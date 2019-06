Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar fél állítólag azt akarja elérni, hogy csak akkortól kelljen elkezdeni törleszteni az orosz hitelt, ha az erőmű már áramot termel.","shortLead":"A magyar fél állítólag azt akarja elérni, hogy csak akkortól kelljen elkezdeni törleszteni az orosz hitelt, ha az erőmű...","id":"20190617_paks_ii_hitelszerzodes_orosz_hitel_aram_villamosenergia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b161fc17-d516-473e-bc41-e9ed76dcbf03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_paks_ii_hitelszerzodes_orosz_hitel_aram_villamosenergia","timestamp":"2019. június. 17. 17:46","title":"Moszkvával tárgyalnak Vargáék, módosítani akarják Paks II. hitelszerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több helyre riasztották a tűzoltókat, mert a hődugó miatt a füstgáz visszaáramlott a lakásba.","shortLead":"Több helyre riasztották a tűzoltókat, mert a hődugó miatt a füstgáz visszaáramlott a lakásba.","id":"20190616_A_legnagyobb_hosegben_is_tragediat_okozhat_a_szenmonoxid_nem_csak_a_futesi_szezonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6393904-abbf-41bf-91d3-e32c1db3ced7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_A_legnagyobb_hosegben_is_tragediat_okozhat_a_szenmonoxid_nem_csak_a_futesi_szezonban","timestamp":"2019. június. 16. 18:54","title":"A legnagyobb hőségben is tragédiát okozhat a szén-monoxid, nem csak a fűtési szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa57c433-fbaf-45e5-af76-ddcff1e20d63","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Panoráma Deck ügyvédei beidéztetnék a tragédia éjjelén a mentésben részt vevő hajósokat is. ","shortLead":"A Panoráma Deck ügyvédei beidéztetnék a tragédia éjjelén a mentésben részt vevő hajósokat is. ","id":"20190618_Ujabb_tanukat_hallgatnanak_ki_a_Hableanykatasztrofa_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa57c433-fbaf-45e5-af76-ddcff1e20d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa373cf6-8183-4726-b0b9-38e23c95f603","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Ujabb_tanukat_hallgatnanak_ki_a_Hableanykatasztrofa_ugyeben","timestamp":"2019. június. 18. 06:22","title":"Újabb tanúkat hallgatnának ki a Hableány-katasztrófa ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be898ad-ff4f-40a8-a520-97685b709438","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pedagógushiány miatt eltekintenek a nyelvvizsgától.\r

\r

","shortLead":"A pedagógushiány miatt eltekintenek a nyelvvizsgától.\r

\r

","id":"20190618_Diploma_nelkul_is_elkezdheto_a_tanari_palya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3be898ad-ff4f-40a8-a520-97685b709438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f5569e-c606-4dd0-8cc5-99fef741534d","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Diploma_nelkul_is_elkezdheto_a_tanari_palya","timestamp":"2019. június. 18. 11:53","title":"Diploma nélkül is elkezdhető a tanári pálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e813854-8fa0-4017-8f6f-b576bb8df140","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokat tologatták a bemutatót, de ősszel végre tényleg láthatjuk az Ad Astrát.","shortLead":"Sokat tologatták a bemutatót, de ősszel végre tényleg láthatjuk az Ad Astrát.","id":"20190617_Magyar_elozetes_erkezett_Brad_Pitt_es_Tommy_Lee_Jones_scifijehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e813854-8fa0-4017-8f6f-b576bb8df140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c744a1ca-08bc-4536-a1f3-f9e205f1887b","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Magyar_elozetes_erkezett_Brad_Pitt_es_Tommy_Lee_Jones_scifijehez","timestamp":"2019. június. 17. 15:29","title":"Magyar előzetes érkezett Brad Pitt és Tommy Lee Jones sci-fijéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47d9655-5daf-4386-abef-c80ac81cc4ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a legnagyobb közösségi oldal felhasználói, az üzemeltetői is úgy ítélik meg, hogy túl sok értelmesnek nem nevezhető hozzászólással vannak tele a bejegyzések. Átalakítják a kommentfolyamot, hogy értelmesebb legyen.","shortLead":"Nem csak a legnagyobb közösségi oldal felhasználói, az üzemeltetői is úgy ítélik meg, hogy túl sok értelmesnek nem...","id":"20190617_facebook_hozzaszolasok_szurese_kommenteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e47d9655-5daf-4386-abef-c80ac81cc4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78ed7f6-8ea6-4cd2-b73c-1b2b4bc5ad91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_facebook_hozzaszolasok_szurese_kommenteles","timestamp":"2019. június. 17. 11:33","title":"Változik a kommentelés a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff47267a-f11a-494f-8958-1b89a4633468","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jövő hét közepére túllép Irán az atomalkuban meghatározott uránkészletről szóló határértéket.","shortLead":"Jövő hét közepére túllép Irán az atomalkuban meghatározott uránkészletről szóló határértéket.","id":"20190617_Iran_tiz_napon_belul_fel_fogja_rugni_az_atomalkut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff47267a-f11a-494f-8958-1b89a4633468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042b7d64-2b02-4bbd-85eb-e2bebe01a9de","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Iran_tiz_napon_belul_fel_fogja_rugni_az_atomalkut","timestamp":"2019. június. 17. 11:16","title":"Irán tíz napon belül fel fogja rúgni az atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha mindenki úgy élne, mint a magyarok, a Föld éves tartalékai már június 14-én kimerültek volna – közölte a WWF. A természetvédelmi szervezet szerint a világ népességének 80 százaléka olyan országokban él, ahol több erőforrást használnak fel, mint amennyit az ökoszisztémák meg tudnak újítani.","shortLead":"Ha mindenki úgy élne, mint a magyarok, a Föld éves tartalékai már június 14-én kimerültek volna – közölte a WWF...","id":"20190617_wwf_tulfogyasztas_vilagnapja_magyarorszag_okolabnyoma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d70059-2b4f-418d-bb79-44d6f4c1b9d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_wwf_tulfogyasztas_vilagnapja_magyarorszag_okolabnyoma","timestamp":"2019. június. 17. 16:43","title":"WWF: Ettől a héttől Magyarországnak már \"hitelez\" a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]