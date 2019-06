Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"367ef40d-167c-4344-80f3-d961cacbe9f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Farage ismét az olasz Öt Csillag Mozgalommal kíván majd szövetséget alkotni. ","shortLead":"Farage ismét az olasz Öt Csillag Mozgalommal kíván majd szövetséget alkotni. ","id":"20190605_Farageek_es_a_lengyelek_is_cserben_hagyjak_Salvini_EPfrakciojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=367ef40d-167c-4344-80f3-d961cacbe9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966c7a75-100d-4f3f-a8b7-071b1443cabb","keywords":null,"link":"/vilag/20190605_Farageek_es_a_lengyelek_is_cserben_hagyjak_Salvini_EPfrakciojat","timestamp":"2019. június. 05. 18:21","title":"Farage-ék és a lengyelek is cserbenhagyják Salvini EP-frakcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984f756c-d4ea-4913-82a9-d5a21774d220","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A lány az eset ellenére is azt kéri az emberektől, hogy tiszteljék a cápákat.","shortLead":"A lány az eset ellenére is azt kéri az emberektől, hogy tiszteljék a cápákat.","id":"20190604_Felpofozta_egy_apa_a_capat_amelyik_el_akarta_ragadni_a_lanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=984f756c-d4ea-4913-82a9-d5a21774d220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7bc6fa3-b9db-4cbd-995b-95981381becc","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Felpofozta_egy_apa_a_capat_amelyik_el_akarta_ragadni_a_lanyat","timestamp":"2019. június. 04. 15:29","title":"Felpofozta egy apa a cápát, ami el akarta ragadni a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiáll a CEU az MTA és a tudomány szabadsága mellett, miután a kormány benyújtotta törvényjavaslatát a kutatóintézetek kiszervezéséről.\r

\r

","shortLead":"Kiáll a CEU az MTA és a tudomány szabadsága mellett, miután a kormány benyújtotta törvényjavaslatát a kutatóintézetek...","id":"20190605_A_CEU_az_MTAugyrol_Nem_jo_a_versenykepessegnek_ha_a_tudomany_nem_szabad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499dc5f0-ab91-43e8-aa85-acefd4c83016","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_A_CEU_az_MTAugyrol_Nem_jo_a_versenykepessegnek_ha_a_tudomany_nem_szabad","timestamp":"2019. június. 05. 11:11","title":"A CEU az MTA-ügyről: Nem jó a versenyképességnek, ha a tudomány nem szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847fb0ad-5272-471a-915b-4de22d142ecf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország délkeleti részén és a Balatonnál is különleges égi jelenségeket fotóztak. ","shortLead":"Az ország délkeleti részén és a Balatonnál is különleges égi jelenségeket fotóztak. ","id":"20190605_Latvanyos_felhokepeket_produkalt_ma_az_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=847fb0ad-5272-471a-915b-4de22d142ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddad363-44f4-41d8-8f2f-ad5b72254a30","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Latvanyos_felhokepeket_produkalt_ma_az_idojaras","timestamp":"2019. június. 05. 16:39","title":"Látványos felhőképeket produkált ma az időjárás – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb45812a-0a3b-4027-a93e-aaa071ced6b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétfő esti bemutató után az Apple közzétette, mely telefonjai lesznek (és nem lesznek) frissíthetők az iOS operációs rendszer 13-as verziójára. Az új iPadOS-szel kompatibilis táblagépeket is mutatjuk. ","shortLead":"A hétfő esti bemutató után az Apple közzétette, mely telefonjai lesznek (és nem lesznek) frissíthetők az iOS operációs...","id":"20190604_ios_13_kompatibilis_keszulekek_apple_wwdc_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb45812a-0a3b-4027-a93e-aaa071ced6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0e35e8-b895-46e7-b54f-b0b829e77c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_ios_13_kompatibilis_keszulekek_apple_wwdc_2019","timestamp":"2019. június. 04. 08:33","title":"Az öné köztük van? Itt a lista, mely iPhone-ok kapják meg az iOS 13-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebece11-5e95-47b3-b03a-c91c63b59b23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Befejeződött a helyszínelés és a műszaki mentés Mezőnagymihálynál.","shortLead":"Befejeződött a helyszínelés és a műszaki mentés Mezőnagymihálynál.","id":"20190605_kamionbaleset_felhajto_m3_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ebece11-5e95-47b3-b03a-c91c63b59b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9270509-6d2b-40c8-9d22-e1d7728ba60e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_kamionbaleset_felhajto_m3_autopalya","timestamp":"2019. június. 05. 20:58","title":"Tizenkét órán át helyszíneltek a felhajtóról lógó kamionnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Újrahasznosításra be kell szolgáltatni a ruhákat, kozmetikumokat, elektronikai termékeket, amelyeket nem sikerült eladni - jelentette be a francia miniszterelnök. A luxusipari cégeket külön intézkedésekkel vehetik rá erre.","shortLead":"Újrahasznosításra be kell szolgáltatni a ruhákat, kozmetikumokat, elektronikai termékeket, amelyeket nem sikerült...","id":"20190604_Tilos_lesz_Franciaorszagban_megsemmisiteni_az_el_nem_adott_fogyasztasi_cikkeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e741b1-d554-4aba-8384-4cb31b730a29","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Tilos_lesz_Franciaorszagban_megsemmisiteni_az_el_nem_adott_fogyasztasi_cikkeket","timestamp":"2019. június. 04. 21:08","title":"Tilos lesz Franciaországban megsemmisíteni az el nem adott fogyasztási cikkeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cf6ffd-594a-4044-9193-7b6ecc7e215a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a Mercedes közel 4 évtized után cserélte újra a G-osztályt, akkor tulajdonképpen az UAZ sincs túlságosan elkésve.","shortLead":"Ha a Mercedes közel 4 évtized után cserélte újra a G-osztályt, akkor tulajdonképpen az UAZ sincs túlságosan elkésve.","id":"20190604_a_nap_fotoi_ilyen_a_jo_oreg_uaz_tobb_evtized_utan_teljesen_ujra_gondolt_valtozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52cf6ffd-594a-4044-9193-7b6ecc7e215a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2383b030-ceeb-4b08-b3be-67ba2e028ecd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_a_nap_fotoi_ilyen_a_jo_oreg_uaz_tobb_evtized_utan_teljesen_ujra_gondolt_valtozata","timestamp":"2019. június. 04. 13:21","title":"A nap fotói: ilyen a jó öreg UAZ több évtized után teljesen újragondolt változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]