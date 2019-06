Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f98faf26-df8d-4f15-b321-bf5e5e8962f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokféle megközelítés létezik a személyiség és a viselkedés egyéni különbségeinek leírására, de talán a legszembetűnőbb, hogy alapvetően „kifelé” vagy „befelé” éljük az életünket.","shortLead":"Sokféle megközelítés létezik a személyiség és a viselkedés egyéni különbségeinek leírására, de talán a legszembetűnőbb...","id":"20190606_On_a_tettek_vagy_a_gondolatok_embere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98faf26-df8d-4f15-b321-bf5e5e8962f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99906ffa-630e-4fc6-8b29-8aa6adc4457f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190606_On_a_tettek_vagy_a_gondolatok_embere","timestamp":"2019. június. 06. 10:00","title":"Ön a tettek vagy a gondolatok embere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6fcff6-26c4-4056-9010-17ccea10cbfd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megválasztotta frakcióvezetőnek Manfred Webert az Európai Néppárt frakciója. A politikus mögé korábban felsorakozott az a Fidesz is, amelyik még korábban erőteljesen bírálta Webert, és nem tartja alkalmasnak az Európai Bizottság élére.","shortLead":"Megválasztotta frakcióvezetőnek Manfred Webert az Európai Néppárt frakciója. A politikus mögé korábban felsorakozott...","id":"20190605_Ujra_Manfred_Weber_az_Europai_Neppart_frakciovezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e6fcff6-26c4-4056-9010-17ccea10cbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6a66ed-3283-4f32-8c36-36b221c5c991","keywords":null,"link":"/vilag/20190605_Ujra_Manfred_Weber_az_Europai_Neppart_frakciovezetoje","timestamp":"2019. június. 05. 12:42","title":"Újra Manfred Weber az Európai Néppárt frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ca1e9d-7942-4474-bba9-0706bcec9abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétoldalas jelentésben sorolta fel a magyar hatóságok hiányosságait a gyerekek szexuális kizsákmányolása és bántalmazása ellen létrehozott Lanzarote Bizottság. ","shortLead":"Hétoldalas jelentésben sorolta fel a magyar hatóságok hiányosságait a gyerekek szexuális kizsákmányolása és...","id":"20190606_A_tranzitzonakban_elo_gyerekek_szexualis_kizsakmanyolasa_miatt_aggodik_az_Europa_Tanacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4ca1e9d-7942-4474-bba9-0706bcec9abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1212988-559d-49d6-8133-1890518e7250","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_A_tranzitzonakban_elo_gyerekek_szexualis_kizsakmanyolasa_miatt_aggodik_az_Europa_Tanacs","timestamp":"2019. június. 06. 19:23","title":"A tranzitzónában élő gyerekek szexuális kizsákmányolása miatt aggódik az Európa Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf8d13b-e6d0-4a2f-b694-48fb5f80690c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhőszolgáltatásukkal kapcsolatos partnerséget jelentett be a Microsoft és az Oracle, annak érdekében, hogy a felhasználók a legjobbat tudják kihozni a két vállalat immár összekapcsolt szolgáltatásából.","shortLead":"Felhőszolgáltatásukkal kapcsolatos partnerséget jelentett be a Microsoft és az Oracle, annak érdekében...","id":"20190606_microsoft_oracle_egyuttmukodes_felhoszolgaltatasok_osszekapcsolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acf8d13b-e6d0-4a2f-b694-48fb5f80690c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40fffa80-e1ad-43c2-a725-0b7d0561b8d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_microsoft_oracle_egyuttmukodes_felhoszolgaltatasok_osszekapcsolasa","timestamp":"2019. június. 06. 18:33","title":"Szokatlan szövetségre lép a Microsoft és az Oracle az Amazon és a Google ellenében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae25d2b-65b5-4c21-bf27-03dc092bb3bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Duna magasabban fekvő vízgyűjtőin a meleg időjárás következtében az elmúlt napokban hóolvadás indult meg. ","shortLead":"A Duna magasabban fekvő vízgyűjtőin a meleg időjárás következtében az elmúlt napokban hóolvadás indult meg. ","id":"20190605_Megint_emelkedik_a_Duna_vizszintje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ae25d2b-65b5-4c21-bf27-03dc092bb3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97557f5c-d258-4d59-9582-26bc8374d610","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Megint_emelkedik_a_Duna_vizszintje","timestamp":"2019. június. 05. 14:34","title":"Megint emelkedik a Duna vízszintje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fa3b3e-ebf5-49a6-a09b-bce87ee3a389","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A veteránok és az államfők is tiszteletüket tették.","shortLead":"A veteránok és az államfők is tiszteletüket tették.","id":"20190606_Korhu_ruhakban_legibemutatokkal_emlekeznek_meg_az_egykori_szovetsegesek_a_normandiai_partraszallasrol__galeria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9fa3b3e-ebf5-49a6-a09b-bce87ee3a389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba2c040-f60f-46e6-8077-867961efdc60","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Korhu_ruhakban_legibemutatokkal_emlekeznek_meg_az_egykori_szovetsegesek_a_normandiai_partraszallasrol__galeria","timestamp":"2019. június. 06. 12:40","title":"Korhű ruhákban, légibemutatókkal emlékeznek meg az egykori szövetségesek a normandiai partraszállásról – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 11-es utat lezárták.","shortLead":"A 11-es utat lezárták.","id":"20190607_Fanak_ment_egy_auto_Esztergomnal_egy_ember_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f62437-14eb-4b68-981f-7ef465c9547a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_Fanak_ment_egy_auto_Esztergomnal_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. június. 07. 07:05","title":"Fának ment egy autó Esztergomnál, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e51cd7-a9f6-4a8f-9011-1664f96e20ed","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Új, egészséges ital a láthatáron. Bármennyire furcsának tűnik is, nagy jövőt jósolnak feltalálói a szapora kis zöld vízinövénynek.","shortLead":"Új, egészséges ital a láthatáron. Bármennyire furcsának tűnik is, nagy jövőt jósolnak feltalálói a szapora kis zöld...","id":"20190605_A_bekalencse_bamulatos_atvaltozasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e51cd7-a9f6-4a8f-9011-1664f96e20ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9d727f-bddb-40a8-98de-c96fcc844f71","keywords":null,"link":"/elet/20190605_A_bekalencse_bamulatos_atvaltozasa","timestamp":"2019. június. 05. 18:18","title":"A békalencse bámulatos átváltozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]