél-koreai külügy lefoglaltatná. ","shortLead":"A hajó elhagyta Budapestet, de a dél-koreai külügy lefoglaltatná. ","id":"20190603_A_Viking_Sigyn_lefoglalasat_surgeti_DelKorea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99308568-2ca3-4139-b87c-b6b4e603555f","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_A_Viking_Sigyn_lefoglalasat_surgeti_DelKorea","timestamp":"2019. június. 03. 09:35","title":"A Viking Sigyn lefoglalását sürgeti Dél-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab79bf00-3d4d-4a7a-9074-06cee298add4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt 10 év egyik legrosszabb szezonja várható a szélsőséges időjárási viszonyok miatt a gyűmölcstermesztésben, mondták el az illetékesek az RTL Klub Híradójának.\r

\r

","shortLead":"Az elmúlt 10 év egyik legrosszabb szezonja várható a szélsőséges időjárási viszonyok miatt a gyűmölcstermesztésben...","id":"20190602_Nagyon_dragak_lesznek_a_gyumolcsok_a_sok_csapadek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab79bf00-3d4d-4a7a-9074-06cee298add4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f85bfbc-ec0b-4c7d-b4e7-21e50b6a610a","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Nagyon_dragak_lesznek_a_gyumolcsok_a_sok_csapadek_miatt","timestamp":"2019. június. 02. 20:21","title":"Nagyon drágák lesznek a gyümölcsök a sok csapadék miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a770eace-342c-4210-b32f-91f725340721","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Elviselhetetlen a nagyapa vagy nagyanya önzése, mindent ő tud jobban? Mindig áll a bál, mert megsértődik? Van rá módszer, hogy lecsendesítsük a családi rémálmot.","shortLead":"Elviselhetetlen a nagyapa vagy nagyanya önzése, mindent ő tud jobban? Mindig áll a bál, mert megsértődik? Van rá...","id":"20190602_Narcisztikus_a_rokona_Van_megoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a770eace-342c-4210-b32f-91f725340721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fa8417-d52b-47a7-b4ad-815d63105765","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190602_Narcisztikus_a_rokona_Van_megoldas","timestamp":"2019. június. 02. 20:15","title":"Narcisztikus a rokona? Van megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebada9d9-a64b-406e-9851-e361519dc30f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapest Airport már felvette a kapcsolatot a repülőtéri reklámfelületek értékesítőjével. ","shortLead":"A Budapest Airport már felvette a kapcsolatot a repülőtéri reklámfelületek értékesítőjével. ","id":"20190603_hajotortt_buli_shipwrecked_boat_party_ferihegy_repuloter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebada9d9-a64b-406e-9851-e361519dc30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f195b9c-2c95-4eff-96d0-2ea9b2cbf88d","keywords":null,"link":"/kkv/20190603_hajotortt_buli_shipwrecked_boat_party_ferihegy_repuloter","timestamp":"2019. június. 03. 17:45","title":"Leveszik Ferihegyen a reklámot, ami \"hajótörött bulira\" hívja a turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]