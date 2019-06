Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A hét közepén az egyik ellenzéki párt elnökségi tagja, egykori tévés személyiség azzal igyekezett kedvezőtlen színben föltüntetni egy rivális főpolgármester-jelöltet, hogy fölelevenítette annak korábbi pszichoterápiáját. A tévésből lett politikus követői ezután egymást túllicitálva vontak le messzemenő következtetéseket a jelölt szakmai-közéleti alkalmatlanságára vonatkozóan. A hét közepén az egyik ellenzéki párt elnökségi tagja, egykori tévés személyiség azzal igyekezett kedvezőtlen színben föltüntetni egy rivális főpolgármester-jelöltet, hogy fölelevenítette annak korábbi pszichoterápiáját. 2019. június. 22. 15:25 Hercsel Adél: Lelke van. Alkalmatlan Az Ujhelyi házának felújításáról hamis híreket közlő sajtópereket sorra nyerte a politikus, most az alaphírt közreadó Délmagyarország című napilapot is elmeszelte a szegedi bíróság. 2019. június. 21. 22:09 Ujhelyi kontra Délmagyar sajtóper: A veréb, az nem véreb Videókon az égszakadás-földindulás. 2019. június. 22. 21:09 Lecsapott a vihar az országra A címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Francia Nagydíj szombati időmérő edzését. 2019. június. 22. 16:54 Hamilton volt a leggyorsabb Miután látta a Testről és lélekről című filmet, a francia színésznő elhatározta, hogy megismeri annak rendezőjét, Enyedi Ildikót, most pedig új mozijának, A feleségem történetének a főszereplője lett. 2019. június. 22. 20:00 "A megfontolás nélküli ítélkezést súlyos csapdának tartom" - Léa Seydoux a HVG-nek a Metoo-ról Pölöskei Gáborné szerint 16 éves kor fölött a szülőknek kellene gondoskodniuk gyermekeik taníttatásáról.

\r

","shortLead":"Pölöskei Gáborné szerint 16 éves kor fölött a szülőknek kellene gondoskodniuk gyermekeik taníttatásáról.\r

\r

2019. június. 22. 08:59 „Nem lényeg a tankötelezettség" – mondta a szakképzési államtitkár Összedőlt egy épülőfélben lévő hétemeletes ház a kambodzsai Sihanoukville-ben, legalább heten meghaltak, s akár harminc ember is szerepelhet az eltűntek listáján. 2019. június. 22. 13:02 Összedőlt egy hétemeletes ház Kambodzsában – sok a halott és az eltűnt Soha többé nem szabad alábecsülni Németországban a szélsőjobboldali terrorizmus veszélyét - figyelmeztetett Frank-Walter Steinmeier német államfő vasárnap Kasselben, ahol a hónap elején meggyilkoltak egy magas beosztású helyi politikai tisztségviselőt, a hatóságok szerint szélsőjobboldali indíttatásból. 2019. június. 23. 17:47 Német államfő: nem szabad alábecsülni a szélsőjobboldali terror veszélyét