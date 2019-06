Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cd98f6c-5a0e-454d-9c21-8cf298171a80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svéd Mackmyra nevű cég gondolt egyet, és a Microsoft, valamint egy finn startup segítségével megalkotta a világ első, mesterséges intelligencia által készített whiskyjét, amit mostantól bárki megkóstolhat.","shortLead":"A svéd Mackmyra nevű cég gondolt egyet, és a Microsoft, valamint egy finn startup segítségével megalkotta a világ első...","id":"20190619_mackmyra_ai_whisky_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cd98f6c-5a0e-454d-9c21-8cf298171a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f2f446-7078-480d-9fbc-e56558e2c992","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_mackmyra_ai_whisky_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. június. 19. 20:03","title":"Már kapható a világ első whiskyje, amit a mesterséges intelligencia készített el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2391f81-033f-450f-8677-31d21122ea8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Van ezzel a petícióval némi gond.","shortLead":"Van ezzel a petícióval némi gond.","id":"20190621_Keresztenyek_tomegei_kovetelik_a_Netflixtol_hogy_allitson_le_egy_Amazon_Primeos_sorozatot_Good_Omens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2391f81-033f-450f-8677-31d21122ea8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a4cf3b-6495-4d35-a834-23c900fb2968","keywords":null,"link":"/kultura/20190621_Keresztenyek_tomegei_kovetelik_a_Netflixtol_hogy_allitson_le_egy_Amazon_Primeos_sorozatot_Good_Omens","timestamp":"2019. június. 21. 11:00","title":"Keresztények tömegei követelik a Netflixtől, hogy állítson le egy szerintük istenkáromló sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone új megoldásával a mobiltechnológia révén is szigorú ellenőrzés alatt lehet tartani a repülő szerkezeteket, és meg lehet akadályozni a drónok berepülését különféle ideiglenesen őrzött területre, például bűnügyi helyszínekre, rendezvényhelyszínekre, vagy jelentős események közelébe.","shortLead":"A Vodafone új megoldásával a mobiltechnológia révén is szigorú ellenőrzés alatt lehet tartani a repülő szerkezeteket...","id":"20190621_vodafone_dronok_kitiltasa_legter_korlatozas_nofly_zone_nfz_legterzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13d026a-5a2f-43b8-8df4-508f430b275e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_vodafone_dronok_kitiltasa_legter_korlatozas_nofly_zone_nfz_legterzar","timestamp":"2019. június. 21. 13:03","title":"Különleges, ingyenes \"drónkerítést\" mutatott be a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GDPR követelményrendszere meglehetősen bonyolult, és számos értelmezési problémát vet fel, különösképpen a kisebb adatkezelők számára. Fokozottan ez a helyzet az egyéni vállalkozók esetében – az ő problémáikat járta körül az Adózóna.","shortLead":"A GDPR követelményrendszere meglehetősen bonyolult, és számos értelmezési problémát vet fel, különösképpen a kisebb...","id":"20190621_egyeni_vallalkozo_GDPR_adozona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2848b1-5374-446b-b83c-95f2a0f03ca4","keywords":null,"link":"/kkv/20190621_egyeni_vallalkozo_GDPR_adozona","timestamp":"2019. június. 21. 10:56","title":"Nem véletlen lesznek rosszul az egyéni vállalkozók a GDPR szótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Engedély nélkül nem vehetik a szájukra a Szegedi Tudományegyetem nevét az intézményen kívüli szerveződések, főként nem, ha azt véleményük megerősítésére használják fel. Erről a rektor adott ki közleményt, miután oktatók is tiltakoztak az akadémiai kutatóintézetek állami átvétele ellen.","shortLead":"Engedély nélkül nem vehetik a szájukra a Szegedi Tudományegyetem nevét az intézményen kívüli szerveződések, főként nem...","id":"20190620_szte_rektor_egyetem_szeged_polgarmesterjelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b69502-2cd2-4c82-a12a-f687c60dfb8b","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_szte_rektor_egyetem_szeged_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. június. 20. 17:12","title":"A szegedi egyetem rektora nem szeretné, ha bárki használhatná az intézmény nevét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összesen 21 millió euró kártérítési összeget oszthatnak szét több ezer cseh autótulajdonos között egy cseh bíróság elsőfokú ítélete szerint.","shortLead":"Összesen 21 millió euró kártérítési összeget oszthatnak szét több ezer cseh autótulajdonos között egy cseh bíróság...","id":"20190620_Volkswagen_karterites_Europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d1190f-40f6-4a14-96b5-06adc67440df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427ea5be-32aa-4444-9cbc-dac1ae378f31","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_Volkswagen_karterites_Europa","timestamp":"2019. június. 20. 10:58","title":"Fejenként 2,8 millió forintnyi kártérítést fizethet a VW a cseh vásárlóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd6feab-b910-4282-b543-cde64c7ae881","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkérdeztük a minisztert, mit szól ahhoz, hogy állami cégek támogatják a felesége cégéhez köthető sportrendezvényeket. ","shortLead":"Megkérdeztük a minisztert, mit szól ahhoz, hogy állami cégek támogatják a felesége cégéhez köthető sportrendezvényeket. ","id":"20190620_Rogan_Regen_az_volt_a_bajuk_a_felesegemmel_hogy_a_gyerekeinket_nevelte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dd6feab-b910-4282-b543-cde64c7ae881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feb2ed8-54b6-4e3a-8b64-bd4402e75413","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Rogan_Regen_az_volt_a_bajuk_a_felesegemmel_hogy_a_gyerekeinket_nevelte","timestamp":"2019. június. 20. 12:21","title":"Rogán: \"Régen az volt a problémájuk a feleségemmel, hogy a gyerekeinket nevelte\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Airbus vagy nagy amerikai versenytársa szerzett több üzletet a Le Bourget repülőtéren?","shortLead":"Az Airbus vagy nagy amerikai versenytársa szerzett több üzletet a Le Bourget repülőtéren?","id":"20190621_Vert_helyzetbol_erkezett_a_Boeing_megis_ellopta_a_legishowt_Parizsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b91fab-3013-4796-bb6c-d911bcf91c69","keywords":null,"link":"/kkv/20190621_Vert_helyzetbol_erkezett_a_Boeing_megis_ellopta_a_legishowt_Parizsban","timestamp":"2019. június. 21. 14:15","title":"Vert helyzetből érkezett a Boeing, mégis ellopta a légishow-t Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]