[{"available":true,"c_guid":"83ee3197-7694-47d0-b3e0-43acf2edd23d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az énekesnő megkönnyebbült, hogy végre felelősségre vonják a producert. ","shortLead":"Az énekesnő megkönnyebbült, hogy végre felelősségre vonják a producert. ","id":"20190606_Harvey_Weinstein_Madonnat_is_szexualis_ajanlatokkal_zaklatta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83ee3197-7694-47d0-b3e0-43acf2edd23d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ba2032-3d6f-4c65-9c7e-42a1ab3e5fec","keywords":null,"link":"/elet/20190606_Harvey_Weinstein_Madonnat_is_szexualis_ajanlatokkal_zaklatta","timestamp":"2019. június. 06. 19:32","title":"Harvey Weinstein Madonnát is szexuális ajánlatokkal zaklatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e25dda3-2459-4938-ac64-193c29b7d4ae","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Műanyagszennyezés, migrációs válság, kommunikációs nehézségek, modern poklok - a hírekből ránk ömlő hírek a művészeket is erősen foglalkoztatják, ezt bizonytíja évről évre a Velencei Biennálé, a világ legnagyobb és legmagasabb presztízsű művészeti seregszemléje. Fotóink ízelítőt nyújtanak az idei termésből, amelyben a magyar színeket Waliczky Tamás képviselte, ő megvalósítható és működőképes képzelt kamerái mellett interaktiv szelfikészítő gépet is kiállított.","shortLead":"Műanyagszennyezés, migrációs válság, kommunikációs nehézségek, modern poklok - a hírekből ránk ömlő hírek a művészeket...","id":"20190605_58_Velencei_Biennale","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e25dda3-2459-4938-ac64-193c29b7d4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fc5692-5f87-4c52-b318-c1e0616a7bf1","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190605_58_Velencei_Biennale","timestamp":"2019. június. 07. 12:01","title":"Modern poklok és sörösdobozokból font szőnyeg az 58. Velencei Biennálén - galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külügyminisztériumba, péntekre.","shortLead":"A külügyminisztériumba, péntekre.","id":"20190606_Berendeltek_a_budapesti_roman_nagykovetet_az_uzvolgyi_temetonel_tortentek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5107b8b-f731-4ee5-b7df-7d42c110285a","keywords":null,"link":"/vilag/20190606_Berendeltek_a_budapesti_roman_nagykovetet_az_uzvolgyi_temetonel_tortentek_miatt","timestamp":"2019. június. 06. 22:07","title":"Berendelték a budapesti román nagykövetet az úzvölgyi temetőnél történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK váratlanul bejelentette, Kálmán Olgát indítják a főpolgármesteri-előválasztáson. Az EP-voksolás után a DK és Gyurcsány Ferenc még Karácsony Gergely mögött állt, most azt magyarázzák, csak az első fordulóra szólt támogatásuk.","shortLead":"A DK váratlanul bejelentette, Kálmán Olgát indítják a főpolgármesteri-előválasztáson. Az EP-voksolás után a DK és...","id":"20190606_Gyurcsany_Kalman_Olgarol_Ha_mar_lett_valosagos_verseny_akkor_vegyuk_komolyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cff12d2-3b66-4ae9-a204-91db5c4f2e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4fbe4a-1c85-4dbd-9a40-2ae37096c9dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Gyurcsany_Kalman_Olgarol_Ha_mar_lett_valosagos_verseny_akkor_vegyuk_komolyan","timestamp":"2019. június. 06. 15:24","title":"Gyurcsány Kálmán Olgáról: \"Ha már lett valóságos verseny, akkor vegyük komolyan\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Budapesti Rendőr-főkapitányság péntek délelőtt a dunai hajóbalesetet követő kutatási munkálatokról. Három holttestet is rendőrkutyák találtak meg.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Budapesti Rendőr-főkapitányság péntek délelőtt a dunai hajóbalesetet követő kutatási...","id":"20190607_Dunai_hajobaleset_a_Hableany_matroza_volt_a_megtalalt_magyar_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a683df87-1328-48a9-a5ab-04a17f30bdd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Dunai_hajobaleset_a_Hableany_matroza_volt_a_megtalalt_magyar_aldozat","timestamp":"2019. június. 07. 11:10","title":"Dunai hajóbaleset: a Hableány matróza volt a megtalált magyar áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613ab383-5afd-43f6-bf55-bafa3d3a91cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190606_Videon_ahogy_egy_gorog_ettermes_megmenti_egy_fuldoklo_vendege_eletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=613ab383-5afd-43f6-bf55-bafa3d3a91cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c20c1d-ef06-4cd9-89ec-3b2ee2854cd5","keywords":null,"link":"/elet/20190606_Videon_ahogy_egy_gorog_ettermes_megmenti_egy_fuldoklo_vendege_eletet","timestamp":"2019. június. 06. 10:20","title":"Így menti meg egy görög éttermes a fuldokló vendége életét (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vidék kultúrája el van nyomva. Jól ír, de igazából rockzenész. Magyarországon abból lesz író, akit a kiadója íróként felépít, a mai globális kultúra pedig élményalapon hálózza be az ifjúságot – Demeter Szilárd, az egykori utcai harcos, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója adott interjút a 168 Órának.","shortLead":"A vidék kultúrája el van nyomva. Jól ír, de igazából rockzenész. Magyarországon abból lesz író, akit a kiadója íróként...","id":"20190606_Demeter_Szilard_Minden_hatalom_celja_az_ertelmisegi_holdudvaranak_jutalmazasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc04c99-21f5-4600-9f17-da3f08c7991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7a1306-32a2-4824-a334-1eda39341743","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Demeter_Szilard_Minden_hatalom_celja_az_ertelmisegi_holdudvaranak_jutalmazasa","timestamp":"2019. június. 06. 17:39","title":"Demeter Szilárd: \"Minden hatalom célja az értelmiségi holdudvarának jutalmazása\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy londoni buszon történt az eset. ","shortLead":"Egy londoni buszon történt az eset. ","id":"20190607_London_homoszexualisok_verekedes_homofob","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1e1f9fe-63e1-4f3d-9666-a1d408de7092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b5a825-bbf6-48dd-b4da-aa38a1e0e800","keywords":null,"link":"/elet/20190607_London_homoszexualisok_verekedes_homofob","timestamp":"2019. június. 07. 14:59","title":"Véresre vertek egy homoszexuális párt, mert nem voltak hajlandóak csókolózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]