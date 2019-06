Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a19f7c01-e1f2-4d02-834f-4d081e91d8be","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Amerikai kutatók szerint a mesterséges fény mellett alvó nők hajlamosabbak a hízásra.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a mesterséges fény mellett alvó nők hajlamosabbak a hízásra.","id":"20190611_Jobb_ha_inkabb_nem_bekapcsolt_teve_mellett_alszik_el_igy_konnyebb_elhizni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a19f7c01-e1f2-4d02-834f-4d081e91d8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c645c2c-836d-4d72-9051-6066f3d78c61","keywords":null,"link":"/elet/20190611_Jobb_ha_inkabb_nem_bekapcsolt_teve_mellett_alszik_el_igy_konnyebb_elhizni","timestamp":"2019. június. 11. 21:00","title":"Jobb, ha inkább nem bekapcsolt tévé mellett alszik el: úgy tűnik, így könnyebb elhízni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21948f5-bd6c-4538-bda0-fb1c26ebff04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hevedereket illesztettek helyre, ablakokat zártak le a Duna alján fekvő hajón.","shortLead":"Hevedereket illesztettek helyre, ablakokat zártak le a Duna alján fekvő hajón.","id":"20190611_buvar_dunai_hajobaleset_hableany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a21948f5-bd6c-4538-bda0-fb1c26ebff04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8de018-c909-4ea9-986e-bb6acd94afd3","keywords":null,"link":"/elet/20190611_buvar_dunai_hajobaleset_hableany","timestamp":"2019. június. 11. 14:28","title":"Elmondta egy búvár, milyen körülmények között dolgoztak a Hableány körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A művelet akár 6 órán át is eltarthat.","shortLead":"A művelet akár 6 órán át is eltarthat.","id":"20190610_Kedd_hajnalban_kezdik_kiemelni_a_Dunabol_a_Hableanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d66dd5b-1f31-4412-8a01-f213c52a18a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Kedd_hajnalban_kezdik_kiemelni_a_Dunabol_a_Hableanyt","timestamp":"2019. június. 10. 21:16","title":"Kedd hajnalban kezdik kiemelni a Dunából a Hableányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c46e55b-02c6-4c64-89c6-f4980161e7ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4-es úton vettek videóra egy számtalan közlekedési szabálysértést is elkövető autóst.","shortLead":"A 4-es úton vettek videóra egy számtalan közlekedési szabálysértést is elkövető autóst.","id":"20190611_autos_video_4es_ut_gyomro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c46e55b-02c6-4c64-89c6-f4980161e7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a16ade9-ef07-4cef-9b77-842e0baf4836","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_autos_video_4es_ut_gyomro","timestamp":"2019. június. 11. 17:40","title":"Az ilyen, pillanatnyi autós ámokfutásokból lehetnek a súlyos balesetek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WikiLeaks alapítója több évtized börtönre számíthat, ha elítélik.","shortLead":"A WikiLeaks alapítója több évtized börtönre számíthat, ha elítélik.","id":"20190611_Hivatalosan_is_kertek_Londontol_Assange_kiadatasat_az_amerikaiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c698c66-55fc-4675-b7cd-7495e22de07a","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_Hivatalosan_is_kertek_Londontol_Assange_kiadatasat_az_amerikaiak","timestamp":"2019. június. 11. 06:01","title":"Hivatalosan is kérték Londontól Assange kiadatását az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korai rászokás és az internetes zaklatás miatt lehet káros a közösségi média a fiatalokra.","shortLead":"A korai rászokás és az internetes zaklatás miatt lehet káros a közösségi média a fiatalokra.","id":"20190611_Az_ovodaskoruakat_is_veszelyezteti_az_internetfuggoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a834a3b-38c3-4812-91b6-075f841c8a26","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_Az_ovodaskoruakat_is_veszelyezteti_az_internetfuggoseg","timestamp":"2019. június. 11. 11:31","title":"Az óvodáskorúakat is veszélyezteti az internetfüggőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több ezren vakoskodtak a Budapest Parkban vasárnap este.","shortLead":"Több ezren vakoskodtak a Budapest Parkban vasárnap este.","id":"20190610_Elment_az_aram_Majka_telthazas_koncertjen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0536c7-becd-4747-b570-27567bac9998","keywords":null,"link":"/kultura/20190610_Elment_az_aram_Majka_telthazas_koncertjen","timestamp":"2019. június. 10. 19:22","title":"Elment az áram Majka teltházas koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eb8130-2714-4a1f-aa20-0bc5ca984a2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy étterem előtt tűnt fel a vadonatúj, 421 lóerős kompakt Mercedes.","shortLead":"Egy étterem előtt tűnt fel a vadonatúj, 421 lóerős kompakt Mercedes.","id":"20190612_mercedes_amg_a45_s","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3eb8130-2714-4a1f-aa20-0bc5ca984a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34641560-ea6e-40ed-9c6e-982f27e6b412","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_mercedes_amg_a45_s","timestamp":"2019. június. 12. 09:17","title":"Egerben parkolt a még be sem mutatott Mercedes-AMG A45","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]